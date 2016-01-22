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Новости / ЖКХ

В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в новый дом

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 119 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в недавно сданный дом. Сейчас они ютятся в старинном бараке, который вот-вот развалится. Что помешало новоселью?

- Замерзло все полностью окно.

Во время трескучих декабрьских морозов окна и двери в новом доме для переселенцев полностью промерзли. Хозяева даже не смогли попасть внутрь. Замочная скважина покрылась льдом. В итоге Татьяна Чувашова обратилась в администрацию, показала фотографии и написала заявление. Чтобы сделали у входа или веранду, или тамбур.

В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в новый домТАТЬЯНА ЧУВАШОВА:
«С улицы сразу в дом, ну такого быть не должно. Чтобы без тамбура сразу в дом. Мне вообще как-то не по себе стало. Вся эта грязь в доме будет. В двери вот так постучали, а они китайские, без всякого утепления. И что вот эта зима-то началась, холодно, это все начало промерзать, мы с мужем пришли, не могли ключ в скважину вдеть, чтобы открыть. Там вообще все замерзло».

Причем проблему нужно решать срочно. Чтобы переселенцы смогли, наконец, перебраться в новую квартиру. Ведь скоро морозы снова нагрянут. А в старом бараке, где сейчас живет семья - вообще приходится отапливать помещение по старинке - печкой.

ТАТЬЯНА ЧУВАШОВА:
«Он же бамовский барак, он пол весь сгнил полностью. Стены, фундамент под дом пошел. Мы сколько-то сами утепляли там, но даже овощи все замерзали абсолютно. Мы их закрывали, обивали этот дом кругом, что хоть сколько-то тепло было. Сейчас-то у нас опять стена там падает, пол вот так ходуном ходит».

Благо, подрядчик оказался добросовестным и через несколько дней принялся исправлять недочеты. Специалисты решили сделать тамбур, чтобы не было резкого перепада температур, а если не поможет, после сменить и входную дверь на более прочную.

В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в новый домАНАТОЛИЙ КОЩЕЕВ, И.О. ГЛАВЫ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА:
«А претензии у них были только по тамбуру и по дверям. А то, что по окнам претензии я не принимаю. Так как необходимо жить в доме, тогда будет видно.
- То есть окна утеплять вы не будете?
- Там они сделают только утепление первого окна. То есть это будет сделано, застройщик признал вину».

Не хватает переселенцам и погреба для хранения овощей, но в этом доме он не предусмотрен проектом. И здесь подрядчик пошел на встречу - продал семье по выгодной цене сарай поблизости. Также местами во время морозов вздулся линолеум, но рабочие этот момент быстро исправили, сняли плинтуса, и выровняли пол. Как только ремонт завершится и у переселенцев больше не будет претензий к бригаде, семья сможет переехать в новый чистый и просторный дом.


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