Новые контейнеры для мусора
Вчера, 17:31 | Просмотров: 124 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Этот бак облюбовали грызуны и мухи. Контейнерная площадка в поселке Новом постоянно вырастает в несанкционированную свалку. Это вызывает недовольство местных жителей. Мусор здесь повсюду. Геннадий Куркин год назад понял, что бороться со всеми бесполезно - нужно начать с себя. Съездил в САХ и заключил договор на установку евроконтейнера.
ГЕННАДИЙ КУРКИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«15 числа приезжают ребята. Контейнер выставляем ближе к дороге, чтоб не мешал. Приезжают, вываливают, контейнер снова закатывают. Всё. Все удобства».
Администрация по Ленинскому району провела большую работу, и сегодня индивидуальные контейнеры установлены почти у всех жителей микрорайона. От собственников домов требовалось лишь заключить договор с подрядчиком, один вывоз мусора обойдется в 50-100 рублей.
ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР ООО "КДУ-3":
«Житель сам регулирует вывоз, это зависит от того, как будет наполняться контейнер. Мы можем приезжать ежедневно, можем 4 раза в неделю, то есть каждый выбирает сам, как ему содержать дом».
Несанкционированные свалки ежегодно «выкачивают» из городского бюджета большие средства. Так, в прошлом году на ликвидацию их свалок в Кирове потратили около 20 миллионов рублей, а конкретно в Ленинском районе - 4,5 миллиона. Для того, чтобы на месте убранной сегодня контейнерной площадки не образовалась новая свалка, здесь будет организовано дежурство инспекторов территориального управления совместно с сотрудниками полиции.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Если человек выбросит мусор, то это нарушение преследуется по закону. Административный штраф от 3-5 тысяч рублей. Думаю, выгоднее заключить договор на вывоз, чем тратить деньги просто на штраф».
Кроме того, муниципальные власти проводят разъяснительную работу среди населения. В частности, на 26 апреля в поселке Новом запланировано собрание жителей. Специалисты территориального управления расскажут об установке индивидуальных контейнеров и недопустимости складирования мусора на несанкционированных свалках.
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