ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Главные новости
Последние новости
-
17:57
-
17:55
-
17:53
-
15:29
-
15:23
-
15:20
-
13:22
-
13:06
-
12:59
-
11:49
Новые программы
Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.
8 сентября 2016 года в эфире ГТРК Вятка состоялась первая прямая линия врио губернатора Кировской области Игоря Васильева. В ходе ее подготовки было получено более четырех тысяч обращений, жалоб, просьб и предложений.
Мнение (13.01.2017)
Тема: С 23 декабря 2016 года розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции приостановлена.
Специальный репортаж "Новогодняя история"
В канун Нового года для корреспондентов кировских "Вестей" нет ничего невозможного. И творческая группа, работавшая над спецрепортажем, подготовила для всех зрителей большой сюрприз.
Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)
Новый год в нашей стране - это не один день, а целый мини-отпуск, когда в единый вихрь переплетаются новогодние и рождественские гуляния. И невозможно все 10 дней сидеть за столом. Чем же заняться в эти долгие зимние праздники и, главное, как при этом сохранить здоровье? Какие бывают фейерверки, где и как их можно запускать? Предновогодние советы специалистов и мнение кировчан в новом выпуске программы «Школа здравого смысла».
Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)
Завершается 2016 год, который в нашей области объявлен Годом фермера. В последнее время этот вид деятельности успешно развивается в регионе. Передача «Дороги деревенские» расскажет о семейной ферме Поляковых в селе Лопьял Уржумского района. А также об успехах уржумского хозяйства ООО «Вятское», которое работает в рамках программы интеграции.
«Вести. Интервью» с Георгием Барминовым, и.о. министра спорта Кировской области (08.12.2016)
Гость передачи рассказал о своих первоочередных шагах на новой должности. Георгий Андреевич уделил особенное внимание нынешнему состоянию хоккейного клуба «Родина», футбольного клуба «Динамо» и Кирово-Чепецкой «Олимпии», признав тяжелое сложившееся финансовое положение в этих клубах. Также и.о. министра спорта региона высказал мнение, что эффективное управление сферой спорта в Кировской области возможно и при нынешнем уровне финансирования.
Губерния. Союзвтормет (13.01.2017)
Сбор, транспортировка, хранение и переработка лома черных и цветных металлов являются полезным и выгодным видом хозяйственной деятельности, поскольку позволяют существенно экономить сырьевые, экономические и производственные ресурсы, позитивно сказываются на состоянии экологической обстановки. Всё перечисленное напрямую относится к многолетней успешной деятельности кировского предприятия "Союзвтормет".
АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)
Каким был уходящий 2016 год для крестьян области? Чем он запомнится им? Об этом пойдёт речь в программе «АПК: время, события, люди».
Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)
Чистый воздух, тишина, придомовая территория с беседкой, газоном или огородом - вот чем привлекает горожан жилье за городом. При этом многие боятся, есть ли там блага цивилизации и как бы не нарваться на мошенников. Как проходит покупка и продажа загородного дома - разберем в программе «Вести. Недвижимость. Риэлти групп».
«Запаска для сердца» (29.10.2016)
Это рассказ о создателях первого отечественного искусственного клапана сердца на Кирово-Чепецком заводе, в специальном КБ медицинской техники, где были собраны инженерные силы высочайшей квалификации. Смотрите специальный репортаж Бориса Свистунова «Запаска для сердца».
В гостях у Снегурочки
В канун Нового года мы решили поближе познакомить наших зрителей с главными персонажами приближающегося праздника. Для этого наша творческая группа, подготовила для всех зрителей большой сюрприз - побывала в резиденции Снегурочки. Отчёт об этом необычном визите в нашей программе «В гостях у Снегурочки».
Проекты ГТРК Вятка
Кировской области 80 лет
В 2016 году Кировская область отмечает своё 80-летие. В школах, вузах, колледжах, библиотеках, музеях будет активизирована работа по изучению истории родной земли, по краеведению, сохранению памяти и прославлению наших выдающихся земляков. В Кирове планируется организовать серию гастролей лучших творческих коллективов из разных районов области, а в декабре 2016 года состоятся юбилейные торжества, посвящённые 80-летию Кировской области.
Школа здравого смысла
Цикл программ, посвященных профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Проект служит повышению информированности жителей Кировской области в вопросах здравоохранения, спектре услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, частными клиниками, санаториями, базами отдыха, центрами косметологии, также, спортивными центрами и клубами, фитнес-центрами и т. п. Интересен для людей, стремящихся улучшить своё здоровье и здоровье своей семьи.
Правда, влитая в строку
В преддверии важной исторической даты – 70-летия Великой Победы телекомпания ГТРК Вятка на каналах Россия 1 и Россия 24 начинает проект "Правда, влитая в строку", участники которого читают близкие им по духу поэтические строки стихов о войне Константина Симонова, Ольги Берггольц, Николая Некрасова, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Арсения Тарковского, Юрия Левитанского и многих других.
ГОЛОСА ВОЙНЫ
К 70-летию Великой Победы ГТРК «Вятка», начинает масштабный проект под названием «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Мы предлагаем всем жителям нашего края стать участниками документального проекта. В течение юбилейного года все присланные видеоролики будут размещены на сайте ГТРК «Вятка» в разделе «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Лучшие будут использованы в наших телепрограммах на каналах Россия 1 и Россия 24.
Улица Героев
Все мы привыкли к улицам, на которых живем, по которым ежедневно ходим и ездим, но не всегда задумываемся над тем, чьё имя носит та или иная улица. В каждом регионе есть улицы, названные в честь Героев ВОВ.
