Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

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За сутки вода в Вятке в районе Кирове поднялась на 28 см. По данным единой диспетчерской службы, на 8 часов утра уровень воды в реке составляет 116 см от «нулевого» поста.Тем временем в администрации города заявили, что управляющие компании самоустранились от подготовки к паводку.Тему неудовлетворительной работы управляющих компаний в зонах подтопления поднял на сегодняшней «оперативке» глава Первомайского района Михаил Долгополов:- Сегодня 20 апреля. И ни одна управляющая компания не работает ни в микрорайоне КМДК, ни на Красном Химике, ни на Красной Звезде. Улица Лесозаводская, 13 - нет тротуара возле дома, Лесозаводская, 15 - ни тротуара, ни крыльца. У дома номер семь нет выхода на тротуар, проложенный силами муниципалитета от Лесозаводской до Мебельщиков. То есть люди из подъездов выйдут сразу в воду. Дома здесь обслуживают ЦКС и Ленинская УК, - подчеркнул Михаил Долгополов, - А УЖХ совсем не занимается Красным Химиком. Как жители домов № 6б, 7б, 9, 9а, 9б, 24, когда вода придёт, будут добираться от подъезда до тротуаров, проложенных нами по территории микрорайона? У вас там не завезено ни одной доски! Тогда как городская администрация, территориальные управления сделали все запланированное в рамках подготовки к паводку, выполнили все обязательства, - у управляющих компаний готовность нулевая!Представитель Центральной коммунальной службы попытался оправдаться, сославшись на недостатки в работе портала госзакупок: «На закупку досок подготовлена аукционная документация, но сайт госзакупок не работает. По федеральному закону № 44-ФЗ мы обязаны провести торги, но не можем этого сделать».Однако участники совещания возразили, что в работе с порталом госзакупок есть проблемы, но они носят не постоянный характер, и десятки других кировских заказчиков ежедневно проводят на этой площадке свои аукционы.- Вы просто самоустранились от подготовки к паводку! Когда наступит половодье и поднимется вода, вы выйдете к жителям с 44-м законом в руках? Решайте проблему или будете на себе людей переносить, - обратился к управляющим компаниям Александр Перескоков.На совещании было принято решение обратиться в надзорные органы в связи с бездействием управляющих компаний во время подготовки к половодью.