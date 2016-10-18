ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.1753
EURO: 60.2649
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Новые контейнеры для мусора

Вчера, 17:31 | Просмотров: 124 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжается подготовка к майским праздникам. И самые отдаленные уголки города приводят в порядок. Так, на перекрестке улиц Гастелло и Песочной избавились от старого мусорного контейнера. Какая альтернатива предложена жителям?

Этот бак облюбовали грызуны и мухи. Контейнерная площадка в поселке Новом постоянно вырастает в несанкционированную свалку. Это вызывает недовольство местных жителей. Мусор здесь повсюду. Геннадий Куркин год назад понял, что бороться со всеми бесполезно - нужно начать с себя. Съездил в САХ и заключил договор на установку евроконтейнера.

Новые контейнеры для мусораГЕННАДИЙ КУРКИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«15 числа приезжают ребята. Контейнер выставляем ближе к дороге, чтоб не мешал. Приезжают, вываливают, контейнер снова закатывают. Всё. Все удобства».

Администрация по Ленинскому району провела большую работу, и сегодня индивидуальные контейнеры установлены почти у всех жителей микрорайона. От собственников домов требовалось лишь заключить договор с подрядчиком, один вывоз мусора обойдется в 50-100 рублей.

Новые контейнеры для мусораВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР ООО "КДУ-3":
«Житель сам регулирует вывоз, это зависит от того, как будет наполняться контейнер. Мы можем приезжать ежедневно, можем 4 раза в неделю, то есть каждый выбирает сам, как ему содержать дом».

Несанкционированные свалки ежегодно «выкачивают» из городского бюджета большие средства. Так, в прошлом году на ликвидацию их свалок в Кирове потратили около 20 миллионов рублей, а конкретно в Ленинском районе - 4,5 миллиона. Для того, чтобы на месте убранной сегодня контейнерной площадки не образовалась новая свалка, здесь будет организовано дежурство инспекторов территориального управления совместно с сотрудниками полиции.

Новые контейнеры для мусораОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Если человек выбросит мусор, то это нарушение преследуется по закону. Административный штраф от 3-5 тысяч рублей. Думаю, выгоднее заключить договор на вывоз, чем тратить деньги просто на штраф».

Кроме того, муниципальные власти проводят разъяснительную работу среди населения. В частности, на 26 апреля в поселке Новом запланировано собрание жителей. Специалисты территориального управления расскажут об установке индивидуальных контейнеров и недопустимости складирования мусора на несанкционированных свалках.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Синяя птица

Последние новости

В Кирове построят два детских сада "в рассрочку"

16:15 19.04.2017


В Кирове построят два детских сада "в рассрочку"

Новая сцена на Театральной площади появится только осенью

16:09 19.04.2017


Новая сцена на Театральной площади появится только осенью

Кировский водитель торговал ночью алкоголем

14:54 19.04.2017


Кировский водитель торговал ночью алкоголем

Чепчанин ночью проник в кафе и украл сейф с деньгами

14:09 19.04.2017


Чепчанин ночью проник в кафе и украл сейф с деньгами

Житель Сосновки поверил смс о блокировке банковской карты

14:04 19.04.2017


Житель Сосновки поверил смс о блокировке банковской карты

Вирус списывает деньги с банковских карт кировчан

14:00 19.04.2017


Вирус списывает деньги с банковских карт кировчан

В Кирове будет работать передвижной пункт по сбору мусора

12:51 19.04.2017


В Кирове будет работать передвижной пункт по сбору мусора

Все новости

Вести. Кировская область

30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

17:35 19.04.2017


30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

В регионе подвели итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»

17:33 19.04.2017


В регионе подвели итоги конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство»

Новые контейнеры для мусора

17:31 19.04.2017


Новые контейнеры для мусора

Юные фигуристы поборолись за медали на областном Первенстве

15:22 19.04.2017


Юные фигуристы поборолись за медали на областном Первенстве

В Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее"

15:22 19.04.2017


В Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Рейд по несанкционированным свалкам

18.10.2016


Рейд по несанкционированным свалкам

В поселке Талица контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку

14.04.2017


В поселке Талица контейнерная площадка для мусора превратилась в большую свалку

В Кирове продолжается борьба с несанкционированными свалками

20.07.2016


В Кирове продолжается борьба с несанкционированными свалками

Свалки мусора в поселке Новый

29.05.2012


Свалки мусора в поселке Новый

Мусор в городе - дело рук самих кировчан

07.11.2014


Мусор в городе - дело рук самих кировчан

Мусорные проблемы

16.01.2014


Мусорные проблемы

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх