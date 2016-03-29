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Новости / ЖКХ

Казначейство проверит очистные сооружения в Сосновке

3 февраля 2017 14:56 | Просмотров: 142 | Версия для печати
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После того, как активисты ОНФ обнародовали факты, свидетельствующие о том, что потраченные на реконструкцию очистных сооружений в г. Сосновке 95 миллионов рублей не привели к улучшению качества очистки сточной воды, Федеральным казначейством было принято решение провести полную проверку объекта.

Напомним, ранее отделение ОНФ в Кировской области заявило о том, что после реконструкции качество очистки воды по ряду параметров только ухудшилось. Непосредственно перед сдачей объекта в эксплуатацию наблюдалось превышение нормативно допустимых сбросов по 5 контролируемым показателям, в том числе по железу – в 1,4 раза, по фосфатам – в 1,7 раза.

Несмотря на то, что смонтированная установка биологической очистки уже на тот момент не обеспечивала очистку сточных вод до нормативных значений, представитель администрации Сосновского городского поселения единолично подписал акт приемки объекта, так и не задав подрядчику вопрос – почему установка не обеспечивает должного качества очистки воды.

В первые же месяцы эксплуатации арендатор очистных сооружений обнаружил, что очистка стоков до нормативных значений не обеспечивается.

Разобраться в причинах удалось не сразу, поскольку ни подрядчик, ни заказчик строительства не передали никаких инструкций по эксплуатации этого технически сложного сооружения. Работать приходилось буквально «опытным путем».

Эпопея с поиском технической документации длилась 2 года. За это время в местную реку Пыжманка сбрасывались стоки с превышением предельно допустимых значений по нитратам, фосфатам, железу, нефтепродуктам и ряду других показателей. Многие их этих элементов появились в стоках лишь после завершения реконструкции объекта.

Получить техническую документацию удалось только в 2015 году. Тогда-то и выяснилось, что фактически смонтированная установка по очистке сточной воды существенно отличается от той, что значилась в проектной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Этот факт подтверждает и заключение независимой экспертизы: «Фактически смонтированная установка биологической очистки имеет принципиальные отличия от представленной в паспорте установки по объемно-планировочным решениям (габаритным размерам, количеству зон аэротенка и компоновке зон установки)».

В частности, согласно паспорту, установка должна была иметь размеры 37x24x3,6 метров, в реальности построена в размере 42x24,2x4,5 метров. По мнению специалистов, увеличение площади объекта привело к тому, что при низких температурах стоки начали замерзать по причине увеличения теплоотдачи.

Вместо 3 зон биологической очистки построено лишь 2. Нет аноксидной зоны, которая отвечает в том числе за очистку от нитратов. Более чем на 1 метр сокращена длина вторичного отстойника, изменены параметры аэробной зоны, в которой находится микрофлора. Вместо 4 отсеков биореактора построены только 2. Отсутствует плавающая загрузка биофильтра, которая нужна на конечной стадии очистки воды для отдачи остаточных загрязнений.

Чтобы быть уверенными в том, что измененные параметры сооружения не повлияют на безопасность объекта и качество очистки сточных вод, администрация Сосновского поселения, как заказчик строительства. должна была затребовать повторного прохождения госэкспертизы. Однако чиновники воспользовались правом самостоятельно определять необходимость этого, тем самым, как считают в ОНФ, взяли на себя ответственность за все возможные последствия.

Специалисты-химики смогли подобрать реагент, с помощью которого удалось улучшить очистку от фосфата и железа. Однако его приходится засыпать вручную, что мешает его равномерному распределению, поэтому полной очистки достичь невозможно.

Возникает вопрос – для чего было нужно тратить 95 миллионов рублей на реконструкцию, если очистка воды ведется не с помощью смонтированной установки, а с помощью химических реагентов?

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев, "мы не видим желания со стороны чиновников разобраться в причинах происходящего и заставить подрядчика нести ответственность в рамках гарантийных обязательств. К примеру, у нас есть результаты независимой экспертизы и принятое на ее основе решение суда, свидетельствующее об отсутствии на территории объекта системы молниезащиты. Любой разряд молнии может вывести из строя дорогостоящую автоматику или еще хуже – током ударить сотрудников. Однако должностные лица в ответах на запросы упорно указывают на то, что система молниезащиты на объекте есть."

На данный момент по ряду выявленных фактов продолжается прокурорская проверка, а также проверка полиции. Аргументы активистов ОНФ были услышаны и Федеральным казначейством: будет проведена полная проверка объекта. В рамках её будет проведена независимая экспертиза, которая установит наличие причинно-следственной связи между отхождениями от первоначальных параметров объекта и тем, что очистка воды до нормативных значений не достигается.

Результаты проверки поставят точку в этом вопросе, а виновные в сложившейся ситуации понесут ответственность.
 
Фото активистов регионального отделения ОНФ


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