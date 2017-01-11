В Кирове будет реализован проект "Городская среда"

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Кировчане откликнулись на предложение благоустроить свой город и направили около сотни заявок для участия в проекте «Городская среда».Среди предлагаемых горожанами работ преобладают асфальтирование въездных дворовых путей и ремонт детских площадок. Кроме того, в заявках кировчане указывают на необходимость благоустройства парковых зон, установки скамеек, оборудования парковочных мест и озеленения территорий.В течение месяца в Кирове будут проводиться собрания, на которых горожанам расскажут об условиях участия в проекте «Городская среда».Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, мест общественного отдыха в муниципальных образованиях Кировской области и рассчитан на 5 лет до 2022 года.Одними из главных критериев отбора дворовых территорий являются активное участие жильцов домов в благоустройстве и озеленении дворов, наличие совета многоквартирного дома, - сказал региональный координатор проекта «Городская среда» Александр Камышев.На реализацию проекта будут выделены 20 млрд рублей из федерального бюджета плюс около 60 млрд рублей регионов. Финансы будут распределены таким образом: 2/3 дворы, 1/3 – знаковые объекты городских пространств.Только шесть субъектов РФ получают 95% софинансирования: пять республик и наша область.