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Новости / ЖКХ

Рейд Константина Мищенко по дворам

Вчера, 15:38 | Просмотров: 408 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня исполняющий обязанности зампреда регионального правительства Константин Мищенко проверил уборку мусора и придомовых территорий в Октябрьском районе Кирова. Поводом стала ситуация в новогодние праздники, когда в некоторых микрорайонах исчезли контейнеры ТБО.

Ситуация с уборкой твердых бытовых отходов в Октябрьском районе города стала предметом многочисленных обращений на личную почту главы региона. Как оказалось, коммунальщики убрали с придомовых территорий и из подъездов 24-х жилых домов района в общей сложности 56 контейнеров. Причиной таких действий стало отсутствие договора на 2017 год по вывозу ТБО между «САХ» и «УК Октябрьского района». Управляющая компания задолжала за услуги по утилизации мусора около 24 млн. рублей.

Рейд Константина Мищенко по дворамГАЛИНА БУЛАТОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Договор на сегодняшний момент подписан, он согласован с обеих сторон. Условия урегулированы».

Рейд Константина Мищенко по дворамКОНСТАНТИН МИЩЕНКО, И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что обещал руководитель САХ, то выполнил. Мы сейчас поедем, посмотрим другие дворы, выборочно без предупреждения, как, оказалось, здесь еще есть ряд проблем? Да ряд коммунальных проблем, которые касаются отопления дома, детского сада, дорог. Вот сейчас жильцы поднимают».

В прошлом году установили новое оборудование на ЦТП, но ситуация с теплом в квартирах на улице Подгорной так и не поменялась. Специалисты объясняют жильцам, что не могут поднять необходимое давление.

КОНСТАНТИН МИЩЕНКО, И.О ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У Управляющей компании есть договор с ресурсоснабжающей компанией. В рамках исполнения договора надо обращаться к ним, если они не выполняют условия необходимо обращаться в суд».

Константин Мищенко отметил, что недопустимо устраивать социальную напряженность в городе и ухудшать условия жизни людей. Государственной жилищной инспекции дано поручение провести тщательную проверку работы «УК Октябрьского района».


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