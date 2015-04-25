Бесхозный водопровод в селе Гоньба должен обрести собственника

Поделиться новостью:

Малмыжский районный суд обязал местную администрацию поставить объект на учет.





Жители села Гоньба пожаловались в прокуратуру на отсутствие собственника системы водоснабжения и ее неудовлетворительное содержание.





В результате проверки выяснилось, что водопровод, введенный в эксплуатацию в 1970 году, остался без хозяина. Ни в частной, ни в государственной, ни в муниципальной собственности он не числится.





Малмыжский районный суд удовлетворил иск прокурора района и обязал администрацию Савальского сельского поселения обратиться в Управление Росреестра по Кировской области с заявлением о постановке на учет объекта бесхозяйного недвижимого имущества – водопроводной сети в с. Гоньба протяженностью более 5 км.





В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ по истечении одного года со дня постановки на учет бесхозяйной водопроводной сети администрация Савальского сельского поселения сможет обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на нее.