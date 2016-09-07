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ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

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01 января 2017г.

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20-летнюю кировчанку задержали в Москве за мошенничество.

20-летнюю кировчанку задержали в Москве за мошенничество.

20-летнюю уроженка Кировской области подозревается в мошенничестве с квартирой.
Первые пожары в новогоднюю ночь.

Первые пожары в новогоднюю ночь.

В новогодний вечер один из пожаров произошел в Кирове в 21:13 на улице Дзержинского.
В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля.

В Малмыжском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Авария случилась около 14 часов 31.12.2016 года.
В Слободском районе иномарка врезалась в

В Слободском районе иномарка врезалась в "Лада-Гранта".

ДТП произошло в 13 часов 31.12.2016 года.  
В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»

В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»

Талантливые юные флористы могут сделать шедевр из любых подручных средств: стилизованные елки из ткани, орехов, шишек, растений и даже макарон. В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций
Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам

Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам

Как провести эти праздничные дни? В Кировском театре кукол можно посетить выставку детских рисунков и картин, посвященных зимним сказкам народов мира.
В Кильмезском районе инормарка столкнулась с

В Кильмезском районе инормарка столкнулась с "Нивой".

ДТП произошло около полудня 30.12.2016 года.
В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

По прогнозу Кировского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течение дня 31 декабря с сохранением ночью и днем 1 января по Кировской области и в Кирове ожидаются метель, гололёд, налипание
В Орловском районе автоэвакуатор врезался в трактор.

В Орловском районе автоэвакуатор врезался в трактор.

Авария произошла в восемь часов утра 30.12.2016 года.
В Кирове столкнулись две иномарки.

В Кирове столкнулись две иномарки.

ДТП случилось около 10 часов утра 30.12.2016года.

С Новым годом!

Новые программы

Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.

Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.

8 сентября 2016 года в эфире ГТРК Вятка состоялась первая прямая линия врио губернатора Кировской области Игоря Васильева. В ходе ее подготовки было получено более четырех тысяч обращений, жалоб, просьб и предложений.

Мнение (30.12.2016)

Мнение (30.12.2016)

Тема: Сотрудники ГИБДД поздравили кировских водителей и пешеходов с наступающим Новым годом.

Специальный репортаж

Специальный репортаж "Новогодняя история"

В канун Нового года для корреспондентов кировских "Вестей" нет ничего невозможного. И творческая группа, работавшая над спецрепортажем, подготовила для всех зрителей большой сюрприз.

Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)

Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)

Новый год в нашей стране - это не один день, а целый мини-отпуск, когда в единый вихрь переплетаются новогодние и рождественские гуляния. И невозможно все 10 дней сидеть за столом. Чем же заняться в эти долгие зимние праздники и, главное, как при этом сохранить здоровье? Какие бывают фейерверки, где и как их можно запускать? Предновогодние советы специалистов и мнение кировчан в новом выпуске программы «Школа здравого смысла».

Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)

Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)

Завершается 2016 год, который в нашей области объявлен Годом фермера. В последнее время этот вид деятельности успешно развивается в регионе. Передача «Дороги деревенские» расскажет о семейной ферме Поляковых в селе Лопьял Уржумского района. А также об успехах уржумского хозяйства ООО «Вятское», которое работает в рамках программы интеграции.

Вести. Сад. Огород. Осень садоводов (07.09.2016)

Вести. Сад. Огород. Осень садоводов (07.09.2016)

Осенью у садоводов много забот. Посадка плодовых деревьев, ягодных кустарников, подготовка многолетних растений к зиме. А хозяйки заняты заготовкой собранного урожая впрок. Сделать всё вовремя и без ошибок поможет передача «Вести. Сад. Огород».

«Вести. Интервью» с Георгием Барминовым, и.о. министра спорта Кировской области (08.12.2016)

«Вести. Интервью» с Георгием Барминовым, и.о. министра спорта Кировской области (08.12.2016)

Гость передачи рассказал о своих первоочередных шагах на новой должности. Георгий Андреевич уделил особенное внимание нынешнему состоянию хоккейного клуба «Родина», футбольного клуба «Динамо» и Кирово-Чепецкой «Олимпии», признав тяжелое сложившееся финансовое положение в этих клубах. Также и.о. министра спорта региона высказал мнение, что эффективное управление сферой спорта в Кировской области возможно и при нынешнем уровне финансирования.

Губерния. Илья Городничев (26.11.2016)

Губерния. Илья Городничев (26.11.2016)

Гармоничным единством памяти и творчества, вдохновения исполнителей и благодарного внимания слушателей отличался музыкальный вечер, посвящённый творчеству кировского композитора, исполнителя своих произведений, члена Союза композиторов России Ильи Городничева. Программу концерта составляли произведения из насыщенного и разнообразного творческого наследия композитора.

АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)

АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)

Каким был уходящий 2016 год для крестьян области? Чем он запомнится им? Об этом пойдёт речь в программе «АПК: время, события, люди».

Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)

Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)

Чистый воздух, тишина, придомовая территория с беседкой, газоном или огородом - вот чем привлекает горожан жилье за городом. При этом многие боятся, есть ли там блага цивилизации и как бы не нарваться на мошенников. Как проходит покупка и продажа загородного дома - разберем в программе «Вести. Недвижимость. Риэлти групп».

«Запаска для сердца» (29.10.2016)

«Запаска для сердца» (29.10.2016)

Это рассказ о создателях первого отечественного искусственного клапана сердца на Кирово-Чепецком заводе, в специальном КБ медицинской техники, где были собраны инженерные силы высочайшей квалификации. Смотрите специальный репортаж Бориса Свистунова «Запаска для сердца».

Проекты ГТРК Вятка

Кировской области 80 лет

Кировской области 80 лет

В 2016 году Кировская область  отмечает  своё   80-летие.  В школах, вузах, колледжах, библиотеках, музеях будет активизирована работа по изучению истории родной земли, по краеведению, сохранению памяти и прославлению наших выдающихся земляков.  В Кирове планируется организовать серию гастролей лучших творческих коллективов из разных районов области, а в декабре 2016 года состоятся юбилейные торжества, посвящённые 80-летию Кировской области.

Школа здравого смысла

Школа здравого смысла

Цикл программ, посвященных профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Проект служит повышению информированности жителей Кировской области в вопросах здравоохранения, спектре услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, частными клиниками, санаториями, базами отдыха, центрами косметологии, также, спортивными центрами и клубами, фитнес-центрами и т. п. Интересен для людей, стремящихся улучшить своё здоровье и здоровье своей семьи.

Правда, влитая в строку

Правда, влитая в строку

В преддверии важной исторической даты – 70-летия Великой Победы телекомпания ГТРК Вятка на каналах Россия 1 и Россия 24 начинает проект "Правда, влитая в строку", участники которого читают близкие им по духу поэтические строки стихов о войне Константина Симонова, Ольги Берггольц, Николая Некрасова, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Арсения Тарковского, Юрия Левитанского и многих других.

ГОЛОСА ВОЙНЫ

ГОЛОСА ВОЙНЫ

К 70-летию Великой Победы ГТРК «Вятка», начинает масштабный проект под названием «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Мы предлагаем всем жителям нашего края стать участниками документального проекта. В течение юбилейного года все присланные видеоролики будут размещены на сайте ГТРК «Вятка» в разделе «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Лучшие будут использованы в наших телепрограммах на каналах Россия 1 и Россия 24.

Улица Героев

Улица Героев

Все мы привыкли к улицам, на которых живем, по которым ежедневно ходим и ездим, но не всегда задумываемся над тем, чьё имя носит  та или иная улица.  В каждом регионе  есть  улицы, названные  в честь Героев ВОВ.

Вести. Сад. Огород

Вести. Сад. Огород

Программа "Вести. Сад. Огород.", адресованная владельцам дачных и приусадебных участков, в эфире ГТРК «Вятка» уже около 20 лет. Всё это время она помогает своим телезрителям в создании красивого и ухоженного сада, урожайного огорода, в обустройстве удобного и уютного загородного дома.

АПК: время, события, люди...

АПК: время, события, люди...

Кто они – люди, работающие сегодня в АПК Вятского края? Как они живут? О чём мечтают? Какие у них успехи и проблемы? Об этих людях, о времени, в котором мы живём и о событиях, помогающих решить эти проблемы, рассказывает программа «АПК: время, события, люди…», которая вот уже восемь лет выходит в эфир на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Телевизионный проект - ВЯТСКИЕ: ВОЙНА И МИР

Телевизионный проект - ВЯТСКИЕ: ВОЙНА И МИР

Рубрика «Вятские:Война и мир» это рассказ о людях кто в трудные моменты нашей истории становился на защиту Отечества. Кто то с оружием в руках отражал атаки противника , а кто то здесь в тылу лечил раненых, cобирал средства для помощи инвалидам и сиротам.

