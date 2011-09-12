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Новости / ЖКХ

Ложные квитанции о поверке водосчетчиков

3 февраля 2017 15:18 | Просмотров: 320 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировчане получают извещения, согласно которым нужно срочно провести поверку водосчетчиков. Если это не сделать, то начисления платы потребления воды будут производиться по общему нормативу. Правомерны ли такие извещения, и когда нужно проводить поверку счетчиков воды?

Владимир Елшин обнаружил в почтовом ящике листовку с предложением провести поверку водосчетчиков. Внешне информация имитировала официальные извещения, которые граждане получают от поставщиков коммунальных услуг, однако здесь не были указаны форма собственности, юридический адрес организации, реквизиты и адрес официального сайта компании.

Ложные квитанции о поверке водосчетчиковВЛАДИМИР ЕЛШИН, ДИРЕКТОР ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ":
«То, что здесь написано, не соответствует действительности. К тому же оператор, который здесь указан номер телефона, он находится не в Кирове, а в Санкт-Петербурге».

Согласно информации от так называемого «Единого Городского Центра Обслуживания ЖКХ» кировчанам предлагается провести метрологическую поверку приборов учета воды по цене от 1000 до 1500 рублей за один прибор с привлечением специалистов «Кировский ЦСМ». Высокая стоимость и увеличение времени поверки обусловлена необходимостью демонтажа, доставки его в ЦСМ на поверку, а после - установки и опломбировки по месту применения. Чтобы сработать на упреждение от "Кировского ЦСМ" во все управляющие компании города были разосланы письма о необходимости информирования жителей о том, когда проводить поверку и кто это может делать в нашем городе.

ВЛАДИМИР ЕЛШИН, ДИРЕКТОР ФБУ "КИРОВСКИЙ ЦСМ":
«Согласно существующего законодательства поверку имеют право проводить только те организации, которые прошли соответствующую аккредитации и внесены в реестр, который можно найти на сайте Росакредитации. Мы там находимся».

Стоит отметить, что «Единый Городской Центр Обслуживания ЖКХ» не состоит в реестре аккредитованных лиц на право проведения поверки средств измерений и "Кировский ЦСМ» не имеет с ним никаких договорных отношений на оказание метрологических услуг по поверке. Контроль за своими приборами учета должен осуществлять собственник жилья, и он отвечает за периодичность поверки, которая указа в техническом паспорте прибора.


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