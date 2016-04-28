Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку
Сегодня, 10:42 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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Тем временем в администрации города заявили, что управляющие компании самоустранились от подготовки к паводку.
Тему неудовлетворительной работы управляющих компаний в зонах подтопления поднял на сегодняшней «оперативке» глава Первомайского района Михаил Долгополов:
- Сегодня 20 апреля. И ни одна управляющая компания не работает ни в микрорайоне КМДК, ни на Красном Химике, ни на Красной Звезде. Улица Лесозаводская, 13 - нет тротуара возле дома, Лесозаводская, 15 - ни тротуара, ни крыльца. У дома номер семь нет выхода на тротуар, проложенный силами муниципалитета от Лесозаводской до Мебельщиков. То есть люди из подъездов выйдут сразу в воду. Дома здесь обслуживают ЦКС и Ленинская УК, - подчеркнул Михаил Долгополов, - А УЖХ совсем не занимается Красным Химиком. Как жители домов № 6б, 7б, 9, 9а, 9б, 24, когда вода придёт, будут добираться от подъезда до тротуаров, проложенных нами по территории микрорайона? У вас там не завезено ни одной доски! Тогда как городская администрация, территориальные управления сделали все запланированное в рамках подготовки к паводку, выполнили все обязательства, - у управляющих компаний готовность нулевая!
Представитель Центральной коммунальной службы попытался оправдаться, сославшись на недостатки в работе портала госзакупок: «На закупку досок подготовлена аукционная документация, но сайт госзакупок не работает. По федеральному закону № 44-ФЗ мы обязаны провести торги, но не можем этого сделать».
Однако участники совещания возразили, что в работе с порталом госзакупок есть проблемы, но они носят не постоянный характер, и десятки других кировских заказчиков ежедневно проводят на этой площадке свои аукционы.
- Вы просто самоустранились от подготовки к паводку! Когда наступит половодье и поднимется вода, вы выйдете к жителям с 44-м законом в руках? Решайте проблему или будете на себе людей переносить, - обратился к управляющим компаниям Александр Перескоков.
На совещании было принято решение обратиться в надзорные органы в связи с бездействием управляющих компаний во время подготовки к половодью.
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