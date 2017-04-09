ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.3896
EURO: 60.7469
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Кировчан приглашают принять участие в субботниках

Вчера, 17:37 | Просмотров: 165 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пришло время субботников. Кировчан приглашают принять участие в весенней уборке города. Первый субботник состоится 15 апреля.

В сквере имени 60-летия СССР даже еще не все дорожки оттаяли, а газоны почти полностью покрыты сугробами. Чтобы начать уборку, сначала нужно раскидать снег. Чем и займутся кировчане уже в эту субботу. Всего общегородских субботников запланировано шесть - вплоть до 20 мая.

Кировчан приглашают принять участие в субботникахВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Горожан мы приглашаем на те территории, которые у нас ни за кем не закреплены, тот проект "30 скверов", который в этом году реализуется, как раз и предлагаем поучаствовать в подготовке этих скверов к дальнейшему развитию, ТУ все адреса имеют».

Полностью прибрать город к майским праздникам - такая задача ставится каждый год. На субботники выходят сотрудники администрации, коллективы предприятий Кирова, активисты ТОС, волонтёры помогают с уборкой территорий социальных учреждений. Этой весной не вывезенный снег таять не торопится, и между сугробами образуются огромные лужи. Как на тротуарах, так и на проезжей части. Хотя некоторые улицы все же преобразились. Как, например, этот участок на К. Маркса у здания администрации, где сейчас активно сметают песок, который рассыпали во время гололеда.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Минус не дает убрать всю наледь в центральных частях города, задача поставлена - за эту неделю, когда и в ночное время пойдут плюсы, максимально все устранить, в первую очередь, это улица Московская, Спасская, Дерендяева, Преображенская, тот квадрат, который идет от набережной Грина до Октябрьского проспекта».

Добавим, что все желающие принять участие в общегородских субботниках, могут узнать о месте их проведения в территориальных управлениях администрации города.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

13:57 10.04.2017


Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

11:48 10.04.2017


В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

11:37 10.04.2017


Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

10:15 09.04.2017


В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

10:01 09.04.2017


В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

9:55 09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

11:55 08.04.2017


Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

Все новости

Вести. Кировская область

Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре

17:40 10.04.2017


Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре

Кировчан приглашают принять участие в субботниках

17:37 10.04.2017


Кировчан приглашают принять участие в субботниках

Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

15:04 10.04.2017


Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

В силу вступили поправки в правила дорожного движения

15:00 10.04.2017


В силу вступили поправки в правила дорожного движения

В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

11:51 10.04.2017


В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове пройдут общегородские субботники.

31.03.2017


В Кирове пройдут общегородские субботники.

В Кирове на первый субботник выйдут более 600 горожан

22.04.2016


В Кирове на первый субботник выйдут более 600 горожан

В Кирове в субботу состоится общегородской субботник

18.08.2016


В Кирове в субботу состоится общегородской субботник

Более двух тысяч кировчан выйдут на субботник

16.04.2015


Более двух тысяч кировчан выйдут на субботник

Более пяти тысяч кировчан приняли участие в осенних субботниках

17.10.2016


Более пяти тысяч кировчан приняли участие в осенних субботниках

Общественная палата об экологии

20.02.2017


Общественная палата об экологии

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх