В поселке Талица контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку
Сегодня, 10:13 | Просмотров: 137 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Уехать жить в пригород. Подальше от городской суеты, чтобы наслаждаться видами ... раскинувшейся свалки. Жители поселка Талица Первомайского района Кирова наблюдают этот пейзаж с октября прошлого года. Началось всё с того, что вместо пяти контейнеров здесь оставили один. И отходы элементарно перестали помещаться. Жители аккуратно складывали их рядом. Да только вот вывозить их никто не собирался. Не влезло в контейнер. Извините. На резонный вопрос жителей, как быть? - администрация района и обслуживающая организация "Спец авто хозяйство" предложили заключить индивидуальные договоры на вывоз мусора.
МАРИНА ШУТОВА, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ТАЛИЦА:
«27 рублей с человека за один раз. И выбираешь как там, один раз в месяц, 2 раза в месяц, там человек сам индивидуально. Но самое главное, что должен приобрести контейнер. От 2500 до 6200».
Для людей с невысоким доходом - сумма немаленькая, а для одиноких пенсионеров и вовсе неподъемная. Но кто смог заключил договор - всего уже 45 человек. Однако проблема не решилась, безобразная куча мусора меньше не стала. Люди писали письма в прокуратуру, Роспотребнадзор. Эффект нулевой.
Свалка уже давно вышла за пределы контейнерной площадки и находится на муниципальной земле.
ЕЛЕНА КОМАРОВА, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ТАЛИЦА:
«5 апреля глава администрации, на мой вопрос, когда же будет ликвидирована эта мусорная куча позвонил директору спец. авто хозяйства и спросил: " Когда мы будем ликвидировать? Ну, давай к июню месяцу" на мой вопрос, почему так долго глава администрации сказал: "Мы не на рынке, торговаться не будем"».
Действительно администрация - это не рынок, а серьезное государственное учреждение. Поэтому во вторник 11 апреля, когда снималась первая часть этого сюжета, мы направили официальный запрос главе Первомайского района, чтобы узнать, почему вверенная району территория превратилась в свалку. И 13 апреля нам дали комментарий. Причем, именно рядом с той же контейнерной площадкой. За 2 дня с ней произошли разительные перемены.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ КИРОВА:
«Мы её ликвидировали сейчас поскольку она вытаяла посильнее, и мы смогли приступить к её ликвидации, поскольку весь мусор, который здесь находился, врос в лёд».
Весна пришла, площадку прибрали. Но остался вопрос, как долго она будет существовать в принципе.
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛЕГЖАНИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "САХ":
«В данный момент с администрацией Первомайского района решаем вопрос о расформировании этой контейнерной площадки, каждый житель должен установить свой контейнер на свою придомовую территорию».
Но Михаил Долгополов заверил, что полностью ликвидировать эту площадку не представляется возможным.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ КИРОВА:
«Контейнерная площадка существует и для многоквартирных жилых домов, которые не устанавливают личные контейнеры в каждую квартиру, а именно пользуются этой контейнерной площадкой для них то мы её содержим, и будем содержать».
Но как показывает практика - этой контейнерной площадкой пользуются не только те люди, у которых заключен договор. Сюда частенько выбрасывают мусор люди, не имеющие к ней никакого отношения. Это одна из причин образования свалки. Чтобы этого не допускать, местным жителям стоит фиксировать такие случаи и обращаться в территориальное управление первомайского района, там с нарушителями обещали разобраться в рамках действующего законодательства.
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