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Новости / ЖКХ

Аварийный дом в поселке Мирном

Вчера, 17:56 | Просмотров: 155 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Дом признан аварийным и непригодным для проживания, но нового безопасного жилья не дают. Молодая семья Кротовых из Ленинского района города Кирова, проживающая в муниципальной квартире, боится за жизнь детей - дом вот-вот рухнет.

Без постоянно включенного обогревателя здесь просто невозможно находиться. В квартире холодно не потому, что топят плохо, нет, батареи очень горячие. Просто у дома практически нет стены. Она разрушилась, наклонилась и вот-вот рухнет на улицу. И это муниципальное жилье. Квартира не приватизирована. В ней живут люди.

Аварийный дом в поселке МирномЕЛЕНА АПАСЕВА:
«Дом развалился, по швам идет, скоро крышу стянет, кирпичи над окном выпали. Здесь живут двое маленьких детей 1 и 2 года, с моим сыном, с семьей».

Максим и Александр - два маленьких братика, а рядом мама и папа. Все живут в одной комнате. Молодая перспективная российская семья. Дети здоровые, красивые. Эти малыши - будущее страны, надежда России. Хочется думать, что когда они вырастут, принесут много пользы своей Родине. Можно было бы и еще детей в семье завести - но места уже нет. А пока родители создают, насколько это возможно, уют. И все же, жить в приходится в атмосфере постоянного страха. В таких домах не знаешь, когда и что в следующий раз рухнет. За безопасность никто не ручается. С 2014 года здание официально признано ветхим и аварийным. В комиссии, которая признала дом непригодным к проживанию, сказали загадочную фразу "живите осторожно". И как это понимать, когда у тебя на руках два малыша?

Аварийный дом в поселке МирномКИРИЛЛ КРОТОВ:
«Боимся очень за детей, как бы им на голову что-нибудь не упало с потолка».
 
Глава семейства намерен добиться предоставления семье безопасных условий для проживания. Сейчас в кировской городской прокуратуре идет проверка по заявлению от Кирилла Кротова. Она закончится через месяц. Мы будем следить за развитием событий.


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