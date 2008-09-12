В Кирове получен первый паспорт готовности к отопительному сезону

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3 июля на оперативном совещании у главы администрации города начальник управления ЖКХ Андрей Кошурников доложил о ходе проведения тепловых и гидравлических испытаний.Из 336 секций тепловых сетей испытано 133, из них успешно прошли проверку 79. По остальным испытания будут проведены повторно. Таким образом, испытания продолжатся на 250 участках теплосетей. Кроме того, успешно прошли испытания 30% тепловых сетей, работающих от котельных.К отопительному периоду подготовлено 20% многоквартирных домов, продолжается работа по оформлению документов для получения паспортов готовности к зиме.Напомним, что для получения паспорта готовности управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и иным потребителям тепловой энергии необходимо выполнить 17 пунктов требований приказа Минэнерго РФ, в том числе - произвести промывку и опрессовку систем теплопотребления.На совещании сообщили: первый паспорт готовности к отопительному сезону получила управляющая компания ООО «Заря» по зоне управления домами в сл. Корчемкино г. Кирова. Остальные дома данной организации, в том числе в мкр. Радужный, находятся в стадии подготовки.Андрей Кошурников также проинформировал: в настоящее время в городе от горячей воды отключено 163 многоквартирных дома, Кировская клиническая офтальмологическая больница, 10 детских садов и 12 школ.Включение горячего водоснабжения на социальных объектах глава администрации Александр Перескоков поручил держать на строгом контроле.Напомним, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. В настоящее время администрацией города подготовлено обращение в прокуратуру по 9 адресам, где горячей воды нет более двух недель. Контроль за сроками ведётся еженедельно, сообщили в городском управлении ЖКХ.Добавим, что данные по отключениям и включениям горячей воды находятся в постоянной динамике, наиболее актуальную информацию жители города могут уточнять в сети интернет по ссылке http://hot-water-kirov.ru/.