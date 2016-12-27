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Ситуация с перепадами температур и их последствиями обсуждалась сегодня в администрации Кирова. Как коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздники?Чистый двор, чистая совесть. Кировские власти потребовали от коммунальщиков до нового года очистить от снега все дворовые территории. Александр Перескоков назвал эту задачу одной из приоритетных.Еще одна из главных задач для коммунальщиков - очистка крыш от снега. 23-го декабря стартовал месячник по уборке кровель. Однако, далеко не все управляющие компании торопятся исполнять свои обязанности. Городские власти поставили задачу коммунальщикам, к праздникам очистить все кровли. К слову, таких сегодня в областном центре более тысячи. В случае невыполнения задачи Александр Перескоков пообещал коммунальщикам принять самые жесткие меры. Городские власти уже выдали немало предписаний, на устранение недоработок.Жесткие требования предъявлены и к ресурсоснабжающим компаниям. Главы города особо подчеркнули, что во время новогодних праздников должны дежурить аварийные бригады, а руководители компаний обязаны быть "на телефоне".