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26 окт 19:47 В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы. 23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 24 окт 11:29 Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 24 окт 11:18 В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось" 23 окт 18:03 Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 24 окт 11:24 В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной 24 окт 11:28 Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров
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28 окт 18:04 В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму 28 окт 18:01 В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» 28 окт 17:56 Школьники из Кирово-Чепецка пытаются решить проблему бездомных животных 28 окт 17:52 Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои" 28 окт 15:09 В общественном совете при УМВД подвели итоги 3-летней работы 28 окт 15:08 С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве 28 окт 12:05 В Нововятске при пожаре погибло два человека 28 окт 11:14 В библиотеке Пушкина прошел Осенний детский бал 28 окт 11:11 В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей 28 окт 11:10 Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина
Эфир от 28.10.2019г.

Эфир от 28.10.2019г.


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