За два дня в Кирове очистили от снега 216 крыш и 250 дворов.

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О проделанной работе коммунальные службы отчитались 2 января в 8 утра на оперативном совещании у главы администрации Кирова Александра Перескокова.

Судя по отчетам коммунальщиков, серьезных аварий в праздники не произошло.

2 января на очистку улиц и дворов вышли 93 единицы техники. На проезжую часть и тротуары высыпано 80 тонн противогололедных смесей.

Во второй половине дня основные работы велись на улице Дзержинского и Октябрьском проспекте.

Власти города пока не довольны работой подрядчиков на второстепенных улицах, многие из которых по-прежнему утопают в снегу.

Добавим, что сотрудники районных администраций провели внеплановый рейд по мониторингу состояния кровель домов. Ситуация остается сложной.

Это подтверждают и фото кировчан в социальных сетях. Снимки огромных сосулек были сделаны на Набережной Грина, 19, улице Металлургов, 10, и Горбуновой, 10.

Также кировчане жалуются на неубранный мусор из контейнеров во дворах.

Фото гор мусора на Октябрьском проспекте, 153 и Свердлова, 30а, размещенные в соцсетях, весьма "живописны".

vk.com/zlo43