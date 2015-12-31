Жительница Мурашей вместо ветхого дома получила новое проблемное жилье

Поделиться новостью:

В подвале вода, а в стенах - огромные щели. Новый дом, в который переселилась жительница Мурашей, имеет не меньше дефектов, чем ее старое аварийное жилье.Целая стопка справок из больницы. Нина Туряница в последние два года зачастила к медикам. Именно столько лет назад она переехала в новое жилище. Дом не просто разочаровал пенсионерку, но и заставил изрядно понервничать. Отсюда и болезни.Батареи не выдержали не только в этой комнате. Во всем доме из стыков начала капать вода. Пришлось поставить банки, чтобы собирать воду. А в подполье сырость до сих пор. Большая лужа возле самого фундамента стоит уже не первую неделю. Кроме того, канализационная труба, по которой выходят нечистоты, посреди зимы замерзла.Канализационная труба сначала замерзла, а потом и вовсе отпала. Сантехники были в шоке, когда спустились в подполье. По их словам, строители допустили немало нарушений. Несколько часов рабочие трудились, чтобы придать трубе такое положение.Администрация города, которая предоставила это жилище, изредка направляет сюда рабочих. Однако результатов, а тем более подвижек в лучшую сторону Нина Туряница не видит. Многое приходится переделывать самой.