Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону
Сегодня, 15:19 | Просмотров: 0 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Плановые отключения воды летом - это вынужденная мера. В Кирове очень серьезный износ сетей. И без профилактики не избежать аварий. Самый надежный способ выявить дефектов - это гидравлические испытания. В трубах создают большое давление и если где-то есть или в скором времени должна была появиться протечка. Вода это покажет.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ "КТК":
«12 атмосфер это в 1,5 раза больше номинального давления во время отопительного сезона, таким образом, мы страхуем себя, страхуем жителей города, чтобы не было отключения отопления зимой».
А для того, чтобы такие испытания провести, необходимо отключать дома, в противном случае вода под давлением попадет в квартиры и вполне может сорвать батареи.
Поэтому и приходиться россиянам каждое лето греть на газу кастрюли и поливаться из ковшика. И такие русские забавы могли продолжаться достаточно долго.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Раньше для того, чтобы опрессовать трубы ТЭЦ отключала сразу же половину города, но благодаря такой вот мобильной оппресовочной машине можно отключать локальные участки до 50-60 домов и срок ремонта не больше 2-х недель».
Для того, чтобы использовать такую современную технику, нужно было подготовить и сами сети. Установить дополнительную запорную арматуру, задвижки. Но такие издержки уже начинают давать свои положительные результаты. Теперь можно быстрее проводить опрессовку, быстрее выявлять дефекты, быстрее делать ремонт.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь на перекрестке улиц Азина и Володарского оппрессовка как раз и выявила дефект. Сейчас его устраняют, ведутся сварочные работы, но уже завтра обещают пустить водоснабжение в дома и восстановить движение по улице Азина».
Плановые отключения коснуться практически каждого горожанина. О том, когда не будет горячей воды жильцов должны уведомить Управляющие компании. Либо можно узнать эту информацию самостоятельно на сайте кировской теплоснабжающей компании.
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