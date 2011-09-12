Ложные квитанции о поверке водосчетчиков

Поделиться новостью:

Кировчане получают извещения, согласно которым нужно срочно провести поверку водосчетчиков. Если это не сделать, то начисления платы потребления воды будут производиться по общему нормативу. Правомерны ли такие извещения, и когда нужно проводить поверку счетчиков воды?Владимир Елшин обнаружил в почтовом ящике листовку с предложением провести поверку водосчетчиков. Внешне информация имитировала официальные извещения, которые граждане получают от поставщиков коммунальных услуг, однако здесь не были указаны форма собственности, юридический адрес организации, реквизиты и адрес официального сайта компании.Согласно информации от так называемого «Единого Городского Центра Обслуживания ЖКХ» кировчанам предлагается провести метрологическую поверку приборов учета воды по цене от 1000 до 1500 рублей за один прибор с привлечением специалистов «Кировский ЦСМ». Высокая стоимость и увеличение времени поверки обусловлена необходимостью демонтажа, доставки его в ЦСМ на поверку, а после - установки и опломбировки по месту применения. Чтобы сработать на упреждение от "Кировского ЦСМ" во все управляющие компании города были разосланы письма о необходимости информирования жителей о том, когда проводить поверку и кто это может делать в нашем городе.Стоит отметить, что «Единый Городской Центр Обслуживания ЖКХ» не состоит в реестре аккредитованных лиц на право проведения поверки средств измерений и "Кировский ЦСМ» не имеет с ним никаких договорных отношений на оказание метрологических услуг по поверке. Контроль за своими приборами учета должен осуществлять собственник жилья, и он отвечает за периодичность поверки, которая указа в техническом паспорте прибора.