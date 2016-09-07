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ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

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09 января 2017г.

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Главные новости

У православных христиан продолжаются рождественские святки

У православных христиан продолжаются рождественские святки

У православных христиан продолжаются рождественские святки. Напомним, седьмого января верующие отметили один из главных религиозных праздников - Рождество Христово. Торжественные богослужения состоялись во всех храмах.

Губернаторская ёлка для одарённых детей в театре Кукол

Губернаторская ёлка для одарённых детей в театре Кукол

В театре Кукол состоялась Губернаторская ёлка для одарённых детей. Более трехсот лучших школьников региона погрузились в настоящую зимнюю сказку вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями.

В Кирово-Чепецке в ряде домов нет холодной воды

В Кирово-Чепецке в ряде домов нет холодной воды

  Сегодня в 3 часа утра в Кирово-Чепецке произошла авария на водоводе на ул. Некрасова, 29. Чуть позже - в 05.50 утра - не выдержал водовод по адресу Чепецкая, 11.

Праздник МЧС на стадионе «Прометей»

Праздник МЧС на стадионе «Прометей»

На стадионе "Прометей" кировские спасатели организовали необычный детский праздник. В нем приняли участие и дети сотрудников МЧС, и все желающие.

Мастер-класс по фигурному катанию на Театральной площади

Мастер-класс по фигурному катанию на Театральной площади

Новый год - хороший повод, чтобы заняться чем-то новым, увлекательным, например, встать на коньки. И некоторые кировчане не упустили такую возможность. В первые дни января на катке Театральной площади проходили мастер-классы по фигурному катанию для всех желающих.

Последние новости

Все новости
Соревнования по спортивному ориентированию в поселке Октябрьском Фаленского района

Соревнования по спортивному ориентированию в поселке Октябрьском Фаленского района

Более шестидесяти спортсменов приняли участие в сессии юных ориентировщиков. В течение трех дней в поселке Октябрьском Фаленского района проходили практические занятия на местности, а также
Рождественская служба

Рождественская служба

У православных христиан продолжаются рождественские святки. Накануне, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, в Успенском кафедральном соборе Свято-Трифонова мужского монастыря состоялась Великая
Кировские врачи подвели итоги новогодних праздников

Кировские врачи подвели итоги новогодних праздников

Сегодня кировские врачи подвели итоги новогодних праздников. Каникулы прошли относительно спокойно. По сравнению с прошлым годом пациентов в разы меньше, но все же они были.
У православных христиан продолжаются рождественские святки

У православных христиан продолжаются рождественские святки

У православных христиан продолжаются рождественские святки. Напомним, седьмого января верующие отметили один из главных религиозных праздников - Рождество Христово. Торжественные богослужения
Губернаторская ёлка для одарённых детей в театре Кукол

Губернаторская ёлка для одарённых детей в театре Кукол

В театре Кукол состоялась Губернаторская ёлка для одарённых детей. Более трехсот лучших школьников региона погрузились в настоящую зимнюю сказку вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их друзьями.
В Кирово-Чепецке в ряде домов нет холодной воды

В Кирово-Чепецке в ряде домов нет холодной воды

  Сегодня в 3 часа утра в Кирово-Чепецке произошла авария на водоводе на ул. Некрасова, 29. Чуть позже - в 05.50 утра - не выдержал водовод по адресу Чепецкая, 11.
Кировские спасатели помогли семье из Пермского края (ФОТО)

Кировские спасатели помогли семье из Пермского края (ФОТО)

  Вечером 7 января, в мороз до –35°С, спасатели, дежурившие на пункте обогрева в Орловском районе, получили сообщение о том, что в километре на дороге из-за поломки стоит легковой автомобиль, в
В Кирове продолжается акция «Безопасная крыша»

В Кирове продолжается акция «Безопасная крыша»

  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кирова проанализировало работу управляющих компаний во время новогодних праздников.
Праздник МЧС на стадионе «Прометей»

Праздник МЧС на стадионе «Прометей»

На стадионе "Прометей" кировские спасатели организовали необычный детский праздник. В нем приняли участие и дети сотрудников МЧС, и все желающие.
Чтение вслух сказок в выставочном зале Художественного музея

Чтение вслух сказок в выставочном зале Художественного музея

В наступившем году в выставочном зале Художественного музея можно было послушать маленькие сказки Евгения Клюева в исполнении актера "Театра на Спасской" Михаила Андрианова.