Вести. Сад. Огород
Программа "Вести. Сад. Огород.", адресованная владельцам дачных и приусадебных участков, в эфире ГТРК «Вятка» уже около 20 лет. Всё это время она помогает своим телезрителям в создании красивого и ухоженного сада, урожайного огорода, в обустройстве удобного и уютного загородного дома.
АПК: время, события, люди...
Кто они – люди, работающие сегодня в АПК Вятского края? Как они живут? О чём мечтают? Какие у них успехи и проблемы? Об этих людях, о времени, в котором мы живём и о событиях, помогающих решить эти проблемы, рассказывает программа «АПК: время, события, люди…», которая вот уже восемь лет выходит в эфир на каналах «Россия 1» и «Россия 24».
Вести. Недвижимость
Все, что вы хотели знать о недвижимости, теперь в эфире ГТРК «Вятка». Консультации профессионалов, ответы на самые сложные вопросы, обзор рынка жилья и многое другое в проекте «Вести. Недвижимость». Смотрите каждую неделю на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».
Прямая линия с Губернатором Кировской области
Прямая линия с Губернатором Кировской области- это заинтересованный разговор в прямом эфире ГТРК «Вятка» главы Кировской области с жителями региона. В течение часа глава региона отвечает на десятки вопросов, касающихся самых разных сфер жизни Кировской области: экономики, газификации, здравоохранения, образования.
Мнение
Проект ГТРК «Вятка», в котором известные люди города и области высказывают свое отношение к происходящим вокруг событиям, дают оценку идеям и предложениям, делятся своим мнением по широкому кругу вопросов, волнующих сегодня людей.
Программа Губерния
Программа "Губерния" - это востребованная высокорейтинговая информационно-аналитическая программа, повествующая о важнейших сторонах жизни в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, научной и культурной деятельности, развития предпринимательства в городе Кирове и Кировской области.
Дороги деревенские
Программа «Дороги деревенские» выходит в эфир на канале ГТРК «Вятка» уже более 20 лет. Программа рассказывает о людях села, о проблемах аграриев, о медицинском обслуживании, образовании и еще о многом другом, что связано с работой на "земле". К нам постоянно обращаются жители районов по этим вопросам и именно наша программа может им помочь.
Специальный репортаж
Специальный репортаж - это оперативный и актуальный отклик на происходящее. Событие, которое происходит на глазах репортера, всегда посвящено общественно значимой теме. Зритель видит его глазами автора, сопереживает вместе с ним, наглядно представляет время и место действия. Использование в репортаже ярких деталей и подробностей, создаёт эффект присутствия. Все это делает репортаж уникальнейшим способом выражения журналистской мысли.
Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)
«Вести. Интервью» - это диалог с влиятельными персонами в политике, экономике, культуре, обществе. Выбор тем для обсуждения не ограничен: от профессиональной деятельности гостя и взглядов на происходящие в стране и области процессы, до хобби и музыкальных пристрастий.
Вести. Кировская область
Репортажи корреспондентов региональных "Вестей" выходят в прямой эфир ежедневно каждые три часа. Для наших зрителей мы выбираем самые интересные новости и события из огромного информационного мира, в котором мы живем.
Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM
Прямой эфир Радио Маяк в Кирове. В круглосуточном режиме самые свежие новости Кирова и области, актуальные репортажи и комментарии, прогноз погоды.
Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM
Актуальные новости, яркие авторские программы, эксклюзивные интервью, прямые включения и специальные репортажи - всё это делает эфир "Вестей FM" живым, динамичным и интересным. В Кирове радиостанцию "Вести FM" можно услышать на волне 105,3 МГц.
Радио РОССИИ в Кирове 106,3 FM
"Радио России" - главная государственная радиостанция страны. Первые её позывные прозвучали 10 декабря 1990 года. В Кирове «Радио России» вещает на волне 106,3 МГц. «Радио России» в Кирове унаследовало богатые архивные фонды Областного радио, среди которых есть редкие записи знаменитых писателей, ученых, театральные постановки и концертные записи.
Итоговые программы
События недели (09.01.2017 – 16.01.2017)
Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры.
Вести. Дежурная часть (14.01.2017)
Обзор еженедельных новостей о деятельности правоохранительных органов.
Новости культуры ВЯТКА (16.01.2017)
Обзор самых интересных выставок, новых музейных экспозиций, репортажи о творческих встречах и концертах, премьерах и успехах наших деятелей культуры.
Мы крупнейший медиа-холдинг
Наши достижения
Фестивали, конкурсы, конференции, смотры… Профессиональный турнир телекомпаний России. Творческий потенциал ГТРК «ВЯТКА» в зеркале российского и международного фестивального процесса. Мы участвуем - и мы побеждаем!
Награды ГТРК «ВЯТКА»
Поздравляем коллектив ГТРК «ВЯТКА» с наградой Правительства Кировской области - памятным знаком к 80-летию КО. И за высокую оценку наших трудов Законодательным Собранием КО. Мы лучшие!
Газета "Эфир"
• Светлана Галка исполнила родительскую волю, а потом стала артисткой • Никита Михалков открыл принципы воспитания в семье Михалковых • Режиссер сумел уловить «неуловимую» Оксану Фандеру • Как навести «порядок» во рту • Данила Козловский постигает азбуку добра • Алексей Гаврилов стал Лемаром • «Иванушка» начинает сольную карьеру • Вика Цыганова поможет Конюхову установить рекорд высоты