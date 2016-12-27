ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

27 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.8587
EURO: 63.5730
Погода в городе Кирове:
вечером:  -2...0°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздники

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 100 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ситуация с перепадами температур и их последствиями обсуждалась сегодня в администрации Кирова. Как коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздники?

Чистый двор, чистая совесть. Кировские власти потребовали от коммунальщиков до нового года очистить от снега все дворовые территории. Александр Перескоков назвал эту задачу одной из приоритетных.

Коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздникиАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Для хорошего отдыха должны быть созданы все условия. Что бы можно было по двору пройти, проехать, поставить машину. Задача стоит до 30-го все дворы вычистить».

Еще одна из главных задач для коммунальщиков - очистка крыш от снега. 23-го декабря стартовал месячник по уборке кровель. Однако, далеко не все управляющие компании торопятся исполнять свои обязанности. Городские власти поставили задачу коммунальщикам, к праздникам очистить все кровли. К слову, таких сегодня в областном центре более тысячи. В случае невыполнения задачи Александр Перескоков пообещал коммунальщикам принять самые жесткие меры. Городские власти уже выдали немало предписаний, на устранение недоработок.

Коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздникиМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В воскресенье предыдущее показало, о том, что фактически ни одна управляющая компания на свое рабочее место не вышла. Не смотря на то, что начался массовый исход снега. Фактически всем компаниям, которые работают на территории первомайского района выписано представление об устранении замечаний».

Жесткие требования предъявлены и к ресурсоснабжающим компаниям. Главы города особо подчеркнули, что во время новогодних праздников должны дежурить аварийные бригады, а руководители компаний обязаны быть "на телефоне".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.

10:30 27.12.2016


В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.

В Малмыжском районе открыли автомобильную ледовую переправу.

10:00 27.12.2016


В Малмыжском районе открыли автомобильную ледовую переправу.

В Слободском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2114.

9:56 27.12.2016


В Слободском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2114.

В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

10:19 26.12.2016


В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

10:12 26.12.2016


Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

21:31 25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

Кировские водители составят елку из автомобилей

20:31 25.12.2016


Кировские водители составят елку из автомобилей

Все новости

Вести. Кировская область

Показательные выступления МЧС

17:47 27.12.2016


Показательные выступления МЧС

В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

17:46 27.12.2016


В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

Коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздники

17:45 27.12.2016


Коммунальные службы готовятся к работе в новогодние праздники

Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области

15:11 27.12.2016


Готовится к старту Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора Кировской области

ГФИ и Кремлевская елка

15:09 27.12.2016


ГФИ и Кремлевская елка

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Снегопады изменили график работы управляющих компаний

18.11.2016


Снегопады изменили график работы управляющих компаний

Рейд по уборке крыш

04.02.2016


Рейд по уборке крыш

Очистка от снега кровель и придомовых территорий

01.02.2016


Очистка от снега кровель и придомовых территорий

Гендиректора ООО «Управляющая компания Ленинского района города Кирова» отстранили от должности.

03.03.2015


Гендиректора ООО «Управляющая компания Ленинского района города Кирова» отстранили от должности.

Андрей Кошурников об управляющих компаниях г. Кирова.

05.03.2015


Андрей Кошурников об управляющих компаниях г. Кирова.

Совещание по уборке крыш

20.11.2015


Совещание по уборке крыш

Популярные новости

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

Киров ждет пик холодов

19.12.2016


Киров ждет пик холодов

В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

20.12.2016


В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом

21.12.2016


Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх