В Кирове дорожники «ловят сухие часы»

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Сегодня ремонтные работы ведутся на 9 улицах Кирова.Как было отмечено на сегодняшнем оперативном совещании у главы администрации города, подрядчики, ведущие ремонт кировских дорог, «ловят каждый сухой час», а непосредственно в дождь выполняют всесезонные мероприятия.В частности, вчера на улице Воровского (от Производственной до проспекта Строителей) в перерывах между осадками укладывался выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.Сегодня продолжится устройство выравнивающего слоя, а также съездов.На Северном кольце вчера укладывался выравнивающий слой, сегодня, насколько позволит погода, рабочие планируют приступить к нанесению верхнего слоя из ЩМА.На улице Красной Звезды вчера шел демонтаж бордюрного камня (выполнено 150 м), а также фрезерование полотна (8000 кв.м). Сегодня эти работы продолжатся.На улице Кольцова сегодня идет фрезерование. На Украинской подрядчик ведет устройство съездов. На трассе Киров - Русское продолжается укладка выравнивающего слоя.По улице Производственной вчера завершена отсыпка обочин щебнем, сегодня дорожники будут работать в зависимости от погоды. На Луганской планируется отсыпка обочин.Улица Центральная, как сообщил подрядчик, готова к сдаче, сейчас ожидаются результаты лабораторных исследований.