В Кирове сдана дорога по улице Северо-Садовой

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В Кирове продолжается масштабный ремонт дорог. Сегодня комиссия принимала один из самых проблемных участков - улицу Северо-Садовая.Новый асфальт предварительно прошел проверку на качество в лаборатории. Исследования проб полотна показали, что оно соответствует ГОСТу. Однако, общественники считают, что необходимо создать в городе специальную лабораторию оценки качества.Протяженность отремонтированного участка Северо-Садовой от Лепсе до Сормовской составила полтора километра, на ремонт было потрачено 17 миллионов рублей.Установка бордюров на этом участке не была прописана в техническом задании. В целях соблюдения требований безопасности дорожного движения подрядчик произвел укрепление обочины асфальтогранулятом. В одном месте дороги проверяющие заметили неоднородность полотна, но дополнительную вырубку асфальта решили не делать, а подождать до весны.Добавим, что улица Северо-Садовая стала 18-м объектом, отремонтированным в областном центре в рамках реализации приоритетного проекта.