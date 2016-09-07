ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

АПК: время, события, люди...

Кто они – люди, работающие сегодня в АПК Вятского края? Как они живут? О чём мечтают? Какие у них успехи и проблемы? Об этих людях, о времени, в котором мы живём и о событиях, помогающих решить эти проблемы, рассказывает программа «АПК: время, события, люди…», которая вот уже восемь лет выходит в эфир на каналах «Россия 1» и «Россия 24».