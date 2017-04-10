Совещание по уборке улиц

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«Давайте территориальным управлениям, если требуется, будем определять каждый день зону ответственности за улицы. Мы говорим, что надо убрать всю грязь, чтобы подмести, промыть. Вот сегодня 27 день до девятого мая. А сколько до 1 мая осталось?».

«Снежная зима внесла свои коррективы и в весеннюю уборку улиц. Так, например, чтобы окончательно избавиться от грязи нужно разворошить снежные кучи, под которыми скрыто немало мусора».

«Проблема существует. У нас две бригады на базе Гордормостроя выезжают, смотрят, как отвести воду, либо откачиваем».

В Кирове к первому мая должен быть наведен порядок. Такую задачу сегодня поставил глава администрации Александр Перескоков перед подрядными организациями. Что уже делается, и что предстоит сделать для наведения лоска на улицах?Весна вошла в активную фазу, и коммунальные службы спустились с крыш на землю. Сейчас в центре внимания хозяйственников дороги и тротуары. Работы много - на генеральную уборку всего пара недель.На очередной утренней "оперативке" в городской администрации обсуждают, как все успеть к праздникам. Решено, что в первую очередь приберут центр города и магистральные улицы. Подметальные машины уже проехались по некоторым тротуарам, где сошел снег, подмели и Театральную площадь. Однако пока полностью чистой ее не назовешь.Снег создал еще одну проблему - на улицах много воды. Огромные лужи порой становятся преградой на пути пешеходов. Как говорят в администрации, когда в прошлом году ремонтировали городские дороги, полотно поднялось, оставив тротуары на уровень ниже, вот вода и стоит.К приборке города подключат предприятия и организации, этим займутся территориальные Управления. Кстати, с 15 апреля в Кирове стартуют общегородские субботники.