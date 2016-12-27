Коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздники
Сегодня, 17:45 | Просмотров: 100 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Чистый двор, чистая совесть. Кировские власти потребовали от коммунальщиков до нового года очистить от снега все дворовые территории. Александр Перескоков назвал эту задачу одной из приоритетных.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Для хорошего отдыха должны быть созданы все условия. Что бы можно было по двору пройти, проехать, поставить машину. Задача стоит до 30-го все дворы вычистить».
Еще одна из главных задач для коммунальщиков - очистка крыш от снега. 23-го декабря стартовал месячник по уборке кровель. Однако, далеко не все управляющие компании торопятся исполнять свои обязанности. Городские власти поставили задачу коммунальщикам, к праздникам очистить все кровли. К слову, таких сегодня в областном центре более тысячи. В случае невыполнения задачи Александр Перескоков пообещал коммунальщикам принять самые жесткие меры. Городские власти уже выдали немало предписаний, на устранение недоработок.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В воскресенье предыдущее показало, о том, что фактически ни одна управляющая компания на свое рабочее место не вышла. Не смотря на то, что начался массовый исход снега. Фактически всем компаниям, которые работают на территории первомайского района выписано представление об устранении замечаний».
Жесткие требования предъявлены и к ресурсоснабжающим компаниям. Главы города особо подчеркнули, что во время новогодних праздников должны дежурить аварийные бригады, а руководители компаний обязаны быть "на телефоне".
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