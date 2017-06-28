Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

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Весной 2017 года была проведена проверка исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилфонда и капитальном ремонте многоквартирного дома, расположенного в Кирове на ул. Восьмое марта, 3.

Дом был построен по муниципальному контракту и введен в эксплуатацию в мае 2016 года.

В ходе выездной проверки спустя год было установлено, что в ряде квартир дома зафиксирована частичная продуваемость пластиковых оконных блоков. В квартирах были выявлены трещины в потолках: в местах примыкания плит перекрытий друг к другу.

По результатам проверки в адрес руководителей ООО «Альфа-Строй» и МКУ «Управление капитального строительства» внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения действующего законодательства устранены.

Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.