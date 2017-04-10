Совещание по уборке улиц
Сегодня, 15:05 | Просмотров: 137 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Весна вошла в активную фазу, и коммунальные службы спустились с крыш на землю. Сейчас в центре внимания хозяйственников дороги и тротуары. Работы много - на генеральную уборку всего пара недель.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Давайте территориальным управлениям, если требуется, будем определять каждый день зону ответственности за улицы. Мы говорим, что надо убрать всю грязь, чтобы подмести, промыть. Вот сегодня 27 день до девятого мая. А сколько до 1 мая осталось?».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Снежная зима внесла свои коррективы и в весеннюю уборку улиц. Так, например, чтобы окончательно избавиться от грязи нужно разворошить снежные кучи, под которыми скрыто немало мусора».
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Проблема существует. У нас две бригады на базе Гордормостроя выезжают, смотрят, как отвести воду, либо откачиваем».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«И судя по прогнозу синоптиков к этому времени город должен оттаять. Поэтому у каждого жителя будет возможность внести свой вклад в его благоустройство и прибрать хотя бы собственный двор».
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