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Новости / ЖКХ

Что такое "тариф на общедомовые нужды", и каким он должен быть?

Сегодня, 15:19 | Просмотров: 130 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Что такое "тариф на общедомовые нужды", и каким он должен быть? Жители одной из кировских новостроек решили выяснить, куда уходят сотни тысяч рублей, которые собирает управляющая компания под этой графой. Ответ на интересующий всех вопрос искать пришлось весьма сложно.

Только за прошлый год на Заводской 6/2 жильцы собрали больше четырех с половиной миллионов рублей. Именно - на общедомовые нужды. Но ведь дом новый, на что можно потратить такую сумму? Активные жители решили выяснить подробности, но управляющая компания каких-либо отчетов им не предоставила.
 
 
Жильцы занялись подсчетами сами: обслуживание лифтов, благоустройство двора, новые цветники. Но неужели на все эти нужды уходит по 400 тысяч в месяц? Люди сомневаются.

Что такое "тариф на общедомовые нужды", и каким он должен быть?ОЛЬГА ГРУЦИНА, ИНИЦИАТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОМА НОМЕР 6/2 ПО УЛИЦЕ ЗАВОДСКОЙ:
«Да, есть большие строки расходов. У нас установлены хорошие новые лифты. Два лифта в каждом подъезде, грузовые. Там идет большое энергопотребление, большое обслуживание этих лифтов. Они у нас по сравнению с шестым домом работают вообще отлично, как часы. То есть - если поломка, они сразу же делают независимо от времени суток».
 
 
Местные активные общественники решили добиться конкретных ответов от коммунальщиков и организовать совет дома, который будет представлять интересы всех жильцов.

ОЛЬГА ГРУЦИНА, ИНИЦИАТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОМА НОМЕР 6/2 ПО УЛИЦЕ ЗАВОДСКОЙ:
«На сегодняшний день у нас идет голосование в нашем доме, во втором корпусе, о создании совета дома, и создании специального счета по капремонту. Когда начнет работу свою совет дома, мы займемся в плотную данным вопросом - содержание и ремонт общего имущества, проверим документацию, проверим обоснованность установленного данного тарифа и соответственно будем выходить на его снижение».
 
 
Сейчас это 21 рубль с каждой квартиры, сумма в итоге набирается немалая. Но, по словам специалистов, на общем собрании жильцов можно установить любую другую сумму, исходя из статей расходов, и 15, и 16 рублей. Главное, составить протокол и с ним обратиться в управляющую компанию.

Что такое "тариф на общедомовые нужды", и каким он должен быть?АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все жители новостроек попадают в такую ловушку, о которой сами не знают, что за них установили эту плату. Хотя на самом деле, они должны сами устанавливать. А тот, кто за них установил, это решение считается недействительным. И сейчас по идее собственники могут обратиться в суд о признании такого договора ничтожным или недействительным».

Это относится ко всем жителям новостроек. Общественники советуют внимательно изучить платежку. Если общего собрания по поводу установления тарифа на общедомовые нужды не было, значит, возможно, управляющая компания самостоятельно приняла решение о размере тарифа, исходя из собственных расчетов.


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