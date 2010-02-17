Комиссия по ЧС обсудила предстоящий паводок
6 апреля 2017 15:01 | Просмотров: 280 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы не должны расслабляться, понимаем, что нужно готовиться к паводку. Опираясь на прошлогодний опыт, мы ко всему должны быть готовы».
Опыт прошлого года показал - предупрежден, значит вооружен. Весной в реках области, а их без малого 19, поднимется уровень воды и начнется паводок. Явление это сезонное, вызвано таянием снега.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас высота снежного покрова по бассейну верхней Вятки - 72 см. Это на 13 см выше нормы. Запас воды в снежном покрове - 205 мм, на 28% выше нормы».
На территории Кирова в зону возможного затопления попадают шесть населенных пунктов - в том числе Вересники и слобода Дымково. И город активно готовится, чтобы избежать чрезвычайной ситуации.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На сегодняшний день обследуем 13 мостов, очищено 26 решеток. Еще на дорогах Киров-Русское очищали 14 водопропускных труб».
Еще запланированы работы по выпуску талых вод с пониженных мест проезжей части. Проводится ворошение снега на газонах и обочинах. Администрацией города уже подготовлена схема организации дорожного движения на подтопляемых территориях. И сделан запас песка и щебня.
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