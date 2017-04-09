Кировчан приглашают принять участие в субботниках
Вчера, 17:37 | Просмотров: 165 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В сквере имени 60-летия СССР даже еще не все дорожки оттаяли, а газоны почти полностью покрыты сугробами. Чтобы начать уборку, сначала нужно раскидать снег. Чем и займутся кировчане уже в эту субботу. Всего общегородских субботников запланировано шесть - вплоть до 20 мая.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Горожан мы приглашаем на те территории, которые у нас ни за кем не закреплены, тот проект "30 скверов", который в этом году реализуется, как раз и предлагаем поучаствовать в подготовке этих скверов к дальнейшему развитию, ТУ все адреса имеют».
Полностью прибрать город к майским праздникам - такая задача ставится каждый год. На субботники выходят сотрудники администрации, коллективы предприятий Кирова, активисты ТОС, волонтёры помогают с уборкой территорий социальных учреждений. Этой весной не вывезенный снег таять не торопится, и между сугробами образуются огромные лужи. Как на тротуарах, так и на проезжей части. Хотя некоторые улицы все же преобразились. Как, например, этот участок на К. Маркса у здания администрации, где сейчас активно сметают песок, который рассыпали во время гололеда.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Минус не дает убрать всю наледь в центральных частях города, задача поставлена - за эту неделю, когда и в ночное время пойдут плюсы, максимально все устранить, в первую очередь, это улица Московская, Спасская, Дерендяева, Преображенская, тот квадрат, который идет от набережной Грина до Октябрьского проспекта».
Добавим, что все желающие принять участие в общегородских субботниках, могут узнать о месте их проведения в территориальных управлениях администрации города.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|