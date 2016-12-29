Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центру

Поделиться новостью:

Глава региона Игорь Васильев отправился в очередной пеший рейд по улицам и дворам Кирова, прихватив детскую коляску и пачку соли. Соль вручили коммунальщикам, которые пока не научились вовремя чистить лестницы. А детской коляской чиновники проверили проходимость тротуаров.Считанные минуты до приезда Игоря Васильева. Журналисты и ответственные за состояние дорог сети лица, в числе которых и руководство городской администрации, ожидают врио губернатора. Площадка выскоблена почти до асфальта. На проезжей части снег убран даже не до бордюра, а еще на метр от него. Последний штрих - контрольный проезд снегоуборочной техники.Тем временем в соседнем дворе над расчисткой зоны для сбора мусора трудятся сотрудники САХа. Усердие и быстрота, с которой рабочие вычищают снег, откровенно удивляет.Наблюдающие за процессом со стороны интересуются у трудолюбивых коммунальщиков: не иначе как визита главы региона ожидаете? Но нет, поясняют: с визитом не связано.Спустя несколько минут глава администрации Кирова поясняет: улица Московская - одна из главных магистралей города, поэтому о ее чистоте позаботились уже давно.К подрядчику, ответственному за расчистку тротуаров и автодороги, а вместе с тем и за чистоту тех самых мусорных баков на Московской, у главы региона вопросов не возникло. Зато возникло немало претензий к управляющей компании, ответственной за содержание дома номер 107 и его придомовой территории. На дороге - глубокая заледенелая колея. Детская площадка завалена снегом, пешеходные зоны не посыпаны противогололедными реагентами.Вызволить детскую площадку из-под снега представитель УК пообещал до конца недели, проезжую часть - к вечеру. А вот тем, кто убирал снег у третьей поликлиники, краснеть не пришлось. Сюда инспектирующие приехали незапланированно, и чистоте откровенно удивились.Возможно, именно чуда ждали ответственные за состояние улицы Молодой Гвардии. Пробираться по тонкой петляющей тропинке, к примеру, с детской коляской здесь можно либо при наличии способностей к телепортации по воздуху, либо недюжинной мужской силы - такой как у Вячеслава Симакова.Теперь управляющая организации, возможно, будет оштрафована. К слову, за плохую уборку городских территорий недобросовестных подрядчиков уже наказали на семьсот тысяч рублей. Контроль за качеством их работы, заверили, продолжается, впрочем, как и поиск дополнительного финансирования на вывоз снежных масс. Имеющихся средств, по словам Вячеслава Симакова, может не хватить.По словам главы региона, подобные личные проверки состояния улицы и дворов он и другие ответственные лица будут проводить еженедельно.