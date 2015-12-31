Жительница Мурашей вместо ветхого дома получила новое проблемное жилье
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 148 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Это те болезни, которые появились, после того, как вы въехали сюда?
- Да, я была гипертоник, а сейчас аритмию заработала с этими стрессами.
Целая стопка справок из больницы. Нина Туряница в последние два года зачастила к медикам. Именно столько лет назад она переехала в новое жилище. Дом не просто разочаровал пенсионерку, но и заставил изрядно понервничать. Отсюда и болезни.
- Они включили, давление дали, у меня такая лужа стояла, такая лужа стояла.
Батареи не выдержали не только в этой комнате. Во всем доме из стыков начала капать вода. Пришлось поставить банки, чтобы собирать воду. А в подполье сырость до сих пор. Большая лужа возле самого фундамента стоит уже не первую неделю. Кроме того, канализационная труба, по которой выходят нечистоты, посреди зимы замерзла.
НИНА ТУРЯНИЦА:
«Кипятила три ведра воды, обмотала тряпкой и отогревала трубу».
Канализационная труба сначала замерзла, а потом и вовсе отпала. Сантехники были в шоке, когда спустились в подполье. По их словам, строители допустили немало нарушений. Несколько часов рабочие трудились, чтобы придать трубе такое положение.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Температура в доме всю зиму составляла около 13-ти градусов. Сегодня же - девятнадцать. Это при том, что батареи греют на полную мощность, а на улице +2. Причина таких низких температур, по мнению жителей, это трещины в стене. К слову, в некоторые из них легко пролазит палец».
Администрация города, которая предоставила это жилище, изредка направляет сюда рабочих. Однако результатов, а тем более подвижек в лучшую сторону Нина Туряница не видит. Многое приходится переделывать самой.
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