Новые программы

Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.

Прямая линия с главой региона Игорем Васильевым – 08 сентября 2016 г.

8 сентября 2016 года в эфире ГТРК Вятка состоялась первая прямая линия врио губернатора Кировской области Игоря Васильева. В ходе ее подготовки было получено более четырех тысяч обращений, жалоб, просьб и предложений.

Мнение (30.12.2016)

Мнение (30.12.2016)

Тема: Сотрудники ГИБДД поздравили кировских водителей и пешеходов с наступающим Новым годом.

Специальный репортаж

Специальный репортаж "Новогодняя история"

В канун Нового года для корреспондентов кировских "Вестей" нет ничего невозможного. И творческая группа, работавшая над спецрепортажем, подготовила для всех зрителей большой сюрприз.

Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)

Школа здравого смысла. Новогодний выпуск (24.12.2016)

Новый год в нашей стране - это не один день, а целый мини-отпуск, когда в единый вихрь переплетаются новогодние и рождественские гуляния. И невозможно все 10 дней сидеть за столом. Чем же заняться в эти долгие зимние праздники и, главное, как при этом сохранить здоровье? Какие бывают фейерверки, где и как их можно запускать? Предновогодние советы специалистов и мнение кировчан в новом выпуске программы «Школа здравого смысла».

Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)

Дороги деревенские. Cемейная ферма Поляковых в селе Лопьял Уржумского района (10.12.2016)

Завершается 2016 год, который в нашей области объявлен Годом фермера. В последнее время этот вид деятельности успешно развивается в регионе. Передача «Дороги деревенские» расскажет о семейной ферме Поляковых в селе Лопьял Уржумского района. А также об успехах уржумского хозяйства ООО «Вятское», которое работает в рамках программы интеграции.

Вести. Сад. Огород. Осень садоводов (07.09.2016)

Вести. Сад. Огород. Осень садоводов (07.09.2016)

Осенью у садоводов много забот. Посадка плодовых деревьев, ягодных кустарников, подготовка многолетних растений к зиме. А хозяйки заняты заготовкой собранного урожая впрок. Сделать всё вовремя и без ошибок поможет передача «Вести. Сад. Огород».

«Вести. Интервью» с Георгием Барминовым, и.о. министра спорта Кировской области (08.12.2016)

«Вести. Интервью» с Георгием Барминовым, и.о. министра спорта Кировской области (08.12.2016)

Гость передачи рассказал о своих первоочередных шагах на новой должности. Георгий Андреевич уделил особенное внимание нынешнему состоянию хоккейного клуба «Родина», футбольного клуба «Динамо» и Кирово-Чепецкой «Олимпии», признав тяжелое сложившееся финансовое положение в этих клубах. Также и.о. министра спорта региона высказал мнение, что эффективное управление сферой спорта в Кировской области возможно и при нынешнем уровне финансирования.

Губерния. Илья Городничев (26.11.2016)

Губерния. Илья Городничев (26.11.2016)

Гармоничным единством памяти и творчества, вдохновения исполнителей и благодарного внимания слушателей отличался музыкальный вечер, посвящённый творчеству кировского композитора, исполнителя своих произведений, члена Союза композиторов России Ильи Городничева. Программу концерта составляли произведения из насыщенного и разнообразного творческого наследия композитора.

АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)

АПК: время, события, люди. Итоги года (24.12.2016)

Каким был уходящий 2016 год для крестьян области? Чем он запомнится им? Об этом пойдёт речь в программе «АПК: время, события, люди».

Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)

Вести. Недвижимость. Риэлти групп (24.12.2016)

Чистый воздух, тишина, придомовая территория с беседкой, газоном или огородом - вот чем привлекает горожан жилье за городом. При этом многие боятся, есть ли там блага цивилизации и как бы не нарваться на мошенников. Как проходит покупка и продажа загородного дома - разберем в программе «Вести. Недвижимость. Риэлти групп».

«Запаска для сердца» (29.10.2016)

«Запаска для сердца» (29.10.2016)

Это рассказ о создателях первого отечественного искусственного клапана сердца на Кирово-Чепецком заводе, в специальном КБ медицинской техники, где были собраны инженерные силы высочайшей квалификации. Смотрите специальный репортаж Бориса Свистунова «Запаска для сердца».

