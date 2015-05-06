Вниманию автовладельцев Кирова
Сегодня, 11:34 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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С 3 по 9 января 2017 года в ночное время будет вывозиться снег со следующих городских улиц:
3.01.17-4.01.17
- ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной
- ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького
- ул. Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Воровского
- Октябрьский пр. от ул. К. Маркса до ул. Воровского
- ул. Р. Люксембург от ул. Казанской до ул. Горбуновой
4.01.17-5.01.17
- ул. К. Маркса от Октябрьского пр. до ул. Комсомольской
- ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой
- ул. Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской
- ул. Свободы от ул. Р. Люксембург до ул. Красноармейской
5.01.17-6.01.17
- ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр.
- ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева
- ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр.
- ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(включая площадь Конева)
- ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского
6.01.17-7.01.17
- ул. Красина от ул. Чапаева до ул. Щорса
- ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной
- ул. Чапаева от ул. Воровского до ул. Красина
- ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К. Маркса
- Октябрьский пр. от ул. Воровского до площади Комсомольской
- ул. Некрасова от Октябрьского пр. до ул. Горького
7.01.17-8.01.17
- Октябрьский пр. от ул. К. Маркса до площади ХХ партсъезда
- ул. Дзержинского от Октябрьского пр. до ул. Луганской
- ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р. Ердякова
8.01.17-9.01.17
- ул. Лепсе от Октябрьского пр. до ул. Ломоносова
- ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (включая Площадь)
- ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца
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