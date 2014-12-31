Судьба дома по адресу Заводская, 4 в поселке Стрижи

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Как и где жить? Ответ на этот вопрос сейчас активно пытается найти житель поселка Стрижи Вадим Бобик. Его бытовые проблемы тянутся почти год. Но в январе они достигли своего пика.Судьба этого дома по адресу Заводская 4 решилась в 2009 году. Его признали аварийным, а жильцы подпадали под переселение. Вадим Бобик был одним из них. До начала этой недели дом обслуживался. В него подавали тепло и вода. Но зайдя в квартиру в понедельник, мужчина неожиданно увидел: его полностью отрезали от благ цивилизации.К коммунальной изоляции добавились и работы бригад по полному разбору дома. Хотя в нем Вадим Бобик все еще прописан и действует договор социального найма. Документ совсем иного характера сейчас на руках у юриста. Это распоряжение главы городского поселения об отключении от теплоснабжения жилых помещений. В этом она находит факт нарушения закона и ущемления прав гражданина. У администрации Стрижей свои доводы, почему они так поступили.Новая квартира у переселенца есть, но она вызвала шок, когда ему дали от неё ключи в марте. Ее планировка весьма своеобразна. Жилая площадь составляет всего 18 квадратных метров из общих 37. Комнаты немного больше ширины коридора. А в так называемой гостиной Вадим Бобик с трудом представляет, как ему в ней разместить мебель.От предложенного варианта мужчина отказался. Чтобы решить проблему, он обращался в различные инстанции. Но приезжавшие комиссии жалобу отклоняли. Якобы, все строительные нормы, в том числе и по метражу, соблюдены. Хотя, в обратном их мог убедить даже простой внутренний осмотр помещений. Дому всего год, а он уже начал ветшать.Оставшись фактически без жилья Вадим Бобик пока вынужден ночевать у родных. Рассматривает вариант с арендой какой-нибудь квартиры. Но, как переселенец, будет добиваться справедливого решения по переезду на жилплощадь более удобную и главное, просторную.Первое заседание суда назначено на 24 января. Но, со слов Ольги Мамоновой, оно, скорее всего, будет длительным и сложным.