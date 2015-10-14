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Новости / ЖКХ

По решению суда кирово-чепецкий полигон ТБО закрыли на 15 суток.

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 136 | Версия для печати
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С 14 апреля 2017 года на территории города Кирово-Чепецка введен режим повышенной готовности для органов управления и подразделений системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 
Как сообщает пресс-служба администрации Кирово-Чепецка, 13 апреля поступила информация от исполнительного директора МУП «Коммунальное хозяйство» о том, что в соответствии с протоколом Территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе с 17.00 ввоз бытовых отходов на полигон ТБО осуществляться не будет.
 
14 апреля решением Кирово-Чепецкого районного суда деятельность полигона ТБО на территории Кирово-Чепецкого района (п. Перекоп) была приостановлена на 15 суток.
 
Напомним, на территории полигона весной прошлого года произошел пожар. Огонь ушел в глубинные слои мусора и тление с последующим задымлением продолжалось в течение года.
 
Сейчас возгорание на полигоне ТБО отсутствует. Площадь задымления снизилась с 900 кв.метров до 250 кв.метров. Было произведено отсечение тлеющего мусора от не тлеющего. Завоз мусора до приостановления работы полигона осуществлялся на не тлеющие участки территории.
 
Тем не менее суд вынес решение о приостановлении работы полигона ТБО на 15 суток.
 
Власти Кирово-Чепецка направили запросы главам соседних районов о возможности приема на их территории твердых коммунальных отходов. Кроме того сейчас специалисты подбирают земельный участок для временного накопления отходов и мусора, вывозимых из Кирово-Чепецка.
 
Также чепчане обратились за помощью в областную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с просьбой провести отдельное совещание по вопросу предотвращения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера на территории города Кирово-Чепецка.


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