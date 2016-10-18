Новые контейнеры для мусора

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В Кирове продолжается подготовка к майским праздникам. И самые отдаленные уголки города приводят в порядок. Так, на перекрестке улиц Гастелло и Песочной избавились от старого мусорного контейнера. Какая альтернатива предложена жителям?Этот бак облюбовали грызуны и мухи. Контейнерная площадка в поселке Новом постоянно вырастает в несанкционированную свалку. Это вызывает недовольство местных жителей. Мусор здесь повсюду. Геннадий Куркин год назад понял, что бороться со всеми бесполезно - нужно начать с себя. Съездил в САХ и заключил договор на установку евроконтейнера.Администрация по Ленинскому району провела большую работу, и сегодня индивидуальные контейнеры установлены почти у всех жителей микрорайона. От собственников домов требовалось лишь заключить договор с подрядчиком, один вывоз мусора обойдется в 50-100 рублей.Несанкционированные свалки ежегодно «выкачивают» из городского бюджета большие средства. Так, в прошлом году на ликвидацию их свалок в Кирове потратили около 20 миллионов рублей, а конкретно в Ленинском районе - 4,5 миллиона. Для того, чтобы на месте убранной сегодня контейнерной площадки не образовалась новая свалка, здесь будет организовано дежурство инспекторов территориального управления совместно с сотрудниками полиции.Кроме того, муниципальные власти проводят разъяснительную работу среди населения. В частности, на 26 апреля в поселке Новом запланировано собрание жителей. Специалисты территориального управления расскажут об установке индивидуальных контейнеров и недопустимости складирования мусора на несанкционированных свалках.