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Новости / ЖКХ

Сами вернули себе отключенный за долги газ

Сегодня, 14:42 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Три факта несанкционированного подключения к газовым трубам были выявлены в декабре газовиками в Кирово-Чепецком и Куменском районах.

У владельцев квартир газоснабжение было приостановлено за неуплату накопившегося долга, общий размер которого составил почти 93 тысячи рублей. Пояснить, кто именно подключил неплательщиков к природному ресурсу, хозяева квартир не смогли. Подачу газа пришлось приостанавливать с помощью сварочного аппарата.

Документы на нарушителей были направлены в органы внутренних дел. Судом уже вынесены решения о наложении штрафа. За самовольное подключение к газовым сетям предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Всего за прошлый год газовщиками было выявлено 29 фактов незаконного подключения населения к газовым сетям.


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