Эфир от 28.10.2019г.

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Прямой эфир
26 окт 19:47
В Нолинском районе в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 10 травмированы.
23 окт 11:09
Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга"
24 окт 11:29
Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны
25 окт 17:52
В Слободском готовится к открытию новый детский сад
24 окт 11:18
В Орлове прошла общероссийская встреча специалистов по вопросам воспитания детей
24 окт 17:55
В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось"
23 окт 18:03
Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу
25 окт 15:30
Над Кировской областью пролетел болид.
24 окт 11:24
В Нововятске завершились работы по реконструкции набережной
24 окт 11:28
Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров
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29 октября
05:08
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Происшествия
Образование
Общество
Культура
Медицина
Семья
Спорт
Село
ЖКХ
ГТРК Вятка
Итоги недели
Архив новостей
ТВ
Вести. Кировская область
Вести. Киров
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Сад. Огород
Вести. Агро
Вести. Право
Вести. Экономика
Поехали, посмотрим!
Специальный репортаж
Документальные фильмы
Прямая линия
Новости культуры. Вятка
Школа здравого смысла
Губерния
Мнение
Вятские: Война и Мир
Иные проекты
Радио
Радио "России" 106,3 МГц
Радио "Маяк" 101,4 МГц
Радио "Вести FM" 105,3 МГц
Газета
Обратная связь
Прямой эфир
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Радио России в Кирове
28 окт 18:04
В Кировской области завершился чемпионат по комбинированному туризму
28 окт 18:01
В музее имени Грина открылась выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света»
28 окт 17:56
Школьники из Кирово-Чепецка пытаются решить проблему бездомных животных
28 окт 17:52
Подросток из Кировской области стал победителем всероссийского проекта "Дети-герои"
28 окт 15:09
В общественном совете при УМВД подвели итоги 3-летней работы
28 окт 15:08
С 1 ноября вступят в силу изменения в миграционном законодательстве
28 окт 12:05
В Нововятске при пожаре погибло два человека
28 окт 11:14
В библиотеке Пушкина прошел Осенний детский бал
28 окт 11:11
В Кирове прошел финал конкурса профмастерства среди полицейских-водителей
28 окт 11:10
Могут ли ужиться спортсмены и отдыхающие на лыжероллерной трассе возле трамплина
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Эфир от 28.10.2019г.
Эфир от 28.10.2019г.
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