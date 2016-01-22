В Зуевке переселенцы из аварийного жилья отказываются переезжать в новый дом
Сегодня, 10:32 | Просмотров: 119 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Замерзло все полностью окно.
Во время трескучих декабрьских морозов окна и двери в новом доме для переселенцев полностью промерзли. Хозяева даже не смогли попасть внутрь. Замочная скважина покрылась льдом. В итоге Татьяна Чувашова обратилась в администрацию, показала фотографии и написала заявление. Чтобы сделали у входа или веранду, или тамбур.
ТАТЬЯНА ЧУВАШОВА:
«С улицы сразу в дом, ну такого быть не должно. Чтобы без тамбура сразу в дом. Мне вообще как-то не по себе стало. Вся эта грязь в доме будет. В двери вот так постучали, а они китайские, без всякого утепления. И что вот эта зима-то началась, холодно, это все начало промерзать, мы с мужем пришли, не могли ключ в скважину вдеть, чтобы открыть. Там вообще все замерзло».
Причем проблему нужно решать срочно. Чтобы переселенцы смогли, наконец, перебраться в новую квартиру. Ведь скоро морозы снова нагрянут. А в старом бараке, где сейчас живет семья - вообще приходится отапливать помещение по старинке - печкой.
ТАТЬЯНА ЧУВАШОВА:
«Он же бамовский барак, он пол весь сгнил полностью. Стены, фундамент под дом пошел. Мы сколько-то сами утепляли там, но даже овощи все замерзали абсолютно. Мы их закрывали, обивали этот дом кругом, что хоть сколько-то тепло было. Сейчас-то у нас опять стена там падает, пол вот так ходуном ходит».
Благо, подрядчик оказался добросовестным и через несколько дней принялся исправлять недочеты. Специалисты решили сделать тамбур, чтобы не было резкого перепада температур, а если не поможет, после сменить и входную дверь на более прочную.
АНАТОЛИЙ КОЩЕЕВ, И.О. ГЛАВЫ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА:
«А претензии у них были только по тамбуру и по дверям. А то, что по окнам претензии я не принимаю. Так как необходимо жить в доме, тогда будет видно.
- То есть окна утеплять вы не будете?
- Там они сделают только утепление первого окна. То есть это будет сделано, застройщик признал вину».
Не хватает переселенцам и погреба для хранения овощей, но в этом доме он не предусмотрен проектом. И здесь подрядчик пошел на встречу - продал семье по выгодной цене сарай поблизости. Также местами во время морозов вздулся линолеум, но рабочие этот момент быстро исправили, сняли плинтуса, и выровняли пол. Как только ремонт завершится и у переселенцев больше не будет претензий к бригаде, семья сможет переехать в новый чистый и просторный дом.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
16.03.2016