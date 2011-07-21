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Новости / ЖКХ

Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штраф

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 90 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Наказали себя на 125 тысяч рублей. Именно такой штраф заплатит управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов. О том, как бездействие оказалось накладным расскажет Алексей Алексеев.

В 2-х домах по улице Свободы многие балконы находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания уже много лет не занималась их ремонтом. По словам жильцов на все запросы отвечали пространными письмами и постоянно переносили сроки. В итоге решили написать заявление в прокуратуру.

Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штрафДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По результатам рассмотрения административного материала в отношении юридического лица по решению мирового судьи ООО "УЖХ" привлечены к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей».

Такая мера помогла. Уже сейчас по одному из адресов ведут восстановительные работы. И люди впервые за много лет вновь смогут пользоваться балконами в своих квартирах. До этого на них и выходить боялись

Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штрафАННА ДОЛГОПОЛОВА:
«Всё отпало, наш балкон, бок полностью, у нас маленько было подмазать сбоку и низ, а сейчас весь низ и трещина и с начала до конца всё обвалилось, я вот и боюсь, что упадет».

Бояться стоит не только жильцам квартир. Балконы в таком состоянии несут реальную угрозу любому, кто окажется внизу в неподходящий момент

Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штрафАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Аварийные балкон доставляет неудобства не только жителям квартир. Дом находиться на оживленном перекрестке и в любую секунду камень может упасть на голову прохожим».

И если такое к, несчастью все-таки произойдет, то руководителям управляющей компании придется отвечать уже не по административному, а по уголовному кодексу.


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