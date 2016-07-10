Сами вернули себе отключенный за долги газ
Сегодня, 14:42 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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У владельцев квартир газоснабжение было приостановлено за неуплату накопившегося долга, общий размер которого составил почти 93 тысячи рублей. Пояснить, кто именно подключил неплательщиков к природному ресурсу, хозяева квартир не смогли. Подачу газа пришлось приостанавливать с помощью сварочного аппарата.
Документы на нарушителей были направлены в органы внутренних дел. Судом уже вынесены решения о наложении штрафа. За самовольное подключение к газовым сетям предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.
Всего за прошлый год газовщиками было выявлено 29 фактов незаконного подключения населения к газовым сетям.
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