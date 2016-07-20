В поселке Талица контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку

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В поселке Талица в начале недели назревала серьезная экологическая проблема. Контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку. Почему должностные лица, ответственные за порядок, допустили такую ситуацию?Уехать жить в пригород. Подальше от городской суеты, чтобы наслаждаться видами ... раскинувшейся свалки. Жители поселка Талица Первомайского района Кирова наблюдают этот пейзаж с октября прошлого года. Началось всё с того, что вместо пяти контейнеров здесь оставили один. И отходы элементарно перестали помещаться. Жители аккуратно складывали их рядом. Да только вот вывозить их никто не собирался. Не влезло в контейнер. Извините. На резонный вопрос жителей, как быть? - администрация района и обслуживающая организация "Спец авто хозяйство" предложили заключить индивидуальные договоры на вывоз мусора.Для людей с невысоким доходом - сумма немаленькая, а для одиноких пенсионеров и вовсе неподъемная. Но кто смог заключил договор - всего уже 45 человек. Однако проблема не решилась, безобразная куча мусора меньше не стала. Люди писали письма в прокуратуру, Роспотребнадзор. Эффект нулевой.Свалка уже давно вышла за пределы контейнерной площадки и находится на муниципальной земле.Действительно администрация - это не рынок, а серьезное государственное учреждение. Поэтому во вторник 11 апреля, когда снималась первая часть этого сюжета, мы направили официальный запрос главе Первомайского района, чтобы узнать, почему вверенная району территория превратилась в свалку. И 13 апреля нам дали комментарий. Причем, именно рядом с той же контейнерной площадкой. За 2 дня с ней произошли разительные перемены.Весна пришла, площадку прибрали. Но остался вопрос, как долго она будет существовать в принципе.Но Михаил Долгополов заверил, что полностью ликвидировать эту площадку не представляется возможным.Но как показывает практика - этой контейнерной площадкой пользуются не только те люди, у которых заключен договор. Сюда частенько выбрасывают мусор люди, не имеющие к ней никакого отношения. Это одна из причин образования свалки. Чтобы этого не допускать, местным жителям стоит фиксировать такие случаи и обращаться в территориальное управление первомайского района, там с нарушителями обещали разобраться в рамках действующего законодательства.