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Новости / ЖКХ

В Кирове сдана дорога по улице Северо-Садовой

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 118 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове продолжается масштабный ремонт дорог. Сегодня комиссия принимала один из самых проблемных участков - улицу Северо-Садовая.

Новый асфальт предварительно прошел проверку на качество в лаборатории. Исследования проб полотна показали, что оно соответствует ГОСТу. Однако, общественники считают, что необходимо создать в городе специальную лабораторию оценки качества.

В Кирове сдана дорога по улице Северо-СадовойВИТАЛИЙ БРАММ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ:
«Хотелось бы, чтобы был один субъект, действительно независимый, либо на базе ВятГУ, либо на базе Дирекции дорожного хозяйства, как заказчика».

Протяженность отремонтированного участка Северо-Садовой от Лепсе до Сормовской составила полтора километра, на ремонт было потрачено 17 миллионов рублей.

В Кирове сдана дорога по улице Северо-СадовойАНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«По визуальному осмотру видимых дефектов не обнаружено, по инструментальному осмотру, когда наши работники все сведут, мы поймем, все ли уклоны соблюдены, длина и ширина, если все сходится, данный участок дороги будет принят в эксплуатацию».

Установка бордюров на этом участке не была прописана в техническом задании. В целях соблюдения требований безопасности дорожного движения подрядчик произвел укрепление обочины асфальтогранулятом. В одном месте дороги проверяющие заметили неоднородность полотна, но дополнительную вырубку асфальта решили не делать, а подождать до весны.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Участки, которые будут подвергнуты деформации, будут отмечены в актах весеннего обследования, подрядчик должен будут по муниципальному контракту все переделать».

Добавим, что улица Северо-Садовая стала 18-м объектом, отремонтированным в областном центре в рамках реализации приоритетного проекта.


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