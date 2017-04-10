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Новости / ЖКХ

Совещание по уборке улиц

Сегодня, 15:05 | Просмотров: 137 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове к первому мая должен быть наведен порядок. Такую задачу сегодня поставил глава администрации Александр Перескоков перед подрядными организациями. Что уже делается, и что предстоит сделать для наведения лоска на улицах?

Весна вошла в активную фазу, и коммунальные службы спустились с крыш на землю. Сейчас в центре внимания хозяйственников дороги и тротуары. Работы много - на генеральную уборку всего пара недель.

Совещание по уборке улицАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Давайте территориальным управлениям, если требуется, будем определять каждый день зону ответственности за улицы. Мы говорим, что надо убрать всю грязь, чтобы подмести, промыть. Вот сегодня 27 день до девятого мая. А сколько до 1 мая осталось?».
 
 
На очередной утренней "оперативке" в городской администрации обсуждают, как все успеть к праздникам. Решено, что в первую очередь приберут центр города и магистральные улицы. Подметальные машины уже проехались по некоторым тротуарам, где сошел снег, подмели и Театральную площадь. Однако пока полностью чистой ее не назовешь.

Совещание по уборке улицЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Снежная зима внесла свои коррективы и в весеннюю уборку улиц. Так, например, чтобы окончательно избавиться от грязи нужно разворошить снежные кучи, под которыми скрыто немало мусора».
 
 
Снег создал еще одну проблему - на улицах много воды. Огромные лужи порой становятся преградой на пути пешеходов. Как говорят в администрации, когда в прошлом году ремонтировали городские дороги, полотно поднялось, оставив тротуары на уровень ниже, вот вода и стоит.

Совещание по уборке улицВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Проблема существует. У нас две бригады на базе Гордормостроя выезжают, смотрят, как отвести воду, либо откачиваем».
 
 
К приборке города подключат предприятия и организации, этим займутся территориальные Управления. Кстати, с 15 апреля в Кирове стартуют общегородские субботники.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«И судя по прогнозу синоптиков к этому времени город должен оттаять. Поэтому у каждого жителя будет возможность внести свой вклад в его благоустройство и прибрать хотя бы собственный двор».


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