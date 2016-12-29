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Новости / ЖКХ

В Кирове начинается массовый вывоз снега с улиц (ГРАФИК).

Сегодня, 14:30 | Просмотров: 1605 | Версия для печати
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С 3 по 9 января 2017 года в Кирове будет проводится массовый вывоз снега с улиц города.

 

Ориентировочный график вывозки снежных масс с улично-дорожной сети города Кирова в период с 03.01. по 09.01. 2017 года
 
3.01.17-4.01.17
 
ул. Казанская от ул. Орловской до ул. Профсоюзной

ул. Воровского от ул. Ленина до ул. Горького

ул.Ленина от ул. Профсоюзная до ул. Воровского

 

4.01.17-5.01.17
 
ул. К.Маркса от Октябрьского пр-та до ул. Комсомольской

ул. Труда от ул. Казанской до ул. Горбуновой

 

5.01.17-6.01.17


ул. Красноармейская от ул. Урицкого до Октябрьского пр-та
ул. Ленина от ул. Воровского до ул. Тимирязева
ул. Пролетарская от ул. Ленина до Октябрьского пр-та
 
6.01.17-7.01.17
 
ул. Красина от ул. Чапаева до Щорса

ул. Щорса от ул. Красина до ул. Производственной

ул. Чапаева от ул.Воровского до ул. Красина

 

7.01.17-8.01.17
 
Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до площадь ХХ партсъезда

ул. Дзержинского от Октябрьского пр-та до ул. Луганской

 

8.01.17-9.01.17
 
ул. Лепсе от Октябрьского пр-та до ул. Ломоносова

ул. Луганская от площади ХХ партсъеза до ул. Ломоносова (вкл. Площадь)

 

3.01.17-4.01.17
 
Октябрьский пр-т от ул. К.Маркса до ул. Воровского

ул. Р.Люксембург от ул. Казанской до ул.Горбуновой
 
4.01.17-5.01.17
 
ул.Володарского от ул. Профсоюзной до ул. Спасской
ул. Свободы от ул. Р.Люксембург до ул. Красноармейской
 
5.01.17-6.01.17
 
ул. Воровского от ул. Горького до пр-та Строителей(вкл.площадь Конева)

ул. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского

 

6.01.17-7.01.17
 
ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. К.Маркса
Октябрьский пр-т от ул. Воровского до площади Комсомольской

ул. Некрасова от Октябрьского пр-та до ул. Горького
 
7.01.17-8.01.17
 
ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Р.Ердякова
 
8.01.17-9.01.17
 
ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца



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