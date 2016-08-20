Глава региона Игорь Васильев раскритиковал работу коммунальных служб

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Дворы утопают в сугробах, дома зарастают сосульками. Работу коммунальных служб в очередной раз раскритиковал и глава региона Игорь Васильев. Накануне утром он вернулся из командировки и сразу же отправился инспектировать улицы и дворы областного центра.Продавец киоска Ирина каждый свой рабочий день начинает с уборки, чтобы покупателям было удобно подойти. На коммунальщиков женщина не жалуется. Они содержат остановку, где стоит киоск, в чистоте и порядке.Глава региона, сойдя с поезда "Вятка", сразу же отправился на эту остановку напротив цирка. Игорь Васильев, вернувшись из командировки, решил проинспектировать город. Осмотрев очищенную остановку, отправился на второстепенную улицу.Игорь Васильев поставил управляющей компании "неуд" за работу. Снег во дворе 104-го дома по Октябрьскому проспекту почищен плохо. С крыши свисают огромные сосульки. На парковках сугробы.Еще один выговор за плохую работу с населением. Оставив свой личный автомобиль на парковке, Игорь Васильев отправился во дворы, которые располагаются далеко от главных улиц. Перекресток Урицкого и Милицейской возмутил главу региона. Врио губернатора поговорил с единственным дворником, работающим на участке. Осмотрев двор одного из домов, сделал коммунальщикам выговор за не вывезенный снег.Неудовлетворительная уборка снега - это закономерность, которая сложилась в областном центре. Необходимо создавать новую систему, при которой порядок будет наводиться качественно и в срок. Эту задачу представители властей и управляющих компаний попытались решить на совещании, которое прошло по итогам проверки. В ходе встречи врио губернатора обсудил с коммунальщиками, как город будет убираться во время новогодних праздников, и взял этот вопрос на личный контроль.