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Новости / ЖКХ

Налипший снег на проводах будут плавить

Сегодня, 13:27 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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В Кировской области не раз наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, приводящие к массовому налипанию снега на провода воздушных линий электропередачи. В результате образуется так называемый «куржак», который увеличивает нагрузку на ВЛ. Это явление создает немало проблем для энергетиков и требует нестандартных технических решений.

23 января кировские энергетики для борьбы с налипшим снегом впервые в своей практике применили метод плавки гололеда. Это было сделано на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Верхошижемье  -  Зониха» (22,5 км) и ВЛ 35 кВ «Зониха  - Татаурово» (24,9 км).

Плавка осуществлялась за счет протекающего по проводам тока короткого замыкания. Потребители в ходе проводимых работ не страдали: их запитали по резервным линиям.

Процесс контролировали сотрудники «Кировэнерго», расставленные вдоль ВЛ. В нескольких  точках осуществлялась проверка температуры провода с использованием тепловизоров.

«Налипший снег может привести к обрыву проводов и даже разрушению опор, - пояснил первый заместитель директора - главный инженер филиала Игорь Кайсин, - При сбросе  снега с провода происходит его «подхлёст» с другими проводами - и линия отключается. Кроме того, на проводах появляются дефекты, которые со временем также могут привести к обрыву и отключению линии».

Традиционный метод борьбы с «куржаком» - механическая очистка провода от снега. Но в последние годы неблагоприятные метеоявления фиксируются все чаще, а протяженность ВЛ в Кировской области так велика, что только механическим способом обойтись сложно. Удачным дополнением к ней и может стать плавка гололеда.

Итоги проведенной работы решено вынести на обсуждение технического совета «Кировэнерго», а после - рекомендовать для использования всем производственным отделениям филиала.


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