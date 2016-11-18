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Новости / ЖКХ

Оперативное совещание по очистке дворов

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 76 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня в администрации города на утреннем совещании особое внимание было уделено работам по очистке дворов.

Как отчитались управляющие компании, во дворах убирают мусор, ворошат снег, подметают. Задача - подготовить город к майским праздникам, до них осталось чуть более двух недель.

Оперативное совещание по очистке дворовАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Обращаю внимание на жилой фонд, который выходит на "красную линию". Эта территория, дома, дворы - они первоочередные. Мы сегодня с коммунальщиками, дорожниками наводим порядок на уличной сети, тротуарной сети. Мы должны сообща все прибрать и единая картинка».

Главам теруправлений поручено лично встретиться с руководителями предприятий и организаций, определить конкретные даты проведения субботников на прилегающих территориях, а также общественных площадках.

АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Вы в ежедневном режиме работаете по ворошению снега, дворники должны работать по уборке дворовых территорий и через обращения к нашим жителям организовать субботники».

Не маловажной темой для обсуждения стал вопрос предстоящего паводка. На следующей неделе управляющие компании, чьи дома попадают в зону подтопления, должны отчитаться о проделанной работе и готовности к приходу большой воды.


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