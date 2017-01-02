За два дня в Кирове очистили от снега 216 крыш и 250 дворов.
Сегодня, 16:08 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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О проделанной работе коммунальные службы отчитались 2 января в 8 утра на оперативном совещании у главы администрации Кирова Александра Перескокова.
Судя по отчетам коммунальщиков, серьезных аварий в праздники не произошло.
2 января на очистку улиц и дворов вышли 93 единицы техники. На проезжую часть и тротуары высыпано 80 тонн противогололедных смесей.
Во второй половине дня основные работы велись на улице Дзержинского и Октябрьском проспекте.
Власти города пока не довольны работой подрядчиков на второстепенных улицах, многие из которых по-прежнему утопают в снегу.
Добавим, что сотрудники районных администраций провели внеплановый рейд по мониторингу состояния кровель домов. Ситуация остается сложной.
Это подтверждают и фото кировчан в социальных сетях. Снимки огромных сосулек были сделаны на Набережной Грина, 19, улице Металлургов, 10, и Горбуновой, 10.
Также кировчане жалуются на неубранный мусор из контейнеров во дворах.
Фото гор мусора на Октябрьском проспекте, 153 и Свердлова, 30а, размещенные в соцсетях, весьма "живописны".
vk.com/zlo43
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