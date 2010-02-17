Комиссия по ЧС обсудила предстоящий паводок

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Снега в этом году выпало много и, скорее всего, паводок будет большой. Сегодня этот вопрос обсуждался на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Опыт прошлого года показал - предупрежден, значит вооружен. Весной в реках области, а их без малого 19, поднимется уровень воды и начнется паводок. Явление это сезонное, вызвано таянием снега.На территории Кирова в зону возможного затопления попадают шесть населенных пунктов - в том числе Вересники и слобода Дымково. И город активно готовится, чтобы избежать чрезвычайной ситуации.Еще запланированы работы по выпуску талых вод с пониженных мест проезжей части. Проводится ворошение снега на газонах и обочинах. Администрацией города уже подготовлена схема организации дорожного движения на подтопляемых территориях. И сделан запас песка и щебня.