Совещание по ликвидации перекопанных мест по городу
Сегодня, 10:01 | Просмотров: 162 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Больше ста раскопок только на территории Ленинского района. Где-то устраняли аварии, где-то прокладывали сети, но грязь и мусор после себя не убрали. Более того, во многих случаях действовали без разрешительных документов.
ЮРИЙ КИСЛИЦЫН, И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА, НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«У КТК действующих разрешений нет в 16-17 году. Не получено ни одного разрешения, ни одного ордера, все работы проводятся в рамках аварийных работ, но это неправильно, за неделю мы составили два административных протокола».
Ликвидировать раскопки нужно в 4 раза быстрее. Александр Перескоков предложил сетевым организациям ускориться. До 1 мая осталось менее трех недель. А проблемных участков еще много. Помимо раскопок, местами перекосило люки колодцев, провалился газон. Этой теме теперь будут посвящать оперативные совещания два раза в неделю, чтобы видеть динамику.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Вы сформируйте по каждому району 4 бригады. И наведите элементарный порядок. Я вам персонально еще раз возвращаюсь, начиная с 16-ого года, говорю про улицу Красноармейская. Вы там ее всю перерыли, и вот так ее ни шатко, ни валко восстанавливаете там, бордюр, поребрик, вы найдите управу-то на них в своем районе».
Руководителям территориальных управлений глава администрации поручил составить полный перечень всех «раскопок» и направить его в сетевые компании с конкретными сроками. Мы тоже решили проехаться по таким местам. Больше всех впечатлил огромный провал возле Гагаринского парка.
ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас мы находимся на перекрестке улиц Орловская и Казанская. Здесь грунт вместе с асфальтом провалился прямо на тротуаре. Пройти, конечно, можно, но опасно и грязно. Вязкая глина липнет к ногам».
Огромная яма образовалась у входа в танцевальную студию, ее прикрывает всего лишь один деревянный поддон. Местные жители говорят, асфальт здесь ломали еще зимой, когда ремонтировали трубы, но так и не восстановили разрушенный тротуар. Кроме устранения "раскопок", в преддверие майских праздников город нужно очистить от мусора и грязи.
- Там 72 куба, вы вывезли 60, вы так у нас будете до ноябрьских праздников подметать город в таком темпе.
Чтобы помочь коммунальщикам в непростой задаче, в эти выходные по городу стартуют массовые субботники.
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