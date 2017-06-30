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Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону. Практически всех кировчан коснутся плановые отключения воды.Плановые отключения воды летом - это вынужденная мера. В Кирове очень серьезный износ сетей. И без профилактики не избежать аварий. Самый надежный способ выявить дефектов - это гидравлические испытания. В трубах создают большое давление и если где-то есть или в скором времени должна была появиться протечка. Вода это покажет.А для того, чтобы такие испытания провести, необходимо отключать дома, в противном случае вода под давлением попадет в квартиры и вполне может сорвать батареи.Поэтому и приходиться россиянам каждое лето греть на газу кастрюли и поливаться из ковшика. И такие русские забавы могли продолжаться достаточно долго.Для того, чтобы использовать такую современную технику, нужно было подготовить и сами сети. Установить дополнительную запорную арматуру, задвижки. Но такие издержки уже начинают давать свои положительные результаты. Теперь можно быстрее проводить опрессовку, быстрее выявлять дефекты, быстрее делать ремонт.Плановые отключения коснуться практически каждого горожанина. О том, когда не будет горячей воды жильцов должны уведомить Управляющие компании. Либо можно узнать эту информацию самостоятельно на сайте кировской теплоснабжающей компании.