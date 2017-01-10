Поделиться новостью:

Когда даже дома не согреться. После того, как в Киров вернулись морозы, в квартирах жителей дома на Студенческом проездке температура опустилась ниже пятнадцати градусов.Сегодня у жителя 14-го дома по студенческому проезду - важное событие. Владимир Рось забирает жену из роддома. Новорождённого малыша надо будет хорошо укутать. В квартире около пятнадцати градусов.Низкие температуры в этом доме стоят с ноября. Коммунальщики не могут устранить неисправность на теплотрассе уже три месяца.Кухня - самое теплое место не только в квартире Ольги Ананьиной. Жителям приходится жечь газ, чтобы хоть как-то согреться. Электрообогреватели есть в каждой квартире.Причиной холода в домах по студенческому проезду стала техническая неисправность теплосетей. Трубы располагаются на территории бывшего КВАТУ и принадлежат минобороны. Две недели назад гражданские коммунальщики смогли получить доступ к коммуникациям, но исправили только одно из аварийных мест.Сейчас специалисты КТК ищут неисправность на территории бывшего КВАТУ. Коммунальщики пока не решаются назвать точную дату, когда тепло придет в дома жителей домов по Студенческому проезду.