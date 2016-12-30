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Новости / ЖКХ

Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу

Сегодня, 10:01 | Просмотров: 162 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Ликвидировать "раскопки" ресурсные компании должны к 1 мая. Такие сроки поставили на оперативном совещании в администрации Кирова. Перекопанных мест по городу сотни, в отчетах - многие устранены, а на деле - многочисленные жалобы горожан.

Больше ста раскопок только на территории Ленинского района. Где-то устраняли аварии, где-то прокладывали сети, но грязь и мусор после себя не убрали. Более того, во многих случаях действовали без разрешительных документов.

Совещание по ликвидации перекопанных мест по городуЮРИЙ КИСЛИЦЫН, И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА, НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«У КТК действующих разрешений нет в 16-17 году. Не получено ни одного разрешения, ни одного ордера, все работы проводятся в рамках аварийных работ, но это неправильно, за неделю мы составили два административных протокола».

Ликвидировать раскопки нужно в 4 раза быстрее. Александр Перескоков предложил сетевым организациям ускориться. До 1 мая осталось менее трех недель. А проблемных участков еще много. Помимо раскопок, местами перекосило люки колодцев, провалился газон. Этой теме теперь будут посвящать оперативные совещания два раза в неделю, чтобы видеть динамику.

Совещание по ликвидации перекопанных мест по городуАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Вы сформируйте по каждому району 4 бригады. И наведите элементарный порядок. Я вам персонально еще раз возвращаюсь, начиная с 16-ого года, говорю про улицу Красноармейская. Вы там ее всю перерыли, и вот так ее ни шатко, ни валко восстанавливаете там, бордюр, поребрик, вы найдите управу-то на них в своем районе».

Руководителям территориальных управлений глава администрации поручил составить полный перечень всех «раскопок» и направить его в сетевые компании с конкретными сроками. Мы тоже решили проехаться по таким местам. Больше всех впечатлил огромный провал возле Гагаринского парка.

Совещание по ликвидации перекопанных мест по городуЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас мы находимся на перекрестке улиц Орловская и Казанская. Здесь грунт вместе с асфальтом провалился прямо на тротуаре. Пройти, конечно, можно, но опасно и грязно. Вязкая глина липнет к ногам».

Огромная яма образовалась у входа в танцевальную студию, ее прикрывает всего лишь один деревянный поддон. Местные жители говорят, асфальт здесь ломали еще зимой, когда ремонтировали трубы, но так и не восстановили разрушенный тротуар. Кроме устранения "раскопок", в преддверие майских праздников город нужно очистить от мусора и грязи.

- Там 72 куба, вы вывезли 60, вы так у нас будете до ноябрьских праздников подметать город в таком темпе.

Чтобы помочь коммунальщикам в непростой задаче, в эти выходные по городу стартуют массовые субботники. 


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