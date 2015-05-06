Вниманию автовладельцев Кирова

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С 3 по 9 января 2017 года в ночное время будет вывозиться снег со следующих городских улиц:





3.01.17-4.01.17

- ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной

- ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького

- ул. Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Воровского

- Октябрьский пр. от ул. К. Маркса до ул. Воровского

- ул. Р. Люксембург от ул. Казанской до ул. Горбуновой





4.01.17-5.01.17

- ул. К. Маркса от Октябрьского пр. до ул. Комсомольской

- ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой

- ул. Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской

- ул. Свободы от ул. Р. Люксембург до ул. Красноармейской





5.01.17-6.01.17

- ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр.

- ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева

- ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр.

- ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(включая площадь Конева)

- ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского





6.01.17-7.01.17

- ул. Красина от ул. Чапаева до ул. Щорса

- ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной

- ул. Чапаева от ул. Воровского до ул. Красина

- ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К. Маркса

- Октябрьский пр. от ул. Воровского до площади Комсомольской

- ул. Некрасова от Октябрьского пр. до ул. Горького





7.01.17-8.01.17

- Октябрьский пр. от ул. К. Маркса до площади ХХ партсъезда

- ул. Дзержинского от Октябрьского пр. до ул. Луганской

- ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р. Ердякова





8.01.17-9.01.17

- ул. Лепсе от Октябрьского пр. до ул. Ломоносова

- ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (включая Площадь)

- ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца