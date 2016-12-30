Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу

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Ликвидировать "раскопки" ресурсные компании должны к 1 мая. Такие сроки поставили на оперативном совещании в администрации Кирова. Перекопанных мест по городу сотни, в отчетах - многие устранены, а на деле - многочисленные жалобы горожан.Больше ста раскопок только на территории Ленинского района. Где-то устраняли аварии, где-то прокладывали сети, но грязь и мусор после себя не убрали. Более того, во многих случаях действовали без разрешительных документов.Ликвидировать раскопки нужно в 4 раза быстрее. Александр Перескоков предложил сетевым организациям ускориться. До 1 мая осталось менее трех недель. А проблемных участков еще много. Помимо раскопок, местами перекосило люки колодцев, провалился газон. Этой теме теперь будут посвящать оперативные совещания два раза в неделю, чтобы видеть динамику.Руководителям территориальных управлений глава администрации поручил составить полный перечень всех «раскопок» и направить его в сетевые компании с конкретными сроками. Мы тоже решили проехаться по таким местам. Больше всех впечатлил огромный провал возле Гагаринского парка.Огромная яма образовалась у входа в танцевальную студию, ее прикрывает всего лишь один деревянный поддон. Местные жители говорят, асфальт здесь ломали еще зимой, когда ремонтировали трубы, но так и не восстановили разрушенный тротуар. Кроме устранения "раскопок", в преддверие майских праздников город нужно очистить от мусора и грязи.Чтобы помочь коммунальщикам в непростой задаче, в эти выходные по городу стартуют массовые субботники.