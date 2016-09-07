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ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

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01 февраля 2017г.

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Главные новости

Прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов бродячих собак

Прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов…

Кировская прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов бродячих собак. Напомним, неделю назад подрядчик, выигравший аукцион, не смог показать чиновникам мэрии и журналистам территорию, на которой будут содержать отловленных животных.

С первого февраля в России будут проиндексированы пенсионные пособия

С первого февраля в России будут проиндексированы пенсионные пособия

С первого февраля в России будут проиндексированы пенсионные пособия. Этой теме была посвящена пресс-конференция в кировском управлении Пенсионного фонда России.

Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

  Новый экологический проект ОНФ преследует своей целью борьбу с несанкционированными свалками и «серыми» полигонами. Отныне любой кировчанин может направить информацию о несанкционированной свалке через специальный интернет-ресурс.

Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

  С 14-го по 28-ое января в Кирове было совершено 4 грабежа по одному сценарию: молодой человек подбегал к женщинам со спины, вырывал сумку и скрывался.

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

  СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ООО «Инвестпром» по факту коммерческого подкупа в крупном размере.

Последние новости

Все новости
В Оричевском районе сохранился дом, где Борис Ельцин писал мемуары

В Оричевском районе сохранился дом, где Борис Ельцин писал мемуары

1 февраля 1931 года родился первый Президент России Борис Ельцин. Оказывается, был в его жизни и вятский период. Семья зятя Ельцина имела дачу в Оричевском районе, и именно там летом 1989 года
Подача заявлений в первый класс

Подача заявлений в первый класс

1 февраля стартовала подача заявлений родителями будущих первоклассников в школы, лицеи и гимназии по месту жительства. Напомним, сейчас эту процедуру можно пройти и в электронном виде. Как идет
В Кирове расторгается контракт на отлов собак

В Кирове расторгается контракт на отлов собак

  Сегодня «Дирекция зеленого хозяйства» направила подрядчику по отлову бездомных собак - компании «Север Сити» - письмо о расторжении контракта.
Делегация на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Делегация на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

  XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт 14-22 октября в Сочи. Делегация Кировской области будет сформирована к 30 апреля.
Финансирование высокотехнологичной медпомощи и санавиации

Финансирование высокотехнологичной медпомощи и санавиации

  В 2017 году Кировской области будут выделены 7,5 млн рублей на софинансирование расходов при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Еще 168,5 млн будут направлены на санавиацию.

Девятиклассник из Котельнича установил рекорд страны в русском жиме

Девятиклассник из Котельнича установил рекорд страны в русском жиме

Ему всего пятнадцать, а за плечами уже рекорд России. Девятиклассник из Котельнича Ефим Шумихин одержал безоговорочную победу на областном открытом чемпионате по русскому жиму, установив рекорд
Выставка художника Сергея Наймушина

Выставка художника Сергея Наймушина

В Кирсе в рамках биеннале искусств открылась выставка картин художника из поселка Рудничный Сергея Наймушина.
Итоги работы Арбитражного суда

Итоги работы Арбитражного суда

В Арбитражном суде Кировской области подвели итоги 2016 года. Вокруг каких тем разгорались гражданские и административные споры?
В кировских школах создадут профильные педагогические классы

В кировских школах создадут профильные педагогические классы

  Кировская область начнёт апробацию новой модели целевой подготовки молодых педагогов. Так, планируется создать профильные педклассы в школах № 10 и в микрорайоне Зиновы, в Омутнинской
В Кирове из подсобки магазина украли 160 тысяч рублей

В Кирове из подсобки магазина украли 160 тысяч рублей

  В магазине на ул. Северное кольцо женщина оставила корзину в торговом зале и зашла в подсобное помещение. Персонал, занятый разгрузкой товара, не заметил её. В служебном кабинете женщина из

Новые программы

Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.

Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.

8 сентября 2016 года в эфире ГТРК Вятка состоялась первая прямая линия врио губернатора Кировской области Игоря Васильева. В ходе ее подготовки было получено более четырех тысяч обращений, жалоб, просьб и предложений.

