ООО "УЖХ" оштрафовали за необоснованно начисленную жильцам плату за ремонт кровли дома.

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Прокуратура Первомайского района г. Кирова провела проверку по обращению жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Красной Звезды, д. 3.

В ходе проверки было установлено, что управляющая компания - ООО «УЖХ» произвела текший ремонт кровли дома и, без обязательного в таком случае согласия собственников жилых помещений, возложила расходы на ремонт, как на собственников жилых помещений, так и на нанимателей.

В период с 2015 года по 2016 г.г. плата за ремонт кровли составила более 59 тыс. руб.

По результатам выявленных нарушений ООО «УЖХ» дважды было привлечено к административной ответственности. Общий размер штрафа составил 55 тысяч рублей.

Кроме того, в интересах заявителей направлены исковые заявления в суд об обязании ООО «УЖХ» произвести перерасчет платы за ЖКУ, а также возвратить денежные средства.

Исковые заявления находятся на рассмотрении.