Треть дорог с «Карты убитых дорог» отремонтируют в 2017 году 

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Улица Комсомольская - лидер голосования на «Карте убитых дорог» с самого начала запуска этого проекта, в перечень на ремонт в 2017 году не вошла. Это одна из самых проблемных и труднопроходимых для автомобилистов улиц города. Еще в 2016 году она заработала прозвище «дорога в ад». Из-за постоянного движения большегрузов дорога покрыта ямами. Власти пообещали отремонтировать отрезок этой улицы от Привокзальной площади до улицы Пугачева протяженностью 1,5 км лишь в 2018 году.

Администрация Кирова опубликовала список из 55 участков дорог, которые планируется отремонтировать до конца 2017 года. 30 из них совпадают с дорогами, нанесенными жителями области на интерактивную карту проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на сайте dorogi-onf.ru.Всего на интерактивную карту жители Кировской области нанесли 99 участков дорог. Примерно треть из них вошла в перечень дорог, подлежащих ремонту до конца 2017 года. К ним относятся проспект Строителей, улицы Кольцова, Северное Кольцо, Лепсе, Менделеева и другие. Теперь на интерактивной карте эти участки изменили цвет с красного на желтый. Это означает, что в ближайшее время они будут отремонтированы.Также среди голосования на «Карте убитых дорог» лидируют улицы Азина (ее тоже планируют отремонтировать в 2018 году), Семашко и Пятницкая (их ремонт пройдет уже в 2017 году).«При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность. Мы рады, что треть участков дорог, отмеченных жителями области на «Карте убитых дорог», попала в план ремонта этого года. Проект Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» как раз направлен на то, чтобы власти проводили ремонт дорог с учетом мнения населения. Поэтому призываем жителей региона активнее наносить «убитые» дороги на карту на сайте dorogi-onf.ru, голосовать, оставлять свои комментарии», - рассказал координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» Константин Шарапов.Всего на ремонт дорог в 2017 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, куда входит Киров, Кирово-Чепецк и Слободской, будет потрачено более 1,7 млрд рублей. Программа будет реализовываться с 2017 года по 2025 год. Поэтому есть шанс, что дороги, отмеченные жителями города на «Карте убитых дорог», будут отремонтированы в ближайшие годы.