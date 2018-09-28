«Телевидение - это мы». Светлана Антоновна Вертелецкая

Шеф-редактор службы информационных программ. Работает на ГТРК «Вятка» с 2003 года. Автор программ: «Школа здравого смысла», «Скажи коррупции: «Нет!», лауреат IV Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции», автор специальных репортажей из цикла «Святыни земли Вятской, «Вятская свистунья», «Праздники и традиции» из цикла «Кировской области - 70 лет!». Лауреат Всероссийских и региональных фестивалей.

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