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Новости / ЖКХ

В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов

Вчера, 18:19 | Просмотров: 133 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Когда даже дома не согреться. После того, как в Киров вернулись морозы, в квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов.

- Вот у меня радиатор стоит. Сразу его включаю. Жду когда квартира прогреется.

Сегодня у жителя 14-го дома по студенческому проезду - важное событие. Владимир Рось забирает жену из роддома. Новорождённого малыша надо будет хорошо укутать. В квартире около пятнадцати градусов.

- Я вообще не представляю... ребенка просто заморозим...

Низкие температуры в этом доме стоят с ноября. Коммунальщики не могут устранить неисправность на теплотрассе уже три месяца.

В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусовВЛАДИМИР РОСЬ, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО АДРЕСУ: СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, 14
«На очередной мой звонок вчера они ответили: "Мы придем, сделаем перерасчет", который нам не нужен. Нам нужно просто тепло».

- Вот с работы вчера пришла и целый день на кухне.

Кухня - самое теплое место не только в квартире Ольги Ананьиной. Жителям приходится жечь газ, чтобы хоть как-то согреться. Электрообогреватели есть в каждой квартире.

В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусовОЛЬГА АНАНЬИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО АДРЕСУ: СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, 14:
«Включила конвектор, включила горелки три. И так с кухни никуда не выходишь. Холодина, невыносимо сидеть. Голова к вечеру как чугун гудит. Кислород сжигается».

Причиной холода в домах по студенческому проезду стала техническая неисправность теплосетей. Трубы располагаются на территории бывшего КВАТУ и принадлежат минобороны. Две недели назад гражданские коммунальщики смогли получить доступ к коммуникациям, но исправили только одно из аварийных мест.

В квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусовОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Мы ежедневно смотрим на то, улучшается ситуация или нет. Ищем возможности на нее повлиять. Окончательное решение будет возможно только при передаче сетей муниципальному образованию город Киров. Потому что в оперативном режиме работать по ним и вносить какие-то технические изменения мы физически не можем».

Сейчас специалисты КТК ищут неисправность на территории бывшего КВАТУ. Коммунальщики пока не решаются назвать точную дату, когда тепло придет в дома жителей домов по Студенческому проезду.


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