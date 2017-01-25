Налипший снег на проводах будут плавить

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В Кировской области не раз наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, приводящие к массовому налипанию снега на провода воздушных линий электропередачи. В результате образуется так называемый «куржак», который увеличивает нагрузку на ВЛ. Это явление создает немало проблем для энергетиков и требует нестандартных технических решений.23 января кировские энергетики для борьбы с налипшим снегом впервые в своей практике применили метод плавки гололеда. Это было сделано на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Верхошижемье - Зониха» (22,5 км) и ВЛ 35 кВ «Зониха - Татаурово» (24,9 км).Плавка осуществлялась за счет протекающего по проводам тока короткого замыкания. Потребители в ходе проводимых работ не страдали: их запитали по резервным линиям.Процесс контролировали сотрудники «Кировэнерго», расставленные вдоль ВЛ. В нескольких точках осуществлялась проверка температуры провода с использованием тепловизоров.«Налипший снег может привести к обрыву проводов и даже разрушению опор, - пояснил первый заместитель директора - главный инженер филиала Игорь Кайсин, - При сбросе снега с провода происходит его «подхлёст» с другими проводами - и линия отключается. Кроме того, на проводах появляются дефекты, которые со временем также могут привести к обрыву и отключению линии».Традиционный метод борьбы с «куржаком» - механическая очистка провода от снега. Но в последние годы неблагоприятные метеоявления фиксируются все чаще, а протяженность ВЛ в Кировской области так велика, что только механическим способом обойтись сложно. Удачным дополнением к ней и может стать плавка гололеда.Итоги проведенной работы решено вынести на обсуждение технического совета «Кировэнерго», а после - рекомендовать для использования всем производственным отделениям филиала.