Управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов, заплатит штраф

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Наказали себя на 125 тысяч рублей. Именно такой штраф заплатит управляющая компания, которая не следила за состоянием балконов. О том, как бездействие оказалось накладным расскажет Алексей Алексеев.В 2-х домах по улице Свободы многие балконы находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания уже много лет не занималась их ремонтом. По словам жильцов на все запросы отвечали пространными письмами и постоянно переносили сроки. В итоге решили написать заявление в прокуратуру.Такая мера помогла. Уже сейчас по одному из адресов ведут восстановительные работы. И люди впервые за много лет вновь смогут пользоваться балконами в своих квартирах. До этого на них и выходить боялисьБояться стоит не только жильцам квартир. Балконы в таком состоянии несут реальную угрозу любому, кто окажется внизу в неподходящий моментИ если такое к, несчастью все-таки произойдет, то руководителям управляющей компании придется отвечать уже не по административному, а по уголовному кодексу.