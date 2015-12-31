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Новости / ЖКХ

Жительница Мурашей вместо ветхого дома получила новое проблемное жилье

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 148 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В подвале вода, а в стенах - огромные щели. Новый дом, в который переселилась жительница Мурашей, имеет не меньше дефектов, чем ее старое аварийное жилье.

- Это те болезни, которые появились, после того, как вы въехали сюда?
- Да, я была гипертоник, а сейчас аритмию заработала с этими стрессами.

Целая стопка справок из больницы. Нина Туряница в последние два года зачастила к медикам. Именно столько лет назад она переехала в новое жилище. Дом не просто разочаровал пенсионерку, но и заставил изрядно понервничать. Отсюда и болезни.

- Они включили, давление дали, у меня такая лужа стояла, такая лужа стояла.

Батареи не выдержали не только в этой комнате. Во всем доме из стыков начала капать вода. Пришлось поставить банки, чтобы собирать воду. А в подполье сырость до сих пор. Большая лужа возле самого фундамента стоит уже не первую неделю. Кроме того, канализационная труба, по которой выходят нечистоты, посреди зимы замерзла.

Жительница Мурашей вместо ветхого дома получила новое проблемное жильеНИНА ТУРЯНИЦА:
«Кипятила три ведра воды, обмотала тряпкой и отогревала трубу».

Канализационная труба сначала замерзла, а потом и вовсе отпала. Сантехники были в шоке, когда спустились в подполье. По их словам, строители допустили немало нарушений. Несколько часов рабочие трудились, чтобы придать трубе такое положение.

Жительница Мурашей вместо ветхого дома получила новое проблемное жильеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Температура в доме всю зиму составляла около 13-ти градусов. Сегодня же - девятнадцать. Это при том, что батареи греют на полную мощность, а на улице +2. Причина таких низких температур, по мнению жителей, это трещины в стене. К слову, в некоторые из них легко пролазит палец».

Администрация города, которая предоставила это жилище, изредка направляет сюда рабочих. Однако результатов, а тем более подвижек в лучшую сторону Нина Туряница не видит. Многое приходится переделывать самой.


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