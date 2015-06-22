Что такое "тариф на общедомовые нужды", и каким он должен быть?
Сегодня, 15:19 | Просмотров: 130 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Только за прошлый год на Заводской 6/2 жильцы собрали больше четырех с половиной миллионов рублей. Именно - на общедомовые нужды. Но ведь дом новый, на что можно потратить такую сумму? Активные жители решили выяснить подробности, но управляющая компания каких-либо отчетов им не предоставила.
ОЛЬГА ГРУЦИНА, ИНИЦИАТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОМА НОМЕР 6/2 ПО УЛИЦЕ ЗАВОДСКОЙ:
«Да, есть большие строки расходов. У нас установлены хорошие новые лифты. Два лифта в каждом подъезде, грузовые. Там идет большое энергопотребление, большое обслуживание этих лифтов. Они у нас по сравнению с шестым домом работают вообще отлично, как часы. То есть - если поломка, они сразу же делают независимо от времени суток».
ОЛЬГА ГРУЦИНА, ИНИЦИАТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОМА НОМЕР 6/2 ПО УЛИЦЕ ЗАВОДСКОЙ:
«На сегодняшний день у нас идет голосование в нашем доме, во втором корпусе, о создании совета дома, и создании специального счета по капремонту. Когда начнет работу свою совет дома, мы займемся в плотную данным вопросом - содержание и ремонт общего имущества, проверим документацию, проверим обоснованность установленного данного тарифа и соответственно будем выходить на его снижение».
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все жители новостроек попадают в такую ловушку, о которой сами не знают, что за них установили эту плату. Хотя на самом деле, они должны сами устанавливать. А тот, кто за них установил, это решение считается недействительным. И сейчас по идее собственники могут обратиться в суд о признании такого договора ничтожным или недействительным».
Это относится ко всем жителям новостроек. Общественники советуют внимательно изучить платежку. Если общего собрания по поводу установления тарифа на общедомовые нужды не было, значит, возможно, управляющая компания самостоятельно приняла решение о размере тарифа, исходя из собственных расчетов.
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