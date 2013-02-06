Снежные страдания жителей Кирова продолжаются

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Ни пройти, ни проехать. В Кирове не успевают чистить снег. А там где, убирают, оставляют за собой огромные сугробы. Работу коммунальщиков вчера вновь критиковал глава региона Игорь Васильев. За прошедший день ситуация не изменилась.На улице Сурикова родителям с коляской просто не проехать. Молодая мама с двумя детьми едва справляется. Колеса по таким сугробам не едут. И повезет, если рядом окажутся готовые прийти на помощь кировчане. Светлана Кочкина признается, из-за того, что снег не чистят, даже с ребенком стали меньше гулять, выходят подышать свежим воздухом на балкон.Те, кто через горы снега все-таки добрался до детской поликлиники на улице Некрасова, не расслабляются. Коляску приходится оставлять прямо под огромными сосульками, которые в любой момент могут рухнуть. Опасен и сход снега. Даже табличка соответствующая висит. При этом парковка для детских транспортных средств никак не огорожена. А между тем, с начала сезона в Кирове уже зарегистрировали четыре случая падения снега с крыш на прохожих. Всем было назначено амбулаторное лечение. А от гололедицы с начала холодов пострадали почти 200 человек.Бабушки и дедушки едва передвигаются. Многие стараются не выходить из дома, пока дорогу не почистят. Но поликлинику все равно посещать приходится. Некоторым по роду профессии необходимо ходить по домам. А сейчас это трудоемко, и времени уходит в два раза больше.Если коммунальщики не возьмутся всерьез за решение проблемы, ситуация может стать еще хуже. В ближайшие дни синоптики снова прогнозируют обильные осадки.