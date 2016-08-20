Глава региона Игорь Васильев раскритиковал работу коммунальных служб
Сегодня, 10:21 | Просмотров: 461 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Продавец киоска Ирина каждый свой рабочий день начинает с уборки, чтобы покупателям было удобно подойти. На коммунальщиков женщина не жалуется. Они содержат остановку, где стоит киоск, в чистоте и порядке.
- Свою территорию мы сами огребаем, а там огребает дворник возле "Союзпечати".
Глава региона, сойдя с поезда "Вятка", сразу же отправился на эту остановку напротив цирка. Игорь Васильев, вернувшись из командировки, решил проинспектировать город. Осмотрев очищенную остановку, отправился на второстепенную улицу.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Зачем вы "сказки-то" рассказываете? Ну что вы чистите? Для чего? Какая техника? Где она? Слушайте, если сюда приехал губернатор вместе с "телевизором", временно исполняющий обязанности, вы не смогли почистить, как вы в обычный день делаете?».
Игорь Васильев поставил управляющей компании "неуд" за работу. Снег во дворе 104-го дома по Октябрьскому проспекту почищен плохо. С крыши свисают огромные сосульки. На парковках сугробы.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Коммунальщики жалуются, уборке снега мешают припаркованные автомобили. Но сегодня эта отговорка не сработала. Одна из этих машин принадлежит губернатору».
- Я без шуток говорю, вот стоит моя машина. Кто меня предупредил, когда мне ее убрать? Когда будет снег огребаться.
Еще один выговор за плохую работу с населением. Оставив свой личный автомобиль на парковке, Игорь Васильев отправился во дворы, которые располагаются далеко от главных улиц. Перекресток Урицкого и Милицейской возмутил главу региона. Врио губернатора поговорил с единственным дворником, работающим на участке. Осмотрев двор одного из домов, сделал коммунальщикам выговор за не вывезенный снег.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сначала надо в причинах, в технологии, почему так получается. Наказать просто. Главное понять? Ну конечно, сделать так, что бы больше этого не повторялось».
Неудовлетворительная уборка снега - это закономерность, которая сложилась в областном центре. Необходимо создавать новую систему, при которой порядок будет наводиться качественно и в срок. Эту задачу представители властей и управляющих компаний попытались решить на совещании, которое прошло по итогам проверки. В ходе встречи врио губернатора обсудил с коммунальщиками, как город будет убираться во время новогодних праздников, и взял этот вопрос на личный контроль.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|