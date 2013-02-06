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Новости / ЖКХ

Снежные страдания жителей Кирова продолжаются

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 138 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Ни пройти, ни проехать. В Кирове не успевают чистить снег. А там где, убирают, оставляют за собой огромные сугробы. Работу коммунальщиков вчера вновь критиковал глава региона Игорь Васильев. За прошедший день ситуация не изменилась.

- С коляской не могут проехать.

На улице Сурикова родителям с коляской просто не проехать. Молодая мама с двумя детьми едва справляется. Колеса по таким сугробам не едут. И повезет, если рядом окажутся готовые прийти на помощь кировчане. Светлана Кочкина признается, из-за того, что снег не чистят, даже с ребенком стали меньше гулять, выходят подышать свежим воздухом на балкон.

Снежные страдания жителей Кирова продолжаютсяСВЕТЛАНА КОЧКИНА:
«Это какой-то кошмар. Нигде не проехать совершенно. Везде все проваливается, с коляской вообще невозможно».

Те, кто через горы снега все-таки добрался до детской поликлиники на улице Некрасова, не расслабляются. Коляску приходится оставлять прямо под огромными сосульками, которые в любой момент могут рухнуть. Опасен и сход снега. Даже табличка соответствующая висит. При этом парковка для детских транспортных средств никак не огорожена. А между тем, с начала сезона в Кирове уже зарегистрировали четыре случая падения снега с крыш на прохожих. Всем было назначено амбулаторное лечение. А от гололедицы с начала холодов пострадали почти 200 человек.

Снежные страдания жителей Кирова продолжаютсяАЛЕКСАНДРА МОСКВИНА:
«Ребенок вчера со школы пришел, вот так вот вся в снегу, колени все ободраны, вот упала. Под такой кашей ведь не видно ничего».

- Людей полно тут ходит, не чистят дорогу, подъезда нет, машины буксуют, люди падают.
- Конечно, неудобно ходить, очень неудобно, скользко, можно упасть и ногу сломать.

Снежные страдания жителей Кирова продолжаютсяЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта дорога ведет в поликлинику, а потому здесь всегда большой поток машин и людей. Но расчищать путь не успевают, поэтому приходится преодолевать его по снежной каше».
 
Бабушки и дедушки едва передвигаются. Многие стараются не выходить из дома, пока дорогу не почистят. Но поликлинику все равно посещать приходится. Некоторым по роду профессии необходимо ходить по домам. А сейчас это трудоемко, и времени уходит в два раза больше.

Снежные страдания жителей Кирова продолжаютсяГАЛИНА СКОРНЯКОВА:
- Очень тяжело, к вечеру ноги устают.
- А вы очень много пешком ходите?
- Ну да, я социальный работник, ношу продукты бабушкам.

Снежные страдания жителей Кирова продолжаютсяНИНА СИНКИНА:
«От вокзала до автовокзала еле прошли, думали не пройдем. Да такого не бывало. Нигде ведь такого нет. У нас в поселке и то лучше дороги, чем здесь».

Если коммунальщики не возьмутся всерьез за решение проблемы, ситуация может стать еще хуже. В ближайшие дни синоптики снова прогнозируют обильные осадки.


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