Мнение (31.01.2017)

Мнение (31.01.2017)

Тема: С февраля 2017 года проиндексируют страховую пенсию. Вместе со страховой пенсией увеличится и фиксированная к ней выплата.

Специальный репортаж

Специальный репортаж "Новогодняя история"

В канун Нового года для корреспондентов кировских "Вестей" нет ничего невозможного. И творческая группа, работавшая над спецрепортажем, подготовила для всех зрителей большой сюрприз.

Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)

Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)

Новый год в нашей стране - это не один день, а целый мини-отпуск, когда в единый вихрь переплетаются новогодние и рождественские гуляния. И невозможно все 10 дней сидеть за столом. Чем же заняться в эти долгие зимние праздники и, главное, как при этом сохранить здоровье? Какие бывают фейерверки, где и как их можно запускать? Предновогодние советы специалистов и мнение кировчан в новом выпуске программы «Школа здравого смысла».

Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)

Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)

Завершается 2016 год, который в нашей области объявлен Годом фермера. В последнее время этот вид деятельности успешно развивается в регионе. Передача «Дороги деревенские» расскажет о семейной ферме Поляковых в селе Лопьял Уржумского района. А также об успехах уржумского хозяйства ООО «Вятское», которое работает в рамках программы интеграции.

Вести. Сад. Огород. Осень садоводов (07.09.2016)

Вести. Сад. Огород. Осень садоводов (07.09.2016)

Осенью у садоводов много забот. Посадка плодовых деревьев, ягодных кустарников, подготовка многолетних растений к зиме. А хозяйки заняты заготовкой собранного урожая впрок. Сделать всё вовремя и без ошибок поможет передача «Вести. Сад. Огород».

Вести. Интервью. Гость - друг и одноклассник Владимира Высоцкого поэт Игорь Кохановский (31.01.2017)

Вести. Интервью. Гость - друг и одноклассник Владимира Высоцкого поэт Игорь Кохановский (31.01.2017)

Игорь Кохановский: «…После его ухода мне снился один и тот же сон: как будто он (Владимир Высоцкий) приглашает меня на репетицию, и говорит: «ты, Васёчек, приходи обязательно, ведь ты-то знаешь, что я не умер». И ещё многое из личных воспоминаний друга и одноклассника Владимира Высоцкого.

Губерния. Союзвтормет (13.01.2017)

Губерния. Союзвтормет (13.01.2017)

Сбор, транспортировка, хранение и переработка лома черных и цветных металлов являются полезным и выгодным видом хозяйственной деятельности, поскольку позволяют существенно экономить сырьевые, экономические и производственные ресурсы, позитивно сказываются на состоянии экологической обстановки. Всё перечисленное напрямую относится к многолетней успешной деятельности кировского предприятия "Союзвтормет".

АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)

АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)

Каким был уходящий 2016 год для крестьян области? Чем он запомнится им? Об этом пойдёт речь в программе «АПК: время, события, люди».

Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)

Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)

Чистый воздух, тишина, придомовая территория с беседкой, газоном или огородом - вот чем привлекает горожан жилье за городом. При этом многие боятся, есть ли там блага цивилизации и как бы не нарваться на мошенников. Как проходит покупка и продажа загородного дома - разберем в программе «Вести. Недвижимость. Риэлти групп».

«Запаска для сердца» (29.10.2016)

«Запаска для сердца» (29.10.2016)

Это рассказ о создателях первого отечественного искусственного клапана сердца на Кирово-Чепецком заводе, в специальном КБ медицинской техники, где были собраны инженерные силы высочайшей квалификации. Смотрите специальный репортаж Бориса Свистунова «Запаска для сердца».

В гостях у Снегурочки

В гостях у Снегурочки

В канун Нового года мы решили поближе познакомить наших зрителей с главными персонажами приближающегося праздника. Для этого наша творческая группа, подготовила для всех зрителей большой сюрприз - побывала в резиденции Снегурочки. Отчёт об этом необычном визите в нашей программе «В гостях у Снегурочки».

