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Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию, несмотря на то, что, по прогнозам синоптиков, в этом году половодье будет не таким сильным, как в прошлом. Вода должна подняться на четыре с небольшим метра. Местные власти предпринимают меры, ориентируясь на шесть метров.Местные жители говорят, что в прошлом году была настоящая паника. К такой большой воде никто не был готов. В 2017-м власти решили готовиться к паводку по самому плохому сценарию. Создаются центры временного проживания, рабочие трудятся над наплавными тротуарами, по которым можно будет ходить во время наводнения.Местная жительница Ирина Головизина считает, что такого тротуара надолго не хватит.Развеять опасения попытались представители администрации, МЧС и полиции. На собрании с жителями они рассказали, как идет подготовка к паводку. По их словам, опасаться не стоит. Тротуары не подведут и простоят не один год.Во время паводка жители не останутся без электричества. Перекрывать кран не будут и газовики. Кроме того, в Вересниках будут дежурить спасатели. Повышенное внимание к микрорайону и у полиции. Правоохранители просят докладывать о мародерстве и других противоправных действиях. Ожидается, что часть жителей покинет свои дома.По прогнозу синоптиков, вода во время паводка вода поднимется на четыре с половиной - пять метров. Однако, жители и местные власти готовятся к самому худшему варианту с уровнем 6 метров. Это позволит спокойно пережить натиск стихии.