Спорткомплекс «Заря» обещали отремонтировать  

Поделиться новостью:

В июне родители воспитанников спорткомплекса «Заря» в Нововятском районе города Кирова пожаловались активистам Общероссийского народного фронта на плохие условия, в которых приходится заниматься детям: стены спорткомплекса покрыты черной плесенью, осыпается штукатурка, есть проблемы с вентиляцией.

После первого обращения активистов ОНФ в администрацию Кирова чиновники заверили, что объект соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и ГОСТам. Как пояснили специалисты администрации, причина плесени – неудовлетворительное состояние мягкой кровли, средств на ремонт которой в бюджете нет.

После сигнала ОНФ и проверки Роспотребнадзора, подтвердившей выводы общественников, в администрации города Кирова пообещали до 1 сентября провести ремонт в спорткомплексе. Добиться этого общественникам удалось не сразу.После этого активисты ОНФ обратились в Роспотребнадзор. Проверка специалистов надзорного ведомства подтвердила выводы экспертов ОНФ. Были выявлены нарушения санитарных требований в двух помещениях спортшколы на улице Пушкарева, 2 и на улице Гагарина, 4а. Инспекторы Роспотребнадзора запретили школе открывать на базе этих помещений летний лагерь.«Плесень на стенах очень опасна, особенно в спортзалах, ведь при занятии спортом объем вдыхаемого воздуха увеличивается. Плесневые грибы могут спровоцировать различные заболевания, начиная от аллергии и насморка вплоть до серьезных патологий, таких как бронхит, пневмония, астма, дерматит и других. Странно, что до вмешательства активистов ОНФ никто не обращал внимания на эту проблему. Мы рады, что чиновники все-таки смогли изыскать в бюджете средства на ремонт», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ Александр Чиликин.Как сообщили в городской администрации, пока в спортшколе работает только секция бокса, где тренировки разрешены Роспотребнадзором. В ближайшее время будет утверждена смета на проведение ремонта. Все нарушения, которые указаны в заключении Роспотребнадзора, к началу учебного года будут устранены, поэтому с 1 сентября в спортшколе снова начнутся занятия.Активисты ОНФ будут держать ситуацию на контроле вплоть до устранения в спортшколе всех нарушений.Фотографии предоставлены региональным управлением Роспотребнадзора и родителями учеников