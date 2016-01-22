В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в новый дом

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В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в недавно сданный дом. Сейчас они ютятся в старинном бараке, который вот-вот развалится. Что помешало новоселью?Во время трескучих декабрьских морозов окна и двери в новом доме для переселенцев полностью промерзли. Хозяева даже не смогли попасть внутрь. Замочная скважина покрылась льдом. В итоге Татьяна Чувашова обратилась в администрацию, показала фотографии и написала заявление. Чтобы сделали у входа или веранду, или тамбур.Причем проблему нужно решать срочно. Чтобы переселенцы смогли, наконец, перебраться в новую квартиру. Ведь скоро морозы снова нагрянут. А в старом бараке, где сейчас живет семья - вообще приходится отапливать помещение по старинке - печкой.Благо, подрядчик оказался добросовестным и через несколько дней принялся исправлять недочеты. Специалисты решили сделать тамбур, чтобы не было резкого перепада температур, а если не поможет, после сменить и входную дверь на более прочную.Не хватает переселенцам и погреба для хранения овощей, но в этом доме он не предусмотрен проектом. И здесь подрядчик пошел на встречу - продал семье по выгодной цене сарай поблизости. Также местами во время морозов вздулся линолеум, но рабочие этот момент быстро исправили, сняли плинтуса, и выровняли пол. Как только ремонт завершится и у переселенцев больше не будет претензий к бригаде, семья сможет переехать в новый чистый и просторный дом.