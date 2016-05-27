"Живая" карта отразит состояние дорог в Кирове

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На сайте администрации города Кирова начала работать интерактивная карта ремонта дорог.Напомним, 8 июня на совещании по вопросам ремонта трасс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» глава администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми». При этом отследить, на каком этапе допущено нарушение технологии, и в какой момент началось разрушение полотна, проблематично. Он поручил разработать интерактивную карту ремонта дорог с «глубиной» не меньше, чем 4 года (гарантийный срок ремонта дорог).- Это необходимо, чтобы и заказчик, и любой житель города могли отслеживать прохождение ремонтных работ, а затем и состояние каждого участка спустя полгода, год, - подчеркнул глава администрации, - и соответственно требовать у подрядчика выполнения ремонтных работ за его собственный счет.Сегодня карта ремонта дорог в Кирове размещена на официальном сайте администрации города. На карту выводит баннер «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на главной странице. Также, кликнув на него, можно проголосовать за участки дорог, которые планируется отремонтировать в 2018 году.Как отметили в городском управлении благоустройства и транспорта, на карте кировчане могут найти дороги, отремонтированные в 2016 и 2017 годах, а также участки, на которых идет ремонт в настоящее время.- Это «живая» карта, Дирекция дорожного хозяйства будет еженедельно актуализировать информацию, представленную на ней, - отметил заместитель начальника управления Дмитрий Печенкин. – На этой же карте затем будут отражены и дорожные ремонты 2018 года и последующих лет.В настоящее время по отремонтированным дорогам на карте обозначены:- протяженность участка,- его категория,- вид выполненных работ,- срок начала и окончания работ,- срок гарантии,- стоимость контракта,- наименование заказчика и исполнителя,- номер контракта и гиперссылка на контракт.Как пояснил Дмитрий Печенкин, работа над картой продолжается. Полным перечнем информации будут снабжены все без исключения участки дорог, нанесенные на карту, в том числе и за 2017 год.Кроме того, планируется «встроить» в карту текущую оценку состояния отремонтированного полотна, она будет обновляться каждые полгода.