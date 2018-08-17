Вести. Стиль (25.08.2018)

Как найти место, где тело становится лёгким, разум светлым, а душа чистой? Оказывается, не надо преодолевать тысячи километров в поисках тишины и безмятежности. Такой райский уголок есть и нашем городе - это салон тайского СПА Савади.

Также вы сможете побывать на выпускном в школе моделей Вива Моделс, где вчерашние ученики представляют свои авторские коллекции на суд жюри.