Проекты ГТРК Вятка

Кировской области 80 лет

Кировской области 80 лет

В 2016 году Кировская область  отмечает  своё   80-летие.  В школах, вузах, колледжах, библиотеках, музеях будет активизирована работа по изучению истории родной земли, по краеведению, сохранению памяти и прославлению наших выдающихся земляков.  В Кирове планируется организовать серию гастролей лучших творческих коллективов из разных районов области, а в декабре 2016 года состоятся юбилейные торжества, посвящённые 80-летию Кировской области.

Школа здравого смысла

Школа здравого смысла

Цикл программ, посвященных профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Проект служит повышению информированности жителей Кировской области в вопросах здравоохранения, спектре услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, частными клиниками, санаториями, базами отдыха, центрами косметологии, также, спортивными центрами и клубами, фитнес-центрами и т. п. Интересен для людей, стремящихся улучшить своё здоровье и здоровье своей семьи.

Правда, влитая в строку

Правда, влитая в строку

В преддверии важной исторической даты – 70-летия Великой Победы телекомпания ГТРК Вятка на каналах Россия 1 и Россия 24 начинает проект "Правда, влитая в строку", участники которого читают близкие им по духу поэтические строки стихов о войне Константина Симонова, Ольги Берггольц, Николая Некрасова, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Арсения Тарковского, Юрия Левитанского и многих других.

ГОЛОСА ВОЙНЫ

ГОЛОСА ВОЙНЫ

К 70-летию Великой Победы ГТРК «Вятка», начинает масштабный проект под названием «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Мы предлагаем всем жителям нашего края стать участниками документального проекта. В течение юбилейного года все присланные видеоролики будут размещены на сайте ГТРК «Вятка» в разделе «ГОЛОСА ВОЙНЫ». Лучшие будут использованы в наших телепрограммах на каналах Россия 1 и Россия 24.

Улица Героев

Улица Героев

Все мы привыкли к улицам, на которых живем, по которым ежедневно ходим и ездим, но не всегда задумываемся над тем, чьё имя носит  та или иная улица.  В каждом регионе  есть  улицы, названные  в честь Героев ВОВ.

Вести. Сад. Огород

Вести. Сад. Огород

Программа "Вести. Сад. Огород.", адресованная владельцам дачных и приусадебных участков, в эфире ГТРК «Вятка» уже около 20 лет. Всё это время она помогает своим телезрителям в создании красивого и ухоженного сада, урожайного огорода, в обустройстве удобного и уютного загородного дома.

АПК: время, события, люди...

АПК: время, события, люди...

Кто они – люди, работающие сегодня в АПК Вятского края? Как они живут? О чём мечтают? Какие у них успехи и проблемы? Об этих людях, о времени, в котором мы живём и о событиях, помогающих решить эти проблемы, рассказывает программа «АПК: время, события, люди…», которая вот уже восемь лет выходит в эфир на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Телевизионный проект - ВЯТСКИЕ: ВОЙНА И МИР

Телевизионный проект - ВЯТСКИЕ: ВОЙНА И МИР

Рубрика «Вятские:Война и мир» это рассказ о людях кто в трудные моменты нашей истории становился на защиту Отечества. Кто то с оружием в руках отражал атаки противника , а кто то здесь в тылу лечил раненых, cобирал средства для помощи инвалидам и сиротам.

Вести. Недвижимость

Вести. Недвижимость

Все, что вы хотели знать о недвижимости, теперь в эфире ГТРК «Вятка». Консультации профессионалов, ответы на самые сложные вопросы, обзор рынка жилья и многое другое в проекте «Вести. Недвижимость». Смотрите каждую неделю на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

Прямая линия с Губернатором Кировской области

Прямая линия с Губернатором Кировской области

Прямая линия с Губернатором Кировской области- это заинтересованный разговор в прямом эфире ГТРК «Вятка» главы Кировской области с жителями региона. В течение часа глава региона отвечает на десятки вопросов, касающихся самых разных сфер жизни Кировской области: экономики, газификации, здравоохранения, образования.

