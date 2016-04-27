1 мая в Кирове начнут работать фонтаны
Вчера, 12:07 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Сейчас на всех площадках идут подготовительные работы. Так, на этой неделе проведены проверка и ремонт электропроводки фонтана на Театральной площади. Прошло тестирование фонтанов в Парке Победы и в парке 60-летия СССР.
25 - 26 апреля должны пройти пробные включения всех фонтанов. 27 апреля главы территориальных управлений должны выступить на оперативке в ардминистрации города с докладами о полной готовности фонтанов к включению.
Полная готовность подразумевает и безупречный порядок: прибраны должны быть не только фонтанные площадки, а полностью скверы и парки. 1 мая все фонтаны уже должны работать.
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