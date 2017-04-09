Кировчан приглашают принять участие в субботниках

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Пришло время субботников. Кировчан приглашают принять участие в весенней уборке города. Первый субботник состоится 15 апреля.В сквере имени 60-летия СССР даже еще не все дорожки оттаяли, а газоны почти полностью покрыты сугробами. Чтобы начать уборку, сначала нужно раскидать снег. Чем и займутся кировчане уже в эту субботу. Всего общегородских субботников запланировано шесть - вплоть до 20 мая.Полностью прибрать город к майским праздникам - такая задача ставится каждый год. На субботники выходят сотрудники администрации, коллективы предприятий Кирова, активисты ТОС, волонтёры помогают с уборкой территорий социальных учреждений. Этой весной не вывезенный снег таять не торопится, и между сугробами образуются огромные лужи. Как на тротуарах, так и на проезжей части. Хотя некоторые улицы все же преобразились. Как, например, этот участок на К. Маркса у здания администрации, где сейчас активно сметают песок, который рассыпали во время гололеда.Добавим, что все желающие принять участие в общегородских субботниках, могут узнать о месте их проведения в территориальных управлениях администрации города.