Снежные страдания жителей Кирова продолжаются
Сегодня, 10:28 | Просмотров: 138 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- С коляской не могут проехать.
На улице Сурикова родителям с коляской просто не проехать. Молодая мама с двумя детьми едва справляется. Колеса по таким сугробам не едут. И повезет, если рядом окажутся готовые прийти на помощь кировчане. Светлана Кочкина признается, из-за того, что снег не чистят, даже с ребенком стали меньше гулять, выходят подышать свежим воздухом на балкон.
СВЕТЛАНА КОЧКИНА:
«Это какой-то кошмар. Нигде не проехать совершенно. Везде все проваливается, с коляской вообще невозможно».
Те, кто через горы снега все-таки добрался до детской поликлиники на улице Некрасова, не расслабляются. Коляску приходится оставлять прямо под огромными сосульками, которые в любой момент могут рухнуть. Опасен и сход снега. Даже табличка соответствующая висит. При этом парковка для детских транспортных средств никак не огорожена. А между тем, с начала сезона в Кирове уже зарегистрировали четыре случая падения снега с крыш на прохожих. Всем было назначено амбулаторное лечение. А от гололедицы с начала холодов пострадали почти 200 человек.
АЛЕКСАНДРА МОСКВИНА:
«Ребенок вчера со школы пришел, вот так вот вся в снегу, колени все ободраны, вот упала. Под такой кашей ведь не видно ничего».
- Людей полно тут ходит, не чистят дорогу, подъезда нет, машины буксуют, люди падают.
- Конечно, неудобно ходить, очень неудобно, скользко, можно упасть и ногу сломать.
ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта дорога ведет в поликлинику, а потому здесь всегда большой поток машин и людей. Но расчищать путь не успевают, поэтому приходится преодолевать его по снежной каше».
Бабушки и дедушки едва передвигаются. Многие стараются не выходить из дома, пока дорогу не почистят. Но поликлинику все равно посещать приходится. Некоторым по роду профессии необходимо ходить по домам. А сейчас это трудоемко, и времени уходит в два раза больше.
ГАЛИНА СКОРНЯКОВА:
- Очень тяжело, к вечеру ноги устают.
- А вы очень много пешком ходите?
- Ну да, я социальный работник, ношу продукты бабушкам.
НИНА СИНКИНА:
«От вокзала до автовокзала еле прошли, думали не пройдем. Да такого не бывало. Нигде ведь такого нет. У нас в поселке и то лучше дороги, чем здесь».
Если коммунальщики не возьмутся всерьез за решение проблемы, ситуация может стать еще хуже. В ближайшие дни синоптики снова прогнозируют обильные осадки.
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