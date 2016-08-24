О капитальном ремонте в доме номер 60-А по улице Свободы
Вчера, 18:01 | Просмотров: 140 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Работы в доме начались в декабре 2016 года и закончатся в июле. Общую стоимость Фонд капитального ремонта оценил в 6,5 млн. рублей. Согласно планам реставрации, в доме будет заменена вся инженерно-техническая сеть: канализация, системы горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения и бойлерная. Отремонтирована будет и кровля. Без изменений останется фасад, на реконструкцию которого в 2010м году выделялись средства по федеральной программе, и подъезды, состояние которых под ответственностью коммунальщиков. На данный момент, по словам директора ФКО, большая часть ремонта уже выполнена.
ПАВЕЛ СЫСОЕВ, ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Завершены работы по кровле. Единственное, мы хотим еще небольшие работы там доделать, чтобы придать более там эстетичность, вид кровли. Значит, по инженерным сетям: вода холодная горячая канализация, практически все сделано. Единственное, там по подключению к бойлеру немножко осталось доделать. Это будет сделано, когда будет сделана система теплоснабжения».
Осмотр начали с подвальных помещений. Здесь все работы практически завершены, укреплены и отремонтированы стены, заменена электропроводка.
- Раньше здесь был старый теплообменник. Это было помещение все в трубах. Все это было демонтировано и установлено новое оборудование.
Однако, у представителей общественного контроля сразу же возникли вопросы к подрядчику по качеству проведенных работ. К новому оборудованию претензий не возникло, в отличие от противопожарной безопасности.
- Теплоизоляция может загореться, провода. Они, знаете, провода в течение скольких минут сгорают?
К осмотру представители общественного контроля подошли основательно. Проверяли состояние проводки, укрепительных конструкций и несущих стен. К обсуждению подключились и жильцы. В целом, проведению капремонта жители дома рады. Однако, работой подрядчиков, выигравших тендер, возмущены.
ГАЛИНА ЛОГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:
«Когда делали сантехнику, устанавливали горячую и холодную воду в ряде квартир. Где-то разбили стены, где-то угол ванны разбили, где-то просто, как бы стены испортили полностью».
Проверку закончили осмотром крыши. Здесь провели замену кровельного покрытия, установили теплоизоляцию. По задумке, такое утепление определенных участков крыши, позволит предотвратить образование наледей и сосулек в зимний период.
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