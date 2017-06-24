В Кирове дорожники «ловят сухие часы»
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Как было отмечено на сегодняшнем оперативном совещании у главы администрации города, подрядчики, ведущие ремонт кировских дорог, «ловят каждый сухой час», а непосредственно в дождь выполняют всесезонные мероприятия.
В частности, вчера на улице Воровского (от Производственной до проспекта Строителей) в перерывах между осадками укладывался выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Сегодня продолжится устройство выравнивающего слоя, а также съездов.
На Северном кольце вчера укладывался выравнивающий слой, сегодня, насколько позволит погода, рабочие планируют приступить к нанесению верхнего слоя из ЩМА.
На улице Красной Звезды вчера шел демонтаж бордюрного камня (выполнено 150 м), а также фрезерование полотна (8000 кв.м). Сегодня эти работы продолжатся.
На улице Кольцова сегодня идет фрезерование. На Украинской подрядчик ведет устройство съездов. На трассе Киров - Русское продолжается укладка выравнивающего слоя.
По улице Производственной вчера завершена отсыпка обочин щебнем, сегодня дорожники будут работать в зависимости от погоды. На Луганской планируется отсыпка обочин.
Улица Центральная, как сообщил подрядчик, готова к сдаче, сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований.
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