Проекты ГТРК Вятка

Кировской области 80 лет

Кировской области 80 лет

В 2016 году Кировская область  отмечает  своё   80-летие.  В школах, вузах, колледжах, библиотеках, музеях будет активизирована работа по изучению истории родной земли, по краеведению, сохранению памяти и прославлению наших выдающихся земляков.  В Кирове планируется организовать серию гастролей лучших творческих коллективов из разных районов области, а в декабре 2016 года состоятся юбилейные торжества, посвящённые 80-летию Кировской области.

Школа здравого смысла

Школа здравого смысла

Цикл программ, посвященных профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Проект служит повышению информированности жителей Кировской области в вопросах здравоохранения, спектре услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, частными клиниками, санаториями, базами отдыха, центрами косметологии, также, спортивными центрами и клубами, фитнес-центрами и т. п. Интересен для людей, стремящихся улучшить своё здоровье и здоровье своей семьи.

Правда, влитая в строку

Правда, влитая в строку

В преддверии важной исторической даты – 70-летия Великой Победы телекомпания ГТРК Вятка на каналах Россия 1 и Россия 24 начинает проект "Правда, влитая в строку", участники которого читают близкие им по духу поэтические строки стихов о войне Константина Симонова, Ольги Берггольц, Николая Некрасова, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Арсения Тарковского, Юрия Левитанского и многих других.

ГОЛОСА ВОЙНЫ

ГОЛОСА ВОЙНЫ

К 70-летию Великой Победы ГТРК «Вятка», начинает масштабный проект под названием «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Мы предлагаем всем жителям нашего края стать участниками документального проекта. В течение юбилейного года все присланные видеоролики будут размещены на сайте ГТРК «Вятка» в разделе «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Лучшие будут использованы в наших телепрограммах на каналах Россия 1 и Россия 24.

Улица Героев

Улица Героев

Все мы привыкли к улицам, на которых живем, по которым ежедневно ходим и ездим, но не всегда задумываемся над тем, чьё имя носит  та или иная улица.  В каждом регионе  есть  улицы, названные  в честь Героев ВОВ.

Вести. Сад. Огород

Вести. Сад. Огород

Программа "Вести. Сад. Огород.", адресованная владельцам дачных и приусадебных участков, в эфире ГТРК «Вятка» уже около 20 лет. Всё это время она помогает своим телезрителям в создании красивого и ухоженного сада, урожайного огорода, в обустройстве удобного и уютного загородного дома.

АПК: время, события, люди...

АПК: время, события, люди...

Кто они – люди, работающие сегодня в АПК Вятского края? Как они живут? О чём мечтают? Какие у них успехи и проблемы? Об этих людях, о времени, в котором мы живём и о событиях, помогающих решить эти проблемы, рассказывает программа «АПК: время, события, люди…», которая вот уже восемь лет выходит в эфир на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Телевизионный проект - ВЯТСКИЕ: ВОЙНА И МИР

Телевизионный проект - ВЯТСКИЕ: ВОЙНА И МИР

Рубрика «Вятские:Война и мир» это рассказ о людях кто в трудные моменты нашей истории становился на защиту Отечества. Кто то с оружием в руках отражал атаки противника , а кто то здесь в тылу лечил раненых, cобирал средства для помощи инвалидам и сиротам.

Вести. Недвижимость

Вести. Недвижимость

Все, что вы хотели знать о недвижимости, теперь в эфире ГТРК «Вятка». Консультации профессионалов, ответы на самые сложные вопросы, обзор рынка жилья и многое другое в проекте «Вести. Недвижимость». Смотрите каждую неделю на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

Прямая линия с Губернатором Кировской области

Прямая линия с Губернатором Кировской области

Прямая линия с Губернатором Кировской области- это заинтересованный разговор в прямом эфире ГТРК «Вятка» главы Кировской области с жителями региона. В течение часа глава региона отвечает на десятки вопросов, касающихся самых разных сфер жизни Кировской области: экономики, газификации, здравоохранения, образования.

Мнение

Мнение

Проект ГТРК «Вятка», в котором известные люди города и области высказывают свое отношение к происходящим вокруг событиям, дают оценку идеям и предложениям, делятся своим мнением по широкому кругу вопросов, волнующих сегодня людей.

