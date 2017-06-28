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Новости / ЖКХ

ООО "УЖХ" оштрафовали за необоснованно начисленную жильцам плату за ремонт кровли дома.

Сегодня, 09:39 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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Прокуратура Первомайского района г. Кирова провела проверку по обращению жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Красной Звезды, д. 3.
 
В ходе проверки было установлено, что управляющая компания - ООО «УЖХ» произвела текший ремонт кровли дома и, без обязательного в таком случае согласия собственников жилых помещений, возложила расходы на ремонт, как на собственников жилых помещений, так и на нанимателей.
 
В период с 2015 года по 2016 г.г. плата за ремонт кровли составила более 59 тыс. руб.
 
По результатам выявленных нарушений ООО «УЖХ» дважды было привлечено к административной ответственности. Общий размер штрафа составил 55 тысяч рублей.
 
Кроме того, в интересах заявителей направлены исковые заявления в  суд об обязании ООО «УЖХ» произвести перерасчет платы за ЖКУ, а также возвратить денежные средства.
 
Исковые заявления находятся на рассмотрении.


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