Вести. Недвижимость

Вести. Недвижимость

Все, что вы хотели знать о недвижимости, теперь в эфире ГТРК «Вятка». Консультации профессионалов, ответы на самые сложные вопросы, обзор рынка жилья и многое другое в проекте «Вести. Недвижимость». Смотрите каждую неделю на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

Прямая линия с Губернатором Кировской области

Прямая линия с Губернатором Кировской области

Прямая линия с Губернатором Кировской области- это заинтересованный разговор в прямом эфире ГТРК «Вятка» главы Кировской области с жителями региона. В течение часа глава региона отвечает на десятки вопросов, касающихся самых разных сфер жизни Кировской области: экономики, газификации, здравоохранения, образования.

Мнение

Мнение

Проект ГТРК «Вятка», в котором известные люди города и области высказывают свое отношение к происходящим вокруг событиям, дают оценку идеям и предложениям, делятся своим мнением по широкому кругу вопросов, волнующих сегодня людей.

Программа Губерния

Программа Губерния

Программа "Губерния" - это востребованная высокорейтинговая информационно-аналитическая программа, повествующая о важнейших сторонах жизни в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, научной и культурной деятельности, развития предпринимательства в городе Кирове и Кировской области.

Дороги деревенские

Дороги деревенские

Программа «Дороги деревенские» выходит в эфир на канале ГТРК «Вятка» уже более 20 лет. Программа рассказывает о людях села, о проблемах аграриев, о медицинском обслуживании, образовании и еще о многом другом, что связано с работой на "земле". К нам постоянно обращаются жители районов по этим вопросам и именно наша программа может им помочь.

Специальный репортаж

Специальный репортаж

Специальный репортаж - это оперативный и актуальный отклик на происходящее. Событие, которое происходит на глазах репортера,  всегда посвящено общественно значимой теме. Зритель видит его глазами автора, сопереживает вместе с ним, наглядно представляет  время и место   действия. Использование в репортаже ярких деталей и подробностей, создаёт эффект присутствия. Все это делает репортаж уникальнейшим способом выражения журналистской мысли.

Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)

Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)

«Вести. Интервью» - это диалог с влиятельными персонами в политике, экономике, культуре, обществе. Выбор тем для обсуждения не ограничен: от профессиональной  деятельности гостя  и взглядов на происходящие в стране и области процессы, до хобби и музыкальных пристрастий.

Вести. Бизнес

Вести. Бизнес

Проект ГТРК «Вятка», рассказывающий о предприятиях малого и среднего бизнеса Кировской области.

Вести. Кировская область

Вести. Кировская область

Репортажи корреспондентов региональных "Вестей" выходят в прямой эфир ежедневно каждые три часа. Для наших зрителей мы выбираем самые интересные новости и события из огромного информационного мира, в котором мы живем.

Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM

Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM

Прямой эфир Радио Маяк в Кирове. В круглосуточном режиме самые свежие новости Кирова и области, актуальные репортажи и комментарии, прогноз погоды.

Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM

Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM

Актуальные новости, яркие авторские программы, эксклюзивные интервью, прямые включения и специальные репортажи - всё это делает эфир "Вестей FM" живым, динамичным и интересным. В Кирове радиостанцию "Вести FM" можно услышать на волне 105,3 МГц.

Радио РОССИИ в Кирове 106,3 FM

Радио России в Кирове

"Радио России" - главная государственная радиостанция страны. Первые её позывные прозвучали 10 декабря 1990 года. В Кирове «Радио России» вещает на волне 106,3 МГц. «Радио России» в Кирове унаследовало богатые архивные фонды Областного радио, среди которых есть редкие записи знаменитых писателей, ученых, театральные постановки и концертные записи.

Итоговые программы

События недели (19.12.2016 – 26.12.2016)

События недели (19.12.2016 – 26.12.2016)

Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры.

Вести. Дежурная часть (24.12.2016)

Вести. Дежурная часть (24.12.2016)

Обзор еженедельных новостей о деятельности правоохранительных органов.

Вести. Спорт (10.12.2016)

Вести. Спорт (10.12.2016)

Обзор еженедельных новостей из спортивной жизни Кирова и области.

Новости культуры ВЯТКА (26.12.2016)

Новости культуры ВЯТКА (26.12.2016)

Обзор самых интересных выставок, новых музейных экспозиций, репортажи о творческих встречах и концертах, премьерах и успехах наших деятелей культуры.

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Наши достижения

Наши достижения

Фестивали, конкурсы, конференции, смотры… Профессиональный турнир телекомпаний России. Творческий потенциал ГТРК «ВЯТКА» в зеркале российского и международного фестивального процесса. Мы участвуем - и мы побеждаем!

Наша награда на фестивале

Наша награда на фестивале "Родина в сердце"

27сентября 2016 года в Центральном Доме журналиста завершил работу Московский медиафестиваль патриотической тематики «РОДИНА В СЕРДЦЕ», организованный Союзом журналистов России и Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Газета "Эфир"

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