Программа Губерния

Программа Губерния

Программа "Губерния" - это востребованная высокорейтинговая информационно-аналитическая программа, повествующая о важнейших сторонах жизни в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, научной и культурной деятельности, развития предпринимательства в городе Кирове и Кировской области.

Дороги деревенские

Дороги деревенские

Программа «Дороги деревенские» выходит в эфир на канале ГТРК «Вятка» уже более 20 лет. Программа рассказывает о людях села, о проблемах аграриев, о медицинском обслуживании, образовании и еще о многом другом, что связано с работой на "земле". К нам постоянно обращаются жители районов по этим вопросам и именно наша программа может им помочь.

Специальный репортаж

Специальный репортаж

Специальный репортаж - это оперативный и актуальный отклик на происходящее. Событие, которое происходит на глазах репортера,  всегда посвящено общественно значимой теме. Зритель видит его глазами автора, сопереживает вместе с ним, наглядно представляет  время и место   действия. Использование в репортаже ярких деталей и подробностей, создаёт эффект присутствия. Все это делает репортаж уникальнейшим способом выражения журналистской мысли.

Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)

Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)

«Вести. Интервью» - это диалог с влиятельными персонами в политике, экономике, культуре, обществе. Выбор тем для обсуждения не ограничен: от профессиональной  деятельности гостя  и взглядов на происходящие в стране и области процессы, до хобби и музыкальных пристрастий.

Вести. Бизнес

Вести. Бизнес

Проект ГТРК «Вятка», рассказывающий о предприятиях малого и среднего бизнеса Кировской области.

Вести. Кировская область

Вести. Кировская область

Репортажи корреспондентов региональных "Вестей" выходят в прямой эфир ежедневно каждые три часа. Для наших зрителей мы выбираем самые интересные новости и события из огромного информационного мира, в котором мы живем.

Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM

Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM

Прямой эфир Радио Маяк в Кирове. В круглосуточном режиме самые свежие новости Кирова и области, актуальные репортажи и комментарии, прогноз погоды.

Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM

Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM

Актуальные новости, яркие авторские программы, эксклюзивные интервью, прямые включения и специальные репортажи - всё это делает эфир "Вестей FM" живым, динамичным и интересным. В Кирове радиостанцию "Вести FM" можно услышать на волне 105,3 МГц.

Радио РОССИИ в Кирове 106,3 FM

Радио России в Кирове

"Радио России" - главная государственная радиостанция страны. Первые её позывные прозвучали 10 декабря 1990 года. В Кирове «Радио России» вещает на волне 106,3 МГц. «Радио России» в Кирове унаследовало богатые архивные фонды Областного радио, среди которых есть редкие записи знаменитых писателей, ученых, театральные постановки и концертные записи.

Итоговые программы

События недели (23.01.2017 – 30.01.2017)

События недели (23.01.2017 – 30.01.2017)

Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры.

Вести. Дежурная часть (28.01.2017)

Вести. Дежурная часть (28.01.2017)

Обзор еженедельных новостей о деятельности правоохранительных органов.

Вести. Спорт (28.01.2017)

Вести. Спорт (28.01.2017)

Обзор еженедельных новостей из спортивной жизни Кирова и области.

Новости культуры ВЯТКА (30.01.2017)

Новости культуры ВЯТКА (30.01.2017)

Обзор самых интересных выставок, новых музейных экспозиций, репортажи о творческих встречах и концертах, премьерах и успехах наших деятелей культуры.

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Наши достижения

Наши достижения

Фестивали, конкурсы, конференции, смотры… Профессиональный турнир телекомпаний России. Творческий потенциал ГТРК «ВЯТКА» в зеркале российского и международного фестивального процесса. Мы участвуем - и мы побеждаем!

Награды ГТРК «ВЯТКА»

Награды ГТРК «ВЯТКА»

Поздравляем коллектив ГТРК «ВЯТКА» с наградой Правительства Кировской области - памятным знаком к 80-летию КО. И за высокую оценку наших трудов Законодательным Собранием КО. Мы лучшие!

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