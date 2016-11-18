Оперативное совещание по очистке дворов

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Сегодня в администрации города на утреннем совещании особое внимание было уделено работам по очистке дворов.Как отчитались управляющие компании, во дворах убирают мусор, ворошат снег, подметают. Задача - подготовить город к майским праздникам, до них осталось чуть более двух недель.Главам теруправлений поручено лично встретиться с руководителями предприятий и организаций, определить конкретные даты проведения субботников на прилегающих территориях, а также общественных площадках.Не маловажной темой для обсуждения стал вопрос предстоящего паводка. На следующей неделе управляющие компании, чьи дома попадают в зону подтопления, должны отчитаться о проделанной работе и готовности к приходу большой воды.