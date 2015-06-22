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Только за прошлый год на Заводской 6/2 жильцы собрали больше четырех с половиной миллионов рублей. Именно - на общедомовые нужды. Но ведь дом новый, на что можно потратить такую сумму? Активные жители решили выяснить подробности, но управляющая компания каких-либо отчетов им не предоставила.

«Да, есть большие строки расходов. У нас установлены хорошие новые лифты. Два лифта в каждом подъезде, грузовые. Там идет большое энергопотребление, большое обслуживание этих лифтов. Они у нас по сравнению с шестым домом работают вообще отлично, как часы. То есть - если поломка, они сразу же делают независимо от времени суток».

«На сегодняшний день у нас идет голосование в нашем доме, во втором корпусе, о создании совета дома, и создании специального счета по капремонту. Когда начнет работу свою совет дома, мы займемся в плотную данным вопросом - содержание и ремонт общего имущества, проверим документацию, проверим обоснованность установленного данного тарифа и соответственно будем выходить на его снижение».

Что такое "тариф на общедомовые нужды", и каким он должен быть? Жители одной из кировских новостроек решили выяснить, куда уходят сотни тысяч рублей, которые собирает управляющая компания под этой графой. Ответ на интересующий всех вопрос искать пришлось весьма сложно.Жильцы занялись подсчетами сами: обслуживание лифтов, благоустройство двора, новые цветники. Но неужели на все эти нужды уходит по 400 тысяч в месяц? Люди сомневаются.Местные активные общественники решили добиться конкретных ответов от коммунальщиков и организовать совет дома, который будет представлять интересы всех жильцов.Сейчас это 21 рубль с каждой квартиры, сумма в итоге набирается немалая. Но, по словам специалистов, на общем собрании жильцов можно установить любую другую сумму, исходя из статей расходов, и 15, и 16 рублей. Главное, составить протокол и с ним обратиться в управляющую компанию.Это относится ко всем жителям новостроек. Общественники советуют внимательно изучить платежку. Если общего собрания по поводу установления тарифа на общедомовые нужды не было, значит, возможно, управляющая компания самостоятельно приняла решение о размере тарифа, исходя из собственных расчетов.