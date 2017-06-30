ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

30 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.3862
EURO: 67.8072
Погода в городе Кирове:
днём:  +15...+17°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 0 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону. Практически всех кировчан коснутся плановые отключения воды.

Плановые отключения воды летом - это вынужденная мера. В Кирове очень серьезный износ сетей. И без профилактики не избежать аварий. Самый надежный способ выявить дефектов - это гидравлические испытания. В трубах создают большое давление и если где-то есть или в скором времени должна была появиться протечка. Вода это покажет.

Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КТК":
«12 атмосфер это в 1,5 раза больше номинального давления во время отопительного сезона, таким образом, мы страхуем себя, страхуем жителей города, чтобы не было отключения отопления зимой».

А для того, чтобы такие испытания провести, необходимо отключать дома, в противном случае вода под давлением попадет в квартиры и вполне может сорвать батареи.

Поэтому и приходиться россиянам каждое лето греть на газу кастрюли и поливаться из ковшика. И такие русские забавы могли продолжаться достаточно долго.

Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Раньше для того, чтобы опрессовать трубы ТЭЦ отключала сразу же половину города, но благодаря такой вот мобильной оппресовочной машине можно отключать локальные участки до 50-60 домов и срок ремонта не больше 2-х недель».

Для того, чтобы использовать такую современную технику, нужно было подготовить и сами сети. Установить дополнительную запорную арматуру, задвижки. Но такие издержки уже начинают давать свои положительные результаты. Теперь можно быстрее проводить опрессовку, быстрее выявлять дефекты, быстрее делать ремонт.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь на перекрестке улиц Азина и Володарского оппрессовка как раз и выявила дефект. Сейчас его устраняют, ведутся сварочные работы, но уже завтра обещают пустить водоснабжение в дома и восстановить движение по улице Азина».

Плановые отключения коснуться практически каждого горожанина. О том, когда не будет горячей воды жильцов должны уведомить Управляющие компании. Либо можно узнать эту информацию самостоятельно на сайте кировской теплоснабжающей компании.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

10:37 30.06.2017


Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

В Кирово-Чепецкой ИК-5 двое осужденных попытались подкупить охранника.

9:04 30.06.2017


В Кирово-Чепецкой ИК-5 двое осужденных попытались подкупить охранника.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

8:49 30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

17:19 29.06.2017


Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

В Кирове задержали мошенника-гастролера из Новороссийска.

17:13 29.06.2017


В Кирове задержали мошенника-гастролера из Новороссийска.

В Котельничском районе сгорели два частных дома.

16:59 29.06.2017


В Котельничском районе сгорели два частных дома.

Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.

16:51 29.06.2017


Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.

Все новости

Вести. Кировская область

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

15:26 30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

В Кирове и области проходит операция "Мак-2017"

15:21 30.06.2017


В Кирове и области проходит операция "Мак-2017"

Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону

15:19 30.06.2017


Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону

Работа дорожников обсуждалась в администрации города

15:17 30.06.2017


Работа дорожников обсуждалась в администрации города

Проект благоустройства парка у дворца творчества Мемориал "Солнечный город"

11:00 30.06.2017


Проект благоустройства парка у дворца творчества Мемориал "Солнечный город"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Гидравлические испытания

11.05.2010


Гидравлические испытания

В Кирове начались плановые отключения электроэнергии.

23.02.2017


В Кирове начались плановые отключения электроэнергии.

Снова без воды

26.08.2009


Снова без воды

График подключения горячей воды

12.09.2008


График подключения горячей воды

Гидравлические испытания в городе Кирове

08.05.2014


Гидравлические испытания в городе Кирове

В Кирове с 15 мая начнутся гидравлические испытания

25.04.2017


В Кирове с 15 мая начнутся гидравлические испытания

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх