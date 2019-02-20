Вести. Агро. Агрофирма «Немский» (24.01.2019)

Сельхозорганизации области реализуют инвестиционные проекты, приобретают современную технику и оборудование. Самый крупный инвестиционный проект по молочному животноводству реализует агрофирма «Немский» Немского района. Молочно-товарная ферма рассчитана на 3100 голов крупного рогатого скота. Планируемая годовая реализация сырья превышает 24 тысячи тонн.

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