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Новости / ЖКХ

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 242 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию, несмотря на то, что, по прогнозам синоптиков, в этом году половодье будет не таким сильным, как в прошлом. Вода должна подняться на четыре с небольшим метра. Местные власти предпринимают меры, ориентируясь на шесть метров.

Местные жители говорят, что в прошлом году была настоящая паника. К такой большой воде никто не был готов. В 2017-м власти решили готовиться к паводку по самому плохому сценарию. Создаются центры временного проживания, рабочие трудятся над наплавными тротуарами, по которым можно будет ходить во время наводнения.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценариюАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Новые тротуары уже создаются. Их основания - это бревна осины и березы. Местные жители опасаются. Что тротуар может не всплыть, из-за того, что это тяжелые деревья».

Местная жительница Ирина Головизина считает, что такого тротуара надолго не хватит.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценариюИРИНА ГОЛОВИЗИНА, ЖИТЕЛЬ МКР. ВЕРЕСНИКИ:
«Из березы делают, говорит, нельзя. Раньше березу клали и хвою. А сейчас одна береза. Ее на 1 год только хватит. Она сгниет и все».

Развеять опасения попытались представители администрации, МЧС и полиции. На собрании с жителями они рассказали, как идет подготовка к паводку. По их словам, опасаться не стоит. Тротуары не подведут и простоят не один год.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценариюСЕРГЕЙ ЕРМОХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Значительное количество наплавных тротуаров, работа продолжается. Работа продолжается. До начала паводка, порядка 190 метров мы еще сделаем. Деньги неиспользованные еще остаются, порядка ста тысяч».

Во время паводка жители не останутся без электричества. Перекрывать кран не будут и газовики. Кроме того, в Вересниках будут дежурить спасатели. Повышенное внимание к микрорайону и у полиции. Правоохранители просят докладывать о мародерстве и других противоправных действиях. Ожидается, что часть жителей покинет свои дома.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценариюАЛЕКСЕЙ ЛЫСКОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. КИРОВА:
«Будут разворачиваться у нас пункты временного размещения населения. Там будут организованы дежурства сотрудников МЧС. Я посоветую вам не дожидаться того, когда вода будет заходить в ваши дома. Все-таки принять какие-то меры по подаче заявок и переезду в пункты временного размещения».

По прогнозу синоптиков, вода во время паводка вода поднимется на четыре с половиной - пять метров. Однако, жители и местные власти готовятся к самому худшему варианту с уровнем 6 метров. Это позволит спокойно пережить натиск стихии.


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