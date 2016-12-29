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Новости / ЖКХ

Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центру

20 января 2017 10:25 | Просмотров: 657 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Глава региона Игорь Васильев отправился в очередной пеший рейд по улицам и дворам Кирова, прихватив детскую коляску и пачку соли. Соль вручили коммунальщикам, которые пока не научились вовремя чистить лестницы. А детской коляской чиновники проверили проходимость тротуаров.

Считанные минуты до приезда Игоря Васильева. Журналисты и ответственные за состояние дорог сети лица, в числе которых и руководство городской администрации, ожидают врио губернатора. Площадка выскоблена почти до асфальта. На проезжей части снег убран даже не до бордюра, а еще на метр от него. Последний штрих - контрольный проезд снегоуборочной техники.

Тем временем в соседнем дворе над расчисткой зоны для сбора мусора трудятся сотрудники САХа. Усердие и быстрота, с которой рабочие вычищают снег, откровенно удивляет.

- Давно здесь не были, не прибирали?
- Каждый день прибираем.
- Каждый день? А снега-то много накопилось, не похоже, что каждый день.

Наблюдающие за процессом со стороны интересуются у трудолюбивых коммунальщиков: не иначе как визита главы региона ожидаете? Но нет, поясняют: с визитом не связано.

- Нет! Контейнерную площадку убираем, куча работы.
- А к вам сюда приедут проверять?
- К кому, к вам-то?
- Губернатор-то?
- Нет!

Спустя несколько минут глава администрации Кирова поясняет: улица Московская - одна из главных магистралей города, поэтому о ее чистоте позаботились уже давно.

Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центруАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас Московская улица была в плане по вывозу мусора поставлена, уже в январе здесь снег вывезли с тротуаров, остановочные павильоны мы регулярно просим всех подрядчиков на метр держать от посадочного».

К подрядчику, ответственному за расчистку тротуаров и автодороги, а вместе с тем и за чистоту тех самых мусорных баков на Московской, у главы региона вопросов не возникло. Зато возникло немало претензий к управляющей компании, ответственной за содержание дома номер 107 и его придомовой территории. На дороге - глубокая заледенелая колея. Детская площадка завалена снегом, пешеходные зоны не посыпаны противогололедными реагентами.

- Что такое вы вручили?
- Соль, посыпать. Наносоль, высокотехнологичный продукт.
- Детскую площадку почистите!
- Сделаем.
- Почему в будущем-то времени все сделаем, очистим? Нам надо приехать, что ли с главным начальником в городе, чтобы вы что-то почистили? Вы же с жильцов, ваши руководители брать не забывают?

Вызволить детскую площадку из-под снега представитель УК пообещал до конца недели, проезжую часть - к вечеру. А вот тем, кто убирал снег у третьей поликлиники, краснеть не пришлось. Сюда инспектирующие приехали незапланированно, и чистоте откровенно удивились.

- Нормально, и сосулек нет. Чудо!

Возможно, именно чуда ждали ответственные за состояние улицы Молодой Гвардии. Пробираться по тонкой петляющей тропинке, к примеру, с детской коляской здесь можно либо при наличии способностей к телепортации по воздуху, либо недюжинной мужской силы - такой как у Вячеслава Симакова.

Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центруВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Управляющая компания "помогла". Снег не вывозят сейчас, пытаются ликвидировать аварийные ситуации, чтобы ничего не упало на голову, правда, создают другие проблемы для передвижения по тротуару».

Теперь управляющая организации, возможно, будет оштрафована. К слову, за плохую уборку городских территорий недобросовестных подрядчиков уже наказали на семьсот тысяч рублей. Контроль за качеством их работы, заверили, продолжается, впрочем, как и поиск дополнительного финансирования на вывоз снежных масс. Имеющихся средств, по словам Вячеслава Симакова, может не хватить.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас еще не все торги проведены, любая экономия, которая будет появляться от других источников, она будет направляться сюда. Понятно, что город заваленным мы не оставим».

Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центруИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«День - это вещь такая, которая требует счет, анализ и эффективное использование. Поэтому, я думаю, ничего у нас не должно заканчиваться внезапно».

По словам главы региона, подобные личные проверки состояния улицы и дворов он и другие ответственные лица будут проводить еженедельно.


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