В Кирове начинается массовый вывоз снега с улиц (ГРАФИК).

Поделиться новостью:

С 3 по 9 января 2017 года в Кирове будет проводится массовый вывоз снега с улиц города.

Ориентировочный график вывозки снежных масс с улично-дорожной сети города Кирова в период с 03.01. по 09.01. 2017 года



3.01.17-4.01.17



ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной

ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького

ул.Ленина от ул. Профсоюзная до ул. Воровского

4.01.17-5.01.17



ул. К.Маркса от Октябрьского пр-та до ул. Комсомольской

ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой

5.01.17-6.01.17



ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр-та

ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева

ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр-та



6.01.17-7.01.17



ул. Красина от ул. Чапаева до Щорса

ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной

ул. Чапаева от ул.Воровского до ул. Красина

7.01.17-8.01.17



Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до площадь ХХ партсъезда

ул. Дзержинского от Октябрьского пр-та до ул. Луганской

8.01.17-9.01.17



ул. Лепсе от Октябрьского пр-та до ул. Ломоносова

ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (вкл. Площадь)

3.01.17-4.01.17



Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до ул. Воровского

ул. Р.Люксембург от ул. Казанской до ул.Горбуновой



4.01.17-5.01.17



ул.Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской

ул. Свободы от ул. Р.Люксембург до ул. Красноармейской



5.01.17-6.01.17



ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(вкл.площадь Конева)

ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского

6.01.17-7.01.17



ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К.Маркса

Октябрьский пр-т от ул. Воровского до площади Комсомольской

ул. Некрасова от Октябрьского пр-та до ул. Горького



7.01.17-8.01.17



ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р.Ердякова



8.01.17-9.01.17



ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца