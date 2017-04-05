Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ
Сегодня, 11:12 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Сегодня на оперативном совещании у главы администрации города начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков доложил о ситуации на участке дороги по улице Украинской, где в дорожном полотне - большие выбоины, и в сезон таяния снега и дождей всегда стоит вода. Общественники своими силами прокопали канаву и отвели воду.
Накануне глава администрации г. Кирова Александр Перескоков обратился к дорожникам: «Теперь ваша задача - любыми способами в ближайшие дни выровнять на этом участке полотно. Ищите варианты решения и возможности, но этих ям быть не должно. Завтра доложите о принятом решении».
Как сообщил на сегодняшней оперативке Вячеслав Симаков, вчера Дирекция дорожного хозяйства организовала работы на проблемном отрезке дороги по улице Украинской.
- Местные активисты засыпали дорожные ямы строительными отходами. Наш подрядчик очистил их и провел подсыпку щебнем, - отметил Вячеслав Николаевич. - Состояние водоотводящего канала, который проложили общественники, Дирекции дорожного хозяйства поручено взять на постоянный контроль.
Отметим, что данный участок улицы Украинской будет отремонтирован в ходе масштабного ремонта дорог, запланированного в Кирове в 2017 году.
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