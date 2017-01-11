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Новости / ЖКХ

Мусор убран. Кировские коммунальщики провели работу над ошибками

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 236 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Как отметил Константин Мищенко, спор двух хозяйствующих субъектов нужно было решать в суде. В итоге крайними оказались простые горожане - добросовестные плательщики за коммунальные услуги. Для предупреждения подобных ситуаций жилинспекция проведет тщательную проверку работы «УК Октябрьского района города Кирова». А наша съемочная группа сегодня вновь побывала во дворах, где накануне жители жаловались не неубранный мусор.

Недавно на этом месте была гора мусора. Сюда выбрасывают бытовые отходы жители нескольких двухэтажных "хрущевок". Сегодня на улице Уральской коммунальщики навели порядок.

Мусор убран. Кировские коммунальщики провели работу над ошибкамиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дом по адресу Уральская, 4. Эта контейнерная площадка была пустой. Только сегодня здесь появился контейнер. Не смотря на то, что весь мусор убрали, запах все равно остался».

Последствия складирования отходов прямо на снегу и отсутствия контейнеров сказываются не только рядом с баком, но и на противоположном конце ближайшего двора.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жителям дома по адресу Орджоникидзе, 3 пришлось сложнее всех. Мусорные баки стоят возле их подъездов. В тот момент, когда они исчезли, жители продолжали выбрасывать мусор. На то место, где раньше стояли контейнеры».

Мусор убран. Кировские коммунальщики провели работу над ошибкамиТАТЬЯНА ВАСЕНИНА, ЖИТЕЛЬ Г. КИРОВА:
«Во время праздников кучи тут у подъезда были. У меня муж ходил к тем бакам, а остальные, наверное, в эту кучу валили».

Сейчас во дворе, наконец, наведен порядок. Баки для мусора вернулись на свое место. Московская, 117 - еще один адрес, где горожане в праздничные дни также столкнулись с проблемой: куда складировать бытовые отходы.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эти мусорные контейнеры находятся неподалеку от 117 дома по улице Московской. Здесь контейнеры вернули после праздников. Однако, мусор окончательно не убрали. Об этом говорят красноречиво мусорные пакеты, из которых виднеются бутылки из-под шампанского».

В течение дня мы побывали еще в нескольких кировских дворах, жители которых жаловались на работу коммунальщиков. На всех проблемных адресах контейнеры для мусора на месте. На площадках наведен порядок.


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