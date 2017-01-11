Рейд Константина Мищенко по дворам

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Сегодня исполняющий обязанности зампреда регионального правительства Константин Мищенко проверил уборку мусора и придомовых территорий в Октябрьском районе Кирова. Поводом стала ситуация в новогодние праздники, когда в некоторых микрорайонах исчезли контейнеры ТБО.Ситуация с уборкой твердых бытовых отходов в Октябрьском районе города стала предметом многочисленных обращений на личную почту главы региона. Как оказалось, коммунальщики убрали с придомовых территорий и из подъездов 24-х жилых домов района в общей сложности 56 контейнеров. Причиной таких действий стало отсутствие договора на 2017 год по вывозу ТБО между «САХ» и «УК Октябрьского района». Управляющая компания задолжала за услуги по утилизации мусора около 24 млн. рублей.В прошлом году установили новое оборудование на ЦТП, но ситуация с теплом в квартирах на улице Подгорной так и не поменялась. Специалисты объясняют жильцам, что не могут поднять необходимое давление.Константин Мищенко отметил, что недопустимо устраивать социальную напряженность в городе и ухудшать условия жизни людей. Государственной жилищной инспекции дано поручение провести тщательную проверку работы «УК Октябрьского района».