Мусор убран. Кировские коммунальщики провели работу над ошибками

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Как отметил Константин Мищенко, спор двух хозяйствующих субъектов нужно было решать в суде. В итоге крайними оказались простые горожане - добросовестные плательщики за коммунальные услуги. Для предупреждения подобных ситуаций жилинспекция проведет тщательную проверку работы «УК Октябрьского района города Кирова». А наша съемочная группа сегодня вновь побывала во дворах, где накануне жители жаловались не неубранный мусор.Недавно на этом месте была гора мусора. Сюда выбрасывают бытовые отходы жители нескольких двухэтажных "хрущевок". Сегодня на улице Уральской коммунальщики навели порядок.Последствия складирования отходов прямо на снегу и отсутствия контейнеров сказываются не только рядом с баком, но и на противоположном конце ближайшего двора.Сейчас во дворе, наконец, наведен порядок. Баки для мусора вернулись на свое место. Московская, 117 - еще один адрес, где горожане в праздничные дни также столкнулись с проблемой: куда складировать бытовые отходы.В течение дня мы побывали еще в нескольких кировских дворах, жители которых жаловались на работу коммунальщиков. На всех проблемных адресах контейнеры для мусора на месте. На площадках наведен порядок.