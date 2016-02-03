ГФИ в Рудничном

Поделиться новостью:

Прошлогодняя зима могла обернуться для Рудничного коммунальной катастрофой. Жители поселка замерзали в квартирах. Ситуация была настолько сложной, что её взял на контроль аппарат полпреда Президента России в ПФО. В итоге ледникового периода удалось избежать. Как сегодня проходит отопительный сезон в проблемной точке?Закрытые оконные щели, обогреватели, теплая одежда. Казалось бы, пациенты геронтологического отделения вернулись в прошлое. Но на самом деле, о замерзании людей речь не идет. В палатах стоит приемлемая температура. Хотя ощущение холода есть в коридорах.Перепады температур отмечаются и в жилом секторе. В одних квартирах они не критичны. В других, напротив, батареи греют с приличной разницей в теплоотдаче. Морозы за минус 40 люди пережили. Правда, согреваться приходится и после их отступления.Поселковые теплосети тянутся на 11 с лишним километров. Их высокая изношенность одна из причин, ведущих к давней коммунальной проблеме. В дома по приводящим трубам подается нужная температура, но вот отопление в стояках ниже нормы.Другими словами, жильцы должны собрать деньги для организации, которая будет проводить все эти работы. Их результат виден на примере школы. Прошлую зиму она могла вовсе не пережить. Низкий температурный режим был угрозой всему учебному процессу. Но за счет выделенных средств ситуацию за год удалось исправить. Заменены окна, проведен ремонт крыши, промыта система отопления. Тепловизор показывает. Как сейчас греют батареи. Чтобы избежать потерь в подаче тепла школе требуется капитальный ремонт. Сроки его проведения пока сдвинуты.Школа стала одним из мест, которое проверил Владимир Климов. Год назад главный федеральный инспектор был в Рудничном и разбирался в причинах срыва отопительного сезона. Как выяснилось, они по большей части крылись в работе котельной, куда был завезен некачественный торф. Сегодня топливо в норме и в достаточном количестве. При низких температурах используются все три котла. Но даже за три года эксплуатации котельная остается проблемным объектом в теплоснабжении Рудничного.Котельная по-прежнему не дают всей мощности, необходимой на поселок. Отсюда и тянутся ежегодные зимние страдания его жителей. И забыть о них, скорее всего, им придется не скоро.По итогам поездки главный федеральный инспектор дал четкие указания местным и районным властям по выправлению непростой ситуации. Ряд вопросов, связанных с теплоснабжением Рудничного, будет решаться на уровне областных властей.