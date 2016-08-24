О капитальном ремонте в доме номер 60-А по улице Свободы

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Осмотр начали с подвальных помещений. Здесь все работы практически завершены, укреплены и отремонтированы стены, заменена электропроводка.

Сегодня представители общественного контроля проверили ход капитального ремонта в доме номер 60-А по улице Свободы. Здание, которому уже 70 лет, реставрируется полностью от крыши до подвала. Довольны ли работами общественники и жильцы дома?Работы в доме начались в декабре 2016 года и закончатся в июле. Общую стоимость Фонд капитального ремонта оценил в 6,5 млн. рублей. Согласно планам реставрации, в доме будет заменена вся инженерно-техническая сеть: канализация, системы горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения и бойлерная. Отремонтирована будет и кровля. Без изменений останется фасад, на реконструкцию которого в 2010м году выделялись средства по федеральной программе, и подъезды, состояние которых под ответственностью коммунальщиков. На данный момент, по словам директора ФКО, большая часть ремонта уже выполнена.Ревизию провели в формате открытых дверей. Для оценки уже выполненных работ были приглашены представители Фонда, студенты строительного факультета и, конечно, жильцы здания. По словам общественников, самая ответственная часть их работы заключается в согласовании ремонта с жителями.Однако, у представителей общественного контроля сразу же возникли вопросы к подрядчику по качеству проведенных работ. К новому оборудованию претензий не возникло, в отличие от противопожарной безопасности.К осмотру представители общественного контроля подошли основательно. Проверяли состояние проводки, укрепительных конструкций и несущих стен. К обсуждению подключились и жильцы. В целом, проведению капремонта жители дома рады. Однако, работой подрядчиков, выигравших тендер, возмущены.Проверку закончили осмотром крыши. Здесь провели замену кровельного покрытия, установили теплоизоляцию. По задумке, такое утепление определенных участков крыши, позволит предотвратить образование наледей и сосулек в зимний период.