Мнение

Мнение

Проект ГТРК «Вятка», в котором известные люди города и области высказывают свое отношение к происходящим вокруг событиям, дают оценку идеям и предложениям, делятся своим мнением по широкому кругу вопросов, волнующих сегодня людей.

Программа Губерния

Программа Губерния

Программа "Губерния" - это востребованная высокорейтинговая информационно-аналитическая программа, повествующая о важнейших сторонах жизни в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, научной и культурной деятельности, развития предпринимательства в городе Кирове и Кировской области.

Дороги деревенские

Дороги деревенские

Программа «Дороги деревенские» выходит в эфир на канале ГТРК «Вятка» уже более 20 лет. Программа рассказывает о людях села, о проблемах аграриев, о медицинском обслуживании, образовании и еще о многом другом, что связано с работой на "земле". К нам постоянно обращаются жители районов по этим вопросам и именно наша программа может им помочь.

Специальный репортаж

Специальный репортаж

Специальный репортаж - это оперативный и актуальный отклик на происходящее. Событие, которое происходит на глазах репортера,  всегда посвящено общественно значимой теме. Зритель видит его глазами автора, сопереживает вместе с ним, наглядно представляет  время и место   действия. Использование в репортаже ярких деталей и подробностей, создаёт эффект присутствия. Все это делает репортаж уникальнейшим способом выражения журналистской мысли.

Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)

Вести. Интервью (2011-2015 г.г.)

«Вести. Интервью» - это диалог с влиятельными персонами в политике, экономике, культуре, обществе. Выбор тем для обсуждения не ограничен: от профессиональной  деятельности гостя  и взглядов на происходящие в стране и области процессы, до хобби и музыкальных пристрастий.

Вести. Бизнес

Вести. Бизнес

Проект ГТРК «Вятка», рассказывающий о предприятиях малого и среднего бизнеса Кировской области.

Вести. Кировская область

Вести. Кировская область

Репортажи корреспондентов региональных "Вестей" выходят в прямой эфир ежедневно каждые три часа. Для наших зрителей мы выбираем самые интересные новости и события из огромного информационного мира, в котором мы живем.

Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM

Радио МАЯК в Кирове 101,4 FM

Прямой эфир Радио Маяк в Кирове. В круглосуточном режиме самые свежие новости Кирова и области, актуальные репортажи и комментарии, прогноз погоды.

Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM

Радио ВЕСТИ FM в Кирове 105,3 FM

Актуальные новости, яркие авторские программы, эксклюзивные интервью, прямые включения и специальные репортажи - всё это делает эфир "Вестей FM" живым, динамичным и интересным. В Кирове радиостанцию "Вести FM" можно услышать на волне 105,3 МГц.

Радио РОССИИ в Кирове 106,3 FM

Радио России в Кирове

"Радио России" - главная государственная радиостанция страны. Первые её позывные прозвучали 10 декабря 1990 года. В Кирове «Радио России» вещает на волне 106,3 МГц. «Радио России» в Кирове унаследовало богатые архивные фонды Областного радио, среди которых есть редкие записи знаменитых писателей, ученых, театральные постановки и концертные записи.

Итоговые программы

Вести. События года

Вести. События года

365 дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры.

Вести. Дежурная часть (24.12.2016)

Вести. Дежурная часть (24.12.2016)

Обзор еженедельных новостей о деятельности правоохранительных органов.

Вести. Спорт (10.12.2016)

Вести. Спорт (10.12.2016)

Обзор еженедельных новостей из спортивной жизни Кирова и области.

Новости культуры ВЯТКА (09.01.2017)

Новости культуры ВЯТКА (09.01.2017)

Обзор самых интересных выставок, новых музейных экспозиций, репортажи о творческих встречах и концертах, премьерах и успехах наших деятелей культуры.

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Наши достижения

Наши достижения

Фестивали, конкурсы, конференции, смотры… Профессиональный турнир телекомпаний России. Творческий потенциал ГТРК «ВЯТКА» в зеркале российского и международного фестивального процесса. Мы участвуем - и мы побеждаем!

Наша награда на фестивале

Наша награда на фестивале "Родина в сердце"

27сентября 2016 года в Центральном Доме журналиста завершил работу Московский медиафестиваль патриотической тематики «РОДИНА В СЕРДЦЕ», организованный Союзом журналистов России и Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Газета "